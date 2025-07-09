Рейтинг@Mail.ru
Чибис заявил о важности комплексного плана для стратегии развития Арктики - РИА Новости, 09.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Мурманская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Мурманская область
 
20:27 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/arktika-2028224989.html
Чибис заявил о важности комплексного плана для стратегии развития Арктики
Чибис заявил о важности комплексного плана для стратегии развития Арктики - РИА Новости, 09.07.2025
Чибис заявил о важности комплексного плана для стратегии развития Арктики
Инструментом реализации Стратегии развития Арктики до 2050 года должен стать комплексный проект, рассматривающий единое развитие макрорегиона и... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T20:27:00+03:00
2025-07-09T20:27:00+03:00
мурманская область
экономика
андрей чибис
алексей чекунков
мурманская область
арктика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90396/68/903966823_0:31:900:537_1920x0_80_0_0_ba5041b030dd91ba8e466f8bc8667832.jpg
МУРМАНСК, 9 июл – РИА Новости. Инструментом реализации Стратегии развития Арктики до 2050 года должен стать комплексный проект, рассматривающий единое развитие макрорегиона и Трансарктического транспортного коридора, отметил председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Северный морской путь и Арктика", губернатор Мурманской области Андрей Чибис. В ходе заседания комиссии в среду ее участники обсудили предложения по доработке актуализированной редакции стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. "Мы обсуждаем, как будет развиваться Российская Арктика на ближайшую перспективу – как минимум до 2050 года. Стратегия должна быть подготовлена детально, с набором подходов к решению широкого спектра вопросов, а инструментом реализации обновленной стратегии должен стать комплексный проект по развитию Арктики и Трансарктического транспортного коридора", - отметил Чибис, слова которого приводит министерство информационной политики региона. Чибис отметил, что такое поручение сформулировано президентом РФ, а сами инициативы выработаны на площадке комиссии Госсовета. Как подчеркнул губернатор, обновленная редакция стратегии – это основа, которая будет доработана с учетом предложений членов комиссии и ее экспертного совета. "Наша общая задача – обеспечить отработку и учет предложений, а также согласование стратегии с поручением президента, а именно, включение в документ вопросов развития Трансарктического транспортного коридора и в частности Севморпути. Развитие Арктики и ТТК неразрывно связаны, и наша задача рассматривать их вместе как единое целое", – добавил губернатор. Проект обновленной стратегии, проработанный с учетом предложений научно-экспертного сообщества, был представлен к обсуждению комиссии. Чибис отметил: важно, чтобы ключевой стратегический документ по развитию Арктики отвечал текущим вызовам – прежде всего экономическим и геополитическим, а также отражал реальное положение дел с учетом внешнеполитических изменений. Документ должен быть рассчитан на 25 лет, что диктуется особенностями инфраструктурного развития макрорегиона. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков также подчеркнул, что логика управления Арктической зоной основана на системном подходе и базируется на ключевых приоритетах, отражающих долгосрочные интересы России в этом макрорегионе. "Это рациональное развитие ресурсной базы и глубокой переработки – с соблюдением экологических стандартов, ускоренное развитие СМП как международного транспортного коридора глобального значения, реновация ключевых опорных населённых пунктов, защита исконной среды обитания и традиционного уклада коренных и малочисленных народов Севера, экологическая безопасность и адаптация к климатическим изменениям", – перечислил глава Минвостокразвития России. В части формирования эффективной финансово-экономической и оптимальной организационной модели Трансарктического транспортного коридора зафиксирован еще один аспект: для того, чтобы обеспечить устойчивый рост грузопотока ТТК в ближайшие десятилетия, крайне важно уже сейчас расширять геологоразведку и запускать новые проекты по добыче полезных ископаемых на территории АЗРФ, логистика которых будет задействовать инфраструктуру ТТК.
мурманская область
арктика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90396/68/903966823_100:0:900:600_1920x0_80_0_0_a4c007d4642f902863a59d51e824bd15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, андрей чибис, алексей чекунков, мурманская область, арктика, россия
Мурманская область, Экономика, Андрей Чибис, Алексей Чекунков, Мурманская область, Арктика, Россия
Чибис заявил о важности комплексного плана для стратегии развития Арктики

Чибис: инструментом в развития Арктики должен стать комплексный проект

© РИА Новости / Анна ЮдинаАрктика
Арктика - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Анна Юдина
Арктика. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МУРМАНСК, 9 июл – РИА Новости. Инструментом реализации Стратегии развития Арктики до 2050 года должен стать комплексный проект, рассматривающий единое развитие макрорегиона и Трансарктического транспортного коридора, отметил председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Северный морской путь и Арктика", губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
В ходе заседания комиссии в среду ее участники обсудили предложения по доработке актуализированной редакции стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года.
«
"Мы обсуждаем, как будет развиваться Российская Арктика на ближайшую перспективу – как минимум до 2050 года. Стратегия должна быть подготовлена детально, с набором подходов к решению широкого спектра вопросов, а инструментом реализации обновленной стратегии должен стать комплексный проект по развитию Арктики и Трансарктического транспортного коридора", - отметил Чибис, слова которого приводит министерство информационной политики региона.
Чибис отметил, что такое поручение сформулировано президентом РФ, а сами инициативы выработаны на площадке комиссии Госсовета. Как подчеркнул губернатор, обновленная редакция стратегии – это основа, которая будет доработана с учетом предложений членов комиссии и ее экспертного совета.
"Наша общая задача – обеспечить отработку и учет предложений, а также согласование стратегии с поручением президента, а именно, включение в документ вопросов развития Трансарктического транспортного коридора и в частности Севморпути. Развитие Арктики и ТТК неразрывно связаны, и наша задача рассматривать их вместе как единое целое", – добавил губернатор.
Проект обновленной стратегии, проработанный с учетом предложений научно-экспертного сообщества, был представлен к обсуждению комиссии. Чибис отметил: важно, чтобы ключевой стратегический документ по развитию Арктики отвечал текущим вызовам – прежде всего экономическим и геополитическим, а также отражал реальное положение дел с учетом внешнеполитических изменений. Документ должен быть рассчитан на 25 лет, что диктуется особенностями инфраструктурного развития макрорегиона.
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков также подчеркнул, что логика управления Арктической зоной основана на системном подходе и базируется на ключевых приоритетах, отражающих долгосрочные интересы России в этом макрорегионе.
"Это рациональное развитие ресурсной базы и глубокой переработки – с соблюдением экологических стандартов, ускоренное развитие СМП как международного транспортного коридора глобального значения, реновация ключевых опорных населённых пунктов, защита исконной среды обитания и традиционного уклада коренных и малочисленных народов Севера, экологическая безопасность и адаптация к климатическим изменениям", – перечислил глава Минвостокразвития России.
В части формирования эффективной финансово-экономической и оптимальной организационной модели Трансарктического транспортного коридора зафиксирован еще один аспект: для того, чтобы обеспечить устойчивый рост грузопотока ТТК в ближайшие десятилетия, крайне важно уже сейчас расширять геологоразведку и запускать новые проекты по добыче полезных ископаемых на территории АЗРФ, логистика которых будет задействовать инфраструктуру ТТК.
 
Мурманская областьЭкономикаАндрей ЧибисАлексей ЧекунковМурманская областьАрктикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала