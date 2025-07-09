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АТОР: число бронирований туров в Геленджик может вырасти в два раза - РИА Новости, 09.07.2025
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17:09 09.07.2025 (обновлено: 19:08 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/ator-2028183724.html
АТОР: число бронирований туров в Геленджик может вырасти в два раза
АТОР: число бронирований туров в Геленджик может вырасти в два раза - РИА Новости, 09.07.2025
АТОР: число бронирований туров в Геленджик может вырасти в два раза
Число бронирований туров в Геленджик с открытием аэропорта может увеличиться в 1,5-2 раза, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T17:09:00+03:00
2025-07-09T19:08:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Число бронирований туров в Геленджик с открытием аэропорта может увеличиться в 1,5-2 раза, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).Ранее в среду Минтранс РФ сообщил, что в ближайшее время планируется открытие аэропорта Геленджика для внутренних рейсов, билеты появятся в продаже после выпуска извещения."Работающая авиагавань может значительно стимулировать спрос на курорт и увеличить число бронирований в 1,5-2 раза. Но только при условии, что цены на авиабилеты будут на уровне цен в Сочи или ниже", - сказали в АТОР со ссылкой на туроператора "Алеан"."До 160 тысяч туристов может принять аэропорт Геленджика до конца 2025 года", - добавил вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.В ассоциации также подчеркнули, что открытие воздушной гавани может стимулировать спрос и на другие курорты Краснодарского края. В частности, на Анапу и Туапсе.По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), общее количество туристов, посетивших город-курорт Геленджик за 2024 год (без учета однодневных посетителей) составило 3,5 миллиона человек (больше на 7% по сравнению с 2023 годом), численность однодневных посетителей (экскурсантов) составила 900,4 тысячи человек (на 14% больше по сравнению с 2023 годом).
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геленджик, ассоциация туроператоров россии (атор), россия, сочи, общество
Геленджик, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Россия, Сочи, Общество
АТОР: число бронирований туров в Геленджик может вырасти в два раза

АТОР: число бронирований туров в Геленджик может вырасти в 1,5-2 раза

© Фото : Минтранс России/пресс-служба аэропорта ГеленджикАэропорт Геленджик
Аэропорт Геленджик - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Фото : Минтранс России/пресс-служба аэропорта Геленджик
Аэропорт Геленджик
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Число бронирований туров в Геленджик с открытием аэропорта может увеличиться в 1,5-2 раза, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Ранее в среду Минтранс РФ сообщил, что в ближайшее время планируется открытие аэропорта Геленджика для внутренних рейсов, билеты появятся в продаже после выпуска извещения.
"Работающая авиагавань может значительно стимулировать спрос на курорт и увеличить число бронирований в 1,5-2 раза. Но только при условии, что цены на авиабилеты будут на уровне цен в Сочи или ниже", - сказали в АТОР со ссылкой на туроператора "Алеан".
"До 160 тысяч туристов может принять аэропорт Геленджика до конца 2025 года", - добавил вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.
В ассоциации также подчеркнули, что открытие воздушной гавани может стимулировать спрос и на другие курорты Краснодарского края. В частности, на Анапу и Туапсе.
По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), общее количество туристов, посетивших город-курорт Геленджик за 2024 год (без учета однодневных посетителей) составило 3,5 миллиона человек (больше на 7% по сравнению с 2023 годом), численность однодневных посетителей (экскурсантов) составила 900,4 тысячи человек (на 14% больше по сравнению с 2023 годом).
Аэропорт Геленджика - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Росавиация подтвердила безопасность полетов в аэропорт Геленджика
Вчера, 17:02
 
ГеленджикАссоциация туроператоров России (АТОР)РоссияСочиОбщество
 
 
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