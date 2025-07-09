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В России снизились продажи автомобилей "Москвич" - РИА Новости, 09.07.2025
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17:30 09.07.2025
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В России снизились продажи автомобилей "Москвич"
В России снизились продажи автомобилей "Москвич" - РИА Новости, 09.07.2025
В России снизились продажи автомобилей "Москвич"
Продажи автомобилей отечественного бренда "Москвич" в России в первом полугодии 2025 года снизились на 24% в годовом выражении и составили 7,4 тысячи штук,... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T17:30:00+03:00
2025-07-09T17:30:00+03:00
общество
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россия
автостат
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Продажи автомобилей отечественного бренда "Москвич" в России в первом полугодии 2025 года снизились на 24% в годовом выражении и составили 7,4 тысячи штук, сообщило аналитическое агентство "Автостат". &quot;Что касается итогов продаж отечественного бренда в первом полугодии нынешнего года, то они составили 7,4 тысячи единиц. По сравнению с результатом января-июня 2024 это на 24% ниже&quot;, - говорится в сообщении.Более 80% от полугодового объема продаж занимает кроссовер "Москвич 3", более 10% – лифтбек "Москвич 6", а около 5% – электрокроссовер "Москвич 3е". При этом в июне было реализовано 1,1 тысячи новых "Москвичей", что на 4% больше, чем в том же месяце прошлого года. Из них более половины приходится на кроссовер "Москвич 3", треть на лифтбек "Москвич 6", и восьмая часть на электрический "Москвич 3е".
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общество, авто, россия, автостат
Общество, Авто, Россия, Автостат
В России снизились продажи автомобилей "Москвич"

"Автостат": продажи новых "Москвичей" в РФ в первом полугодии снизились на 24%

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобили "Москвич 3"
Автомобили Москвич 3 - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобили "Москвич 3". Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Продажи автомобилей отечественного бренда "Москвич" в России в первом полугодии 2025 года снизились на 24% в годовом выражении и составили 7,4 тысячи штук, сообщило аналитическое агентство "Автостат".
«

"Что касается итогов продаж отечественного бренда в первом полугодии нынешнего года, то они составили 7,4 тысячи единиц. По сравнению с результатом января-июня 2024 это на 24% ниже", - говорится в сообщении.

Более 80% от полугодового объема продаж занимает кроссовер "Москвич 3", более 10% – лифтбек "Москвич 6", а около 5% – электрокроссовер "Москвич 3е".
При этом в июне было реализовано 1,1 тысячи новых "Москвичей", что на 4% больше, чем в том же месяце прошлого года. Из них более половины приходится на кроссовер "Москвич 3", треть на лифтбек "Москвич 6", и восьмая часть на электрический "Москвич 3е".
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