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СК возбудил дела после ударов ВСУ по Курску и Рыльску - РИА Новости, 09.07.2025
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10:22 09.07.2025 (обновлено: 11:37 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/ataki-2028085743.html
СК возбудил дела после ударов ВСУ по Курску и Рыльску
СК возбудил дела после ударов ВСУ по Курску и Рыльску - РИА Новости, 09.07.2025
СК возбудил дела после ударов ВСУ по Курску и Рыльску
Следственный комитет России возбудил уголовные дела после ударов ВСУ по пляжу в Курске и больнице в Рыльске, сообщила официальный представитель ведомства... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T10:22:00+03:00
2025-07-09T11:37:00+03:00
происшествия
россия
курск
курская область
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
рыльск
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовные дела после ударов ВСУ по пляжу в Курске и больнице в Рыльске, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко."Главным военным следственным управлением СК возбуждены уголовные дела о террористических актах (ст. 205 УК)", — сказала она.ВСУ также нанесли удар с помощью БПЛА по территории жилого дома в селе Карыж, пострадал пожилой мужчина, добавила Петренко. Сейчас военные следователи работают с очевидцами и пострадавшими, устанавливают личности тех, причастен к этим и другим схожим преступлениям в Курской области.Во вторник вечером украинские боевики атаковали дроном городской пляж в Курске. Погибли три человека, еще десять, включая пятилетнего ребенка, получили ранения.Также в ночь на среду противник нанес удары по одному из корпусов Рыльской центральной районной больницы, зданию скорой помощи и компании "Агрофирма "Рыльская". Пострадали две женщины, объекты гражданской инфраструктуры получили серьезные повреждения.
https://ria.ru/20250709/postradavshie-2028067189.html
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Следственные действия по делу о теракте из-за атак ВСУ на городской пляж в Курске и Рыльскую больницу
СК сообщил, что возбудил уголовные дела о теракте из-за атак ВСУ на городской пляж в Курске и Рыльскую центральную районную больницу
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происшествия, россия, курск, курская область, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, рыльск
Происшествия, Россия, Курск, Курская область, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Рыльск
СК возбудил дела после ударов ВСУ по Курску и Рыльску

СК возбудил дела о теракте после атак ВСУ на пляж в Курске и больницу в Рыльске

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовные дела после ударов ВСУ по пляжу в Курске и больнице в Рыльске, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"Главным военным следственным управлением СК возбуждены уголовные дела о террористических актах (ст. 205 УК)", — сказала она.
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ВСУ также нанесли удар с помощью БПЛА по территории жилого дома в селе Карыж, пострадал пожилой мужчина, добавила Петренко.
Сейчас военные следователи работают с очевидцами и пострадавшими, устанавливают личности тех, причастен к этим и другим схожим преступлениям в Курской области.
Во вторник вечером украинские боевики атаковали дроном городской пляж в Курске. Погибли три человека, еще десять, включая пятилетнего ребенка, получили ранения.
Также в ночь на среду противник нанес удары по одному из корпусов Рыльской центральной районной больницы, зданию скорой помощи и компании "Агрофирма "Рыльская". Пострадали две женщины, объекты гражданской инфраструктуры получили серьезные повреждения.
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ПроисшествияРоссияКурскКурская областьСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныРыльск
 
 
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