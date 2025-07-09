https://ria.ru/20250709/areg-2028163870.html

Блогера Арега Щепихина* внесли в перечень террористов и экстремистов

Блогера Арега Щепихина* внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 09.07.2025

Блогера Арега Щепихина* внесли в перечень террористов и экстремистов

Блогер Арег Щепихин*, арестованный по делу о разжигании ненависти, внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T16:00:00+03:00

2025-07-09T16:00:00+03:00

2025-07-09T16:10:00+03:00

арег щепихин

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

происшествия

россия

москва

ахмед дудаев

московский городской суд

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Блогер Арег Щепихин*, арестованный по делу о разжигании ненависти, внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга."Щепихин* Арег Самвелович, 11.07.1985 года рождения, г. Ереван Республики Армения", - значится в перечне.Замоскворецкий суд Москвы в начале июня арестовал блогера на срок два месяца, до 5 августа. Мосгорсуд утвердил это решение.Как ранее сообщил СК РФ, против Щепихина* возбуждено дело по части 2 статьи 280 УК РФ (призывы к экстремизму в интернете) и пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ (разжигание вражды с угрозой насилия). Санкция первой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет, второй - до 6 лет.В июне в соцсетях появилось видео задержания блогера Арега Щепихина* на Ярославском вокзале. Люди в штатском погрузили мужчину в багажник Mercedes с мигалками с номерами АМР. На следующий день министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил, что мужчина в Москве был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами столицы, в его отношении МВД по Чечне проводит проверку по факту публичных оскорблений религиозных чувств верующих.МВД РФ сообщило, что вечером 3 июня столичные полицейские задержали шесть участников событий на Ярославском вокзале, вызвавших общественный резонанс, впоследствии было возбуждено уголовное дело о похищении человека и превышении должностных полномочий. В отношении блогера, "разместившего в соцсетях видеоролики с провокационными заявлениями в отношении жителей Чеченской республики", была организована проверка.* внесен в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250604/schepikhin-2020876110.html

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арег щепихин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия, россия, москва, ахмед дудаев, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф), mercedes