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СК возбудил дела после ударов ВСУ по Курску и Рыльску

СК возбудил дела после ударов ВСУ по Курску и Рыльску - РИА Новости, 09.07.2025

СК возбудил дела после ударов ВСУ по Курску и Рыльску

Следственный комитет России возбудил уголовные дела после ударов ВСУ по пляжу в Курске и больнице в Рыльске, сообщила официальный представитель ведомства... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T10:22:00+03:00

2025-07-09T10:22:00+03:00

2025-07-09T11:37:00+03:00

происшествия

россия

курск

курская область

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

рыльск

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовные дела после ударов ВСУ по пляжу в Курске и больнице в Рыльске, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко."Главным военным следственным управлением СК возбуждены уголовные дела о террористических актах (ст. 205 УК)", — сказала она.ВСУ также нанесли удар с помощью БПЛА по территории жилого дома в селе Карыж, пострадал пожилой мужчина, добавила Петренко. Сейчас военные следователи работают с очевидцами и пострадавшими, устанавливают личности тех, причастен к этим и другим схожим преступлениям в Курской области.Во вторник вечером украинские боевики атаковали дроном городской пляж в Курске. Погибли три человека, еще десять, включая пятилетнего ребенка, получили ранения.Также в ночь на среду противник нанес удары по одному из корпусов Рыльской центральной районной больницы, зданию скорой помощи и компании "Агрофирма "Рыльская". Пострадали две женщины, объекты гражданской инфраструктуры получили серьезные повреждения.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Следственные действия по делу о теракте из-за атак ВСУ на городской пляж в Курске и Рыльскую больницу СК сообщил, что возбудил уголовные дела о теракте из-за атак ВСУ на городской пляж в Курске и Рыльскую центральную районную больницу 2025-07-09T10:22 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, курск, курская область, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, рыльск