Рейтинг@Mail.ru
Партия экс-главы Армении Тер-Петросяна осудила национализацию электросетей - РИА Новости, 09.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:25 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/armeniya-2028232118.html
Партия экс-главы Армении Тер-Петросяна осудила национализацию электросетей
Партия экс-главы Армении Тер-Петросяна осудила национализацию электросетей - РИА Новости, 09.07.2025
Партия экс-главы Армении Тер-Петросяна осудила национализацию электросетей
Партия "Армянский национальный конгресс", возглавляемая первым президентом республики Левоном Тер-Петросяном, решительно осудила процесс национализации ЗАО... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T21:25:00+03:00
2025-07-09T21:25:00+03:00
жилье
армения
россия
ереван
самвел карапетян
левон тер-петросян
ваагн хачатурян
электросети армении
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736349775_0:0:1766:994_1920x0_80_0_0_78cc716cdadcea78fc6cf4eb3925a807.jpg
ЕРЕВАН, 9 июл - РИА Новости. Партия "Армянский национальный конгресс", возглавляемая первым президентом республики Левоном Тер-Петросяном, решительно осудила процесс национализации ЗАО "Электрические сети Армении", принадлежащего предпринимателю Самвелу Карапетяну, назвав его антиконституционным. "Армянский Национальный Конгресс решительно осуждает процесс национализации армянскими властями компании "Электрические сети Армении", который грубо нарушает право собственности, принципы верховенства закона и является очевидным проявлением политического давления. Национализация "Электросетей Армении", которая осуществляется без переговоров с собственниками, справедливой компенсации и без соблюдения установленных законом процедур, нарушает конституцию Армении, гарантирующую неприкосновенность собственности", - говорится в заявлении партии Отмечается, что принятые властями законодательные изменения, позволяющие национализировать компанию, не соответствуют нормам международного права, в частности, соглашению между Арменией и РФ о защите инвестиций. "Это не только угрожает законным интересам владельца "Электросетей Армении" - компании "Ташир", но и подрывает доверие к инвестиционной среде в республике, носит явно незаконный характер. Принятые Национальным собранием по заведомо политическим мотивам и вступившие в силу 8 июля с попустительства президента Ваагна Хачатуряна законодательные изменения предоставляют Комиссии по регулированию общественных услуг антиконституционные полномочия назначать "временного управляющего", не обеспечивают прозрачность процесса и не устанавливают справедливые механизмы компенсации", - заявили в партии. В заявлении говорится, что истинной причиной политического давления властей на владельца компании Самвела Карапетяна является его поддержка Армянской апостольской церкви, а поводом для предъявления обвинения послужило публичное заявление, не содержащее каких-либо незаконных положений. "Армянский национальный конгресс призывает правоохранительные органы и судебную систему немедленно пересмотреть процесс национализации "Электросетей Армении" и обеспечить защиту права собственности, а граждан Армении и гражданское общество — присоединиться к борьбе за защиту права собственности, верховенства закона, свободы слова и вероисповедания. Национализация "Электросетей Армении" не только наносит экономический ущерб Армении, но и подрывает основополагающие принципы демократии, верховенства закона и прав человека. Мы требуем прекратить этот незаконный процесс и восстановить справедливость", - отмечается в заявлении. Главе компании "Ташир груп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250618/pashinyan-2023488699.html
https://ria.ru/20250709/pashinjane-2028226169.html
https://ria.ru/20250703/armeniya-2026920639.html
армения
россия
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736349775_86:0:1766:1260_1920x0_80_0_0_7e7e8629be1361f9deb884d98d85e441.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, армения, россия, ереван, самвел карапетян, левон тер-петросян, ваагн хачатурян, электросети армении, армянский национальный конгресс, электрические сети армении, преследование карапетяна в армении
Жилье, Армения, Россия, Ереван, Самвел Карапетян, Левон Тер-Петросян, Ваагн Хачатурян, Электросети Армении, Армянский национальный конгресс, Электрические сети Армении, Преследование Карапетяна в Армении
Партия экс-главы Армении Тер-Петросяна осудила национализацию электросетей

Партия Тер-Петросяна осудила процесс национализации "Электросетей Армении"

© РИА Новости / Мхитар Хачатрян | Перейти в медиабанкЛевон Тер-Петросян
Левон Тер-Петросян - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Мхитар Хачатрян
Перейти в медиабанк
Левон Тер-Петросян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 9 июл - РИА Новости. Партия "Армянский национальный конгресс", возглавляемая первым президентом республики Левоном Тер-Петросяном, решительно осудила процесс национализации ЗАО "Электрические сети Армении", принадлежащего предпринимателю Самвелу Карапетяну, назвав его антиконституционным.
«
"Армянский Национальный Конгресс решительно осуждает процесс национализации армянскими властями компании "Электрические сети Армении", который грубо нарушает право собственности, принципы верховенства закона и является очевидным проявлением политического давления. Национализация "Электросетей Армении", которая осуществляется без переговоров с собственниками, справедливой компенсации и без соблюдения установленных законом процедур, нарушает конституцию Армении, гарантирующую неприкосновенность собственности", - говорится в заявлении партии
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Пашинян потребовал национализировать "Электросети Армении" Карапетяна
18 июня, 09:45
Отмечается, что принятые властями законодательные изменения, позволяющие национализировать компанию, не соответствуют нормам международного права, в частности, соглашению между Арменией и РФ о защите инвестиций. "Это не только угрожает законным интересам владельца "Электросетей Армении" - компании "Ташир", но и подрывает доверие к инвестиционной среде в республике, носит явно незаконный характер. Принятые Национальным собранием по заведомо политическим мотивам и вступившие в силу 8 июля с попустительства президента Ваагна Хачатуряна законодательные изменения предоставляют Комиссии по регулированию общественных услуг антиконституционные полномочия назначать "временного управляющего", не обеспечивают прозрачность процесса и не устанавливают справедливые механизмы компенсации", - заявили в партии.
В заявлении говорится, что истинной причиной политического давления властей на владельца компании Самвела Карапетяна является его поддержка Армянской апостольской церкви, а поводом для предъявления обвинения послужило публичное заявление, не содержащее каких-либо незаконных положений.
«
"Армянский национальный конгресс призывает правоохранительные органы и судебную систему немедленно пересмотреть процесс национализации "Электросетей Армении" и обеспечить защиту права собственности, а граждан Армении и гражданское общество — присоединиться к борьбе за защиту права собственности, верховенства закона, свободы слова и вероисповедания. Национализация "Электросетей Армении" не только наносит экономический ущерб Армении, но и подрывает основополагающие принципы демократии, верховенства закона и прав человека. Мы требуем прекратить этот незаконный процесс и восстановить справедливость", - отмечается в заявлении.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Управляющим "Электросетями Армении" может стать соратник Пашиняна
Вчера, 20:39
Главе компании "Ташир груп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Здание парламента Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Парламент Армении принял законы для национализации "Электросетей"
3 июля, 13:04
 
ЖильеАрменияРоссияЕреванСамвел КарапетянЛевон Тер-ПетросянВаагн ХачатурянЭлектросети АрменииАрмянский национальный конгрессЭлектрические сети АрменииПреследование Карапетяна в Армении
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала