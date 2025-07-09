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Сотрудники ГИБДД рассказали, почему устроили погоню за волком в Башкирии - РИА Новости, 09.07.2025
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10:53 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/bashkiriya-2028091018.html
Сотрудники ГИБДД рассказали, почему устроили погоню за волком в Башкирии
Сотрудники ГИБДД рассказали, почему устроили погоню за волком в Башкирии - РИА Новости, 09.07.2025
Сотрудники ГИБДД рассказали, почему устроили погоню за волком в Башкирии
Сотрудники ГИБДД устроили погоню за волком в башкирском Межгорье по просьбе горожан, чтобы прогнать животное с жилой территории, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T10:53:00+03:00
2025-07-09T10:53:00+03:00
происшествия
гибдд мвд рф
республика башкортостан
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УФА, 9 июл - РИА Новости. Сотрудники ГИБДД устроили погоню за волком в башкирском Межгорье по просьбе горожан, чтобы прогнать животное с жилой территории, сообщили РИА Новости в пресс-службе Госавтоинспекции региона. Ранее в соцсетях появилось видео, как волк светлого окраса идёт по газону, в это время появляется патрульный автомобиль и начинает погоню за животным со включённым спецзвуком. В пресс-службе башкирской Госавтоинспекции РИА Новости пояснили, что случай произошёл в ЗАТО Межгорье. "Известно, что горожане часто жалуются на появление диких животных в городе. Сотрудникам ГИБДД поступило сообщение о нахождении волка на жилой территории, они спецзвуком прогнали дикое животное в лес", - сказал собеседник агентства.
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республика башкортостан
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происшествия, гибдд мвд рф, республика башкортостан
Происшествия, ГИБДД МВД РФ, Республика Башкортостан
Сотрудники ГИБДД рассказали, почему устроили погоню за волком в Башкирии

В Башкирии сотрудники ГИБДД устроили погоню за волком

Волк в башкирском Межгорье. Кадр видео из соцсетей
Волк в башкирском Межгорье. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Волк в башкирском Межгорье. Кадр видео из соцсетей
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УФА, 9 июл - РИА Новости. Сотрудники ГИБДД устроили погоню за волком в башкирском Межгорье по просьбе горожан, чтобы прогнать животное с жилой территории, сообщили РИА Новости в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
Ранее в соцсетях появилось видео, как волк светлого окраса идёт по газону, в это время появляется патрульный автомобиль и начинает погоню за животным со включённым спецзвуком.
В пресс-службе башкирской Госавтоинспекции РИА Новости пояснили, что случай произошёл в ЗАТО Межгорье.
"Известно, что горожане часто жалуются на появление диких животных в городе. Сотрудникам ГИБДД поступило сообщение о нахождении волка на жилой территории, они спецзвуком прогнали дикое животное в лес", - сказал собеседник агентства.
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ПроисшествияГИБДД МВД РФРеспублика Башкортостан
 
 
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