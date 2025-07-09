Партия экс-главы Армении Тер-Петросяна осудила национализацию электросетей
Партия Тер-Петросяна осудила процесс национализации "Электросетей Армении"
Левон Тер-Петросян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 9 июл - РИА Новости. Партия "Армянский национальный конгресс", возглавляемая первым президентом республики Левоном Тер-Петросяном, решительно осудила процесс национализации ЗАО "Электрические сети Армении", принадлежащего предпринимателю Самвелу Карапетяну, назвав его антиконституционным.
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"Армянский Национальный Конгресс решительно осуждает процесс национализации армянскими властями компании "Электрические сети Армении", который грубо нарушает право собственности, принципы верховенства закона и является очевидным проявлением политического давления. Национализация "Электросетей Армении", которая осуществляется без переговоров с собственниками, справедливой компенсации и без соблюдения установленных законом процедур, нарушает конституцию Армении, гарантирующую неприкосновенность собственности", - говорится в заявлении партии
Отмечается, что принятые властями законодательные изменения, позволяющие национализировать компанию, не соответствуют нормам международного права, в частности, соглашению между Арменией и РФ о защите инвестиций. "Это не только угрожает законным интересам владельца "Электросетей Армении" - компании "Ташир", но и подрывает доверие к инвестиционной среде в республике, носит явно незаконный характер. Принятые Национальным собранием по заведомо политическим мотивам и вступившие в силу 8 июля с попустительства президента Ваагна Хачатуряна законодательные изменения предоставляют Комиссии по регулированию общественных услуг антиконституционные полномочия назначать "временного управляющего", не обеспечивают прозрачность процесса и не устанавливают справедливые механизмы компенсации", - заявили в партии.
В заявлении говорится, что истинной причиной политического давления властей на владельца компании Самвела Карапетяна является его поддержка Армянской апостольской церкви, а поводом для предъявления обвинения послужило публичное заявление, не содержащее каких-либо незаконных положений.
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"Армянский национальный конгресс призывает правоохранительные органы и судебную систему немедленно пересмотреть процесс национализации "Электросетей Армении" и обеспечить защиту права собственности, а граждан Армении и гражданское общество — присоединиться к борьбе за защиту права собственности, верховенства закона, свободы слова и вероисповедания. Национализация "Электросетей Армении" не только наносит экономический ущерб Армении, но и подрывает основополагающие принципы демократии, верховенства закона и прав человека. Мы требуем прекратить этот незаконный процесс и восстановить справедливость", - отмечается в заявлении.
Главе компании "Ташир груп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
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