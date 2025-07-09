https://ria.ru/20250709/bashkiriya-2028091018.html
Сотрудники ГИБДД рассказали, почему устроили погоню за волком в Башкирии
Сотрудники ГИБДД рассказали, почему устроили погоню за волком в Башкирии - РИА Новости, 09.07.2025
Сотрудники ГИБДД рассказали, почему устроили погоню за волком в Башкирии
Сотрудники ГИБДД устроили погоню за волком в башкирском Межгорье по просьбе горожан, чтобы прогнать животное с жилой территории, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T10:53:00+03:00
2025-07-09T10:53:00+03:00
2025-07-09T10:53:00+03:00
происшествия
гибдд мвд рф
республика башкортостан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028089685_0:0:702:395_1920x0_80_0_0_4b4bbbf78fcba745165a7b07034f91a5.jpg
УФА, 9 июл - РИА Новости. Сотрудники ГИБДД устроили погоню за волком в башкирском Межгорье по просьбе горожан, чтобы прогнать животное с жилой территории, сообщили РИА Новости в пресс-службе Госавтоинспекции региона. Ранее в соцсетях появилось видео, как волк светлого окраса идёт по газону, в это время появляется патрульный автомобиль и начинает погоню за животным со включённым спецзвуком. В пресс-службе башкирской Госавтоинспекции РИА Новости пояснили, что случай произошёл в ЗАТО Межгорье. "Известно, что горожане часто жалуются на появление диких животных в городе. Сотрудникам ГИБДД поступило сообщение о нахождении волка на жилой территории, они спецзвуком прогнали дикое животное в лес", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250624/medved-2025155867.html
республика башкортостан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028089685_0:0:632:473_1920x0_80_0_0_6405d32f61f413edab568e1ca2bdbf1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, гибдд мвд рф, республика башкортостан
Происшествия, ГИБДД МВД РФ, Республика Башкортостан
Сотрудники ГИБДД рассказали, почему устроили погоню за волком в Башкирии
В Башкирии сотрудники ГИБДД устроили погоню за волком