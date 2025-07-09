https://ria.ru/20250709/ator-2028183724.html

АТОР: число бронирований туров в Геленджик может вырасти в два раза

АТОР: число бронирований туров в Геленджик может вырасти в два раза - РИА Новости, 09.07.2025

АТОР: число бронирований туров в Геленджик может вырасти в два раза

Число бронирований туров в Геленджик с открытием аэропорта может увеличиться в 1,5-2 раза, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T17:09:00+03:00

2025-07-09T17:09:00+03:00

2025-07-09T19:08:00+03:00

геленджик

ассоциация туроператоров россии (атор)

россия

сочи

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028179560_0:118:1280:838_1920x0_80_0_0_a59295746e63e4177188dc8a49ab66de.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Число бронирований туров в Геленджик с открытием аэропорта может увеличиться в 1,5-2 раза, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).Ранее в среду Минтранс РФ сообщил, что в ближайшее время планируется открытие аэропорта Геленджика для внутренних рейсов, билеты появятся в продаже после выпуска извещения."Работающая авиагавань может значительно стимулировать спрос на курорт и увеличить число бронирований в 1,5-2 раза. Но только при условии, что цены на авиабилеты будут на уровне цен в Сочи или ниже", - сказали в АТОР со ссылкой на туроператора "Алеан"."До 160 тысяч туристов может принять аэропорт Геленджика до конца 2025 года", - добавил вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.В ассоциации также подчеркнули, что открытие воздушной гавани может стимулировать спрос и на другие курорты Краснодарского края. В частности, на Анапу и Туапсе.По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), общее количество туристов, посетивших город-курорт Геленджик за 2024 год (без учета однодневных посетителей) составило 3,5 миллиона человек (больше на 7% по сравнению с 2023 годом), численность однодневных посетителей (экскурсантов) составила 900,4 тысячи человек (на 14% больше по сравнению с 2023 годом).

https://ria.ru/20250709/rosaviatsiya-2028182162.html

геленджик

россия

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

геленджик, ассоциация туроператоров россии (атор), россия, сочи, общество