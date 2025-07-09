https://ria.ru/20250709/armeniya-2028232118.html

Партия экс-главы Армении Тер-Петросяна осудила национализацию электросетей

Партия экс-главы Армении Тер-Петросяна осудила национализацию электросетей - РИА Новости, 09.07.2025

Партия экс-главы Армении Тер-Петросяна осудила национализацию электросетей

Партия "Армянский национальный конгресс", возглавляемая первым президентом республики Левоном Тер-Петросяном, решительно осудила процесс национализации ЗАО... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T21:25:00+03:00

2025-07-09T21:25:00+03:00

2025-07-09T21:25:00+03:00

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ЕРЕВАН, 9 июл - РИА Новости. Партия "Армянский национальный конгресс", возглавляемая первым президентом республики Левоном Тер-Петросяном, решительно осудила процесс национализации ЗАО "Электрические сети Армении", принадлежащего предпринимателю Самвелу Карапетяну, назвав его антиконституционным. "Армянский Национальный Конгресс решительно осуждает процесс национализации армянскими властями компании "Электрические сети Армении", который грубо нарушает право собственности, принципы верховенства закона и является очевидным проявлением политического давления. Национализация "Электросетей Армении", которая осуществляется без переговоров с собственниками, справедливой компенсации и без соблюдения установленных законом процедур, нарушает конституцию Армении, гарантирующую неприкосновенность собственности", - говорится в заявлении партии Отмечается, что принятые властями законодательные изменения, позволяющие национализировать компанию, не соответствуют нормам международного права, в частности, соглашению между Арменией и РФ о защите инвестиций. "Это не только угрожает законным интересам владельца "Электросетей Армении" - компании "Ташир", но и подрывает доверие к инвестиционной среде в республике, носит явно незаконный характер. Принятые Национальным собранием по заведомо политическим мотивам и вступившие в силу 8 июля с попустительства президента Ваагна Хачатуряна законодательные изменения предоставляют Комиссии по регулированию общественных услуг антиконституционные полномочия назначать "временного управляющего", не обеспечивают прозрачность процесса и не устанавливают справедливые механизмы компенсации", - заявили в партии. В заявлении говорится, что истинной причиной политического давления властей на владельца компании Самвела Карапетяна является его поддержка Армянской апостольской церкви, а поводом для предъявления обвинения послужило публичное заявление, не содержащее каких-либо незаконных положений. "Армянский национальный конгресс призывает правоохранительные органы и судебную систему немедленно пересмотреть процесс национализации "Электросетей Армении" и обеспечить защиту права собственности, а граждан Армении и гражданское общество — присоединиться к борьбе за защиту права собственности, верховенства закона, свободы слова и вероисповедания. Национализация "Электросетей Армении" не только наносит экономический ущерб Армении, но и подрывает основополагающие принципы демократии, верховенства закона и прав человека. Мы требуем прекратить этот незаконный процесс и восстановить справедливость", - отмечается в заявлении. Главе компании "Ташир груп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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https://ria.ru/20250703/armeniya-2026920639.html

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Наталья Макарова

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