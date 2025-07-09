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Чибис заявил о важности комплексного плана для стратегии развития Арктики
Чибис заявил о важности комплексного плана для стратегии развития Арктики - РИА Новости, 09.07.2025
Чибис заявил о важности комплексного плана для стратегии развития Арктики
Инструментом реализации Стратегии развития Арктики до 2050 года должен стать комплексный проект, рассматривающий единое развитие макрорегиона и... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T20:27:00+03:00
2025-07-09T20:27:00+03:00
2025-07-09T20:27:00+03:00
мурманская область
экономика
андрей чибис
алексей чекунков
мурманская область
арктика
россия
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МУРМАНСК, 9 июл – РИА Новости. Инструментом реализации Стратегии развития Арктики до 2050 года должен стать комплексный проект, рассматривающий единое развитие макрорегиона и Трансарктического транспортного коридора, отметил председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Северный морской путь и Арктика", губернатор Мурманской области Андрей Чибис. В ходе заседания комиссии в среду ее участники обсудили предложения по доработке актуализированной редакции стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. "Мы обсуждаем, как будет развиваться Российская Арктика на ближайшую перспективу – как минимум до 2050 года. Стратегия должна быть подготовлена детально, с набором подходов к решению широкого спектра вопросов, а инструментом реализации обновленной стратегии должен стать комплексный проект по развитию Арктики и Трансарктического транспортного коридора", - отметил Чибис, слова которого приводит министерство информационной политики региона. Чибис отметил, что такое поручение сформулировано президентом РФ, а сами инициативы выработаны на площадке комиссии Госсовета. Как подчеркнул губернатор, обновленная редакция стратегии – это основа, которая будет доработана с учетом предложений членов комиссии и ее экспертного совета. "Наша общая задача – обеспечить отработку и учет предложений, а также согласование стратегии с поручением президента, а именно, включение в документ вопросов развития Трансарктического транспортного коридора и в частности Севморпути. Развитие Арктики и ТТК неразрывно связаны, и наша задача рассматривать их вместе как единое целое", – добавил губернатор. Проект обновленной стратегии, проработанный с учетом предложений научно-экспертного сообщества, был представлен к обсуждению комиссии. Чибис отметил: важно, чтобы ключевой стратегический документ по развитию Арктики отвечал текущим вызовам – прежде всего экономическим и геополитическим, а также отражал реальное положение дел с учетом внешнеполитических изменений. Документ должен быть рассчитан на 25 лет, что диктуется особенностями инфраструктурного развития макрорегиона. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков также подчеркнул, что логика управления Арктической зоной основана на системном подходе и базируется на ключевых приоритетах, отражающих долгосрочные интересы России в этом макрорегионе. "Это рациональное развитие ресурсной базы и глубокой переработки – с соблюдением экологических стандартов, ускоренное развитие СМП как международного транспортного коридора глобального значения, реновация ключевых опорных населённых пунктов, защита исконной среды обитания и традиционного уклада коренных и малочисленных народов Севера, экологическая безопасность и адаптация к климатическим изменениям", – перечислил глава Минвостокразвития России. В части формирования эффективной финансово-экономической и оптимальной организационной модели Трансарктического транспортного коридора зафиксирован еще один аспект: для того, чтобы обеспечить устойчивый рост грузопотока ТТК в ближайшие десятилетия, крайне важно уже сейчас расширять геологоразведку и запускать новые проекты по добыче полезных ископаемых на территории АЗРФ, логистика которых будет задействовать инфраструктуру ТТК.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, андрей чибис, алексей чекунков, мурманская область, арктика, россия
Мурманская область, Экономика, Андрей Чибис, Алексей Чекунков, Мурманская область, Арктика, Россия
Чибис заявил о важности комплексного плана для стратегии развития Арктики
Чибис: инструментом в развития Арктики должен стать комплексный проект
МУРМАНСК, 9 июл – РИА Новости. Инструментом реализации Стратегии развития Арктики до 2050 года должен стать комплексный проект, рассматривающий единое развитие макрорегиона и Трансарктического транспортного коридора, отметил председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Северный морской путь и Арктика", губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
В ходе заседания комиссии в среду ее участники обсудили предложения по доработке актуализированной редакции стратегии развития Арктической зоны РФ
и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года.
«
"Мы обсуждаем, как будет развиваться Российская Арктика на ближайшую перспективу – как минимум до 2050 года. Стратегия должна быть подготовлена детально, с набором подходов к решению широкого спектра вопросов, а инструментом реализации обновленной стратегии должен стать комплексный проект по развитию Арктики
и Трансарктического транспортного коридора", - отметил Чибис
, слова которого приводит министерство информационной политики региона.
Чибис отметил, что такое поручение сформулировано президентом РФ, а сами инициативы выработаны на площадке комиссии Госсовета. Как подчеркнул губернатор, обновленная редакция стратегии – это основа, которая будет доработана с учетом предложений членов комиссии и ее экспертного совета.
"Наша общая задача – обеспечить отработку и учет предложений, а также согласование стратегии с поручением президента, а именно, включение в документ вопросов развития Трансарктического транспортного коридора и в частности Севморпути. Развитие Арктики и ТТК неразрывно связаны, и наша задача рассматривать их вместе как единое целое", – добавил губернатор.
Проект обновленной стратегии, проработанный с учетом предложений научно-экспертного сообщества, был представлен к обсуждению комиссии. Чибис отметил: важно, чтобы ключевой стратегический документ по развитию Арктики отвечал текущим вызовам – прежде всего экономическим и геополитическим, а также отражал реальное положение дел с учетом внешнеполитических изменений. Документ должен быть рассчитан на 25 лет, что диктуется особенностями инфраструктурного развития макрорегиона.
Министр по развитию Дальнего Востока
и Арктики Алексей Чекунков
также подчеркнул, что логика управления Арктической зоной основана на системном подходе и базируется на ключевых приоритетах, отражающих долгосрочные интересы России в этом макрорегионе.
"Это рациональное развитие ресурсной базы и глубокой переработки – с соблюдением экологических стандартов, ускоренное развитие СМП как международного транспортного коридора глобального значения, реновация ключевых опорных населённых пунктов, защита исконной среды обитания и традиционного уклада коренных и малочисленных народов Севера
, экологическая безопасность и адаптация к климатическим изменениям", – перечислил глава Минвостокразвития России.
В части формирования эффективной финансово-экономической и оптимальной организационной модели Трансарктического транспортного коридора зафиксирован еще один аспект: для того, чтобы обеспечить устойчивый рост грузопотока ТТК в ближайшие десятилетия, крайне важно уже сейчас расширять геологоразведку и запускать новые проекты по добыче полезных ископаемых на территории АЗРФ, логистика которых будет задействовать инфраструктуру ТТК.