https://ria.ru/20250709/avtomobili-2028148609.html

Дилеры рассказали, из чего складывается цена нового китайского автомобиля

Дилеры рассказали, из чего складывается цена нового китайского автомобиля - РИА Новости, 09.07.2025

Дилеры рассказали, из чего складывается цена нового китайского автомобиля

Цена нового импортного автомобиля, привезенного в РФ из Китая, на 35% состоит из стоимости самого автомобиля, около 40% - пошлины и сборы, остальное - маржа... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T14:54:00+03:00

2025-07-09T14:54:00+03:00

2025-07-09T14:54:00+03:00

экономика

авто

россия

китай

российские автомобильные дилеры

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Цена нового импортного автомобиля, привезенного в РФ из Китая, на 35% состоит из стоимости самого автомобиля, около 40% - пошлины и сборы, остальное - маржа продавцов и доставка, следует из презентации ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД). Так, на примере китайского автомобиля Jetta VA3 ценой чуть более 2,5 миллиона рублей РОАД выяснили, что лишь 900 тысяч рублей - это стоимость самой машины. Более миллиона рублей приходится на коммерческий утильсбор, таможенные пошлину и сбор, НДС и акциз. Маржа дилера и дистрибьютора в сумме составляет 280 тысяч рублей, а доставка - 350 тысяч рублей. Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров, который покрывает дальнейшие затраты на утилизацию автомобиля. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Так, при ввозе физлицами для личного пользования новых машин возрастом до трех лет и объемом двигателя до трех литров утильсбор составляет 3,4 тысячи рублей, а для автомобилей с пробегом старше трех лет - 5,2 тысячи рублей. При этом базовая ставка утильсбора составляет 20 тысяч рублей. А юрлица при ввозе автомобилей платят утильсбор минимум в 150,2 тысячи рублей для новых (до трех лет) и 383,4 тысячи рублей для машин с пробегом старше трех лет. Акциз, в свою очередь, является косвенным налогом, призванным регулировать рыночный спрос.

https://ria.ru/20250520/avtomobili-2018002456.html

https://ria.ru/20250527/avto-2019245701.html

россия

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, авто, россия, китай, российские автомобильные дилеры