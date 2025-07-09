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Дилеры рассказали, из чего складывается цена нового китайского автомобиля - РИА Новости, 09.07.2025
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14:54 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/avtomobili-2028148609.html
Дилеры рассказали, из чего складывается цена нового китайского автомобиля
Дилеры рассказали, из чего складывается цена нового китайского автомобиля - РИА Новости, 09.07.2025
Дилеры рассказали, из чего складывается цена нового китайского автомобиля
Цена нового импортного автомобиля, привезенного в РФ из Китая, на 35% состоит из стоимости самого автомобиля, около 40% - пошлины и сборы, остальное - маржа... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T14:54:00+03:00
2025-07-09T14:54:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Цена нового импортного автомобиля, привезенного в РФ из Китая, на 35% состоит из стоимости самого автомобиля, около 40% - пошлины и сборы, остальное - маржа продавцов и доставка, следует из презентации ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД). Так, на примере китайского автомобиля Jetta VA3 ценой чуть более 2,5 миллиона рублей РОАД выяснили, что лишь 900 тысяч рублей - это стоимость самой машины. Более миллиона рублей приходится на коммерческий утильсбор, таможенные пошлину и сбор, НДС и акциз. Маржа дилера и дистрибьютора в сумме составляет 280 тысяч рублей, а доставка - 350 тысяч рублей. Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров, который покрывает дальнейшие затраты на утилизацию автомобиля. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Так, при ввозе физлицами для личного пользования новых машин возрастом до трех лет и объемом двигателя до трех литров утильсбор составляет 3,4 тысячи рублей, а для автомобилей с пробегом старше трех лет - 5,2 тысячи рублей. При этом базовая ставка утильсбора составляет 20 тысяч рублей. А юрлица при ввозе автомобилей платят утильсбор минимум в 150,2 тысячи рублей для новых (до трех лет) и 383,4 тысячи рублей для машин с пробегом старше трех лет. Акциз, в свою очередь, является косвенным налогом, призванным регулировать рыночный спрос.
https://ria.ru/20250520/avtomobili-2018002456.html
https://ria.ru/20250527/avto-2019245701.html
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экономика, авто, россия, китай, российские автомобильные дилеры
Экономика, Авто, Россия, Китай, Российские автомобильные дилеры
Дилеры рассказали, из чего складывается цена нового китайского автомобиля

РОАД: цена автомобиля из Китая на 35% состоит из стоимости самого автомобиля

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПродажа автомобилей в официальном дилерском центре Geely "АвтоСпецЦентр" в Москве
Продажа автомобилей в официальном дилерском центре Geely АвтоСпецЦентр в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Продажа автомобилей в официальном дилерском центре Geely "АвтоСпецЦентр" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Цена нового импортного автомобиля, привезенного в РФ из Китая, на 35% состоит из стоимости самого автомобиля, около 40% - пошлины и сборы, остальное - маржа продавцов и доставка, следует из презентации ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД).
Так, на примере китайского автомобиля Jetta VA3 ценой чуть более 2,5 миллиона рублей РОАД выяснили, что лишь 900 тысяч рублей - это стоимость самой машины.
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Более миллиона рублей приходится на коммерческий утильсбор, таможенные пошлину и сбор, НДС и акциз.
Маржа дилера и дистрибьютора в сумме составляет 280 тысяч рублей, а доставка - 350 тысяч рублей.
Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров, который покрывает дальнейшие затраты на утилизацию автомобиля. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство.
Так, при ввозе физлицами для личного пользования новых машин возрастом до трех лет и объемом двигателя до трех литров утильсбор составляет 3,4 тысячи рублей, а для автомобилей с пробегом старше трех лет - 5,2 тысячи рублей. При этом базовая ставка утильсбора составляет 20 тысяч рублей. А юрлица при ввозе автомобилей платят утильсбор минимум в 150,2 тысячи рублей для новых (до трех лет) и 383,4 тысячи рублей для машин с пробегом старше трех лет.
Акциз, в свою очередь, является косвенным налогом, призванным регулировать рыночный спрос.
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ЭкономикаАвтоРоссияКитайРоссийские автомобильные дилеры
 
 
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