https://ria.ru/20250709/avtomobili-2028189811.html

В России снизились продажи автомобилей "Москвич"

В России снизились продажи автомобилей "Москвич" - РИА Новости, 09.07.2025

В России снизились продажи автомобилей "Москвич"

Продажи автомобилей отечественного бренда "Москвич" в России в первом полугодии 2025 года снизились на 24% в годовом выражении и составили 7,4 тысячи штук,... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T17:30:00+03:00

2025-07-09T17:30:00+03:00

2025-07-09T17:30:00+03:00

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Продажи автомобилей отечественного бренда "Москвич" в России в первом полугодии 2025 года снизились на 24% в годовом выражении и составили 7,4 тысячи штук, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "Что касается итогов продаж отечественного бренда в первом полугодии нынешнего года, то они составили 7,4 тысячи единиц. По сравнению с результатом января-июня 2024 это на 24% ниже", - говорится в сообщении.Более 80% от полугодового объема продаж занимает кроссовер "Москвич 3", более 10% – лифтбек "Москвич 6", а около 5% – электрокроссовер "Москвич 3е". При этом в июне было реализовано 1,1 тысячи новых "Москвичей", что на 4% больше, чем в том же месяце прошлого года. Из них более половины приходится на кроссовер "Москвич 3", треть на лифтбек "Москвич 6", и восьмая часть на электрический "Москвич 3е".

https://ria.ru/20250407/moskvich-2009801111.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, авто, россия, автостат