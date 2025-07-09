https://ria.ru/20250709/areg-2028163870.html
Блогера Арега Щепихина* внесли в перечень террористов и экстремистов
Блогера Арега Щепихина* внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 09.07.2025
Блогера Арега Щепихина* внесли в перечень террористов и экстремистов
Блогер Арег Щепихин*, арестованный по делу о разжигании ненависти, внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T16:00:00+03:00
2025-07-09T16:00:00+03:00
2025-07-09T16:10:00+03:00
арег щепихин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
россия
москва
ахмед дудаев
московский городской суд
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Блогер Арег Щепихин*, арестованный по делу о разжигании ненависти, внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга."Щепихин* Арег Самвелович, 11.07.1985 года рождения, г. Ереван Республики Армения", - значится в перечне.Замоскворецкий суд Москвы в начале июня арестовал блогера на срок два месяца, до 5 августа. Мосгорсуд утвердил это решение.Как ранее сообщил СК РФ, против Щепихина* возбуждено дело по части 2 статьи 280 УК РФ (призывы к экстремизму в интернете) и пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ (разжигание вражды с угрозой насилия). Санкция первой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет, второй - до 6 лет.В июне в соцсетях появилось видео задержания блогера Арега Щепихина* на Ярославском вокзале. Люди в штатском погрузили мужчину в багажник Mercedes с мигалками с номерами АМР. На следующий день министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил, что мужчина в Москве был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами столицы, в его отношении МВД по Чечне проводит проверку по факту публичных оскорблений религиозных чувств верующих.МВД РФ сообщило, что вечером 3 июня столичные полицейские задержали шесть участников событий на Ярославском вокзале, вызвавших общественный резонанс, впоследствии было возбуждено уголовное дело о похищении человека и превышении должностных полномочий. В отношении блогера, "разместившего в соцсетях видеоролики с провокационными заявлениями в отношении жителей Чеченской республики", была организована проверка.* внесен в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250604/schepikhin-2020876110.html
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арег щепихин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия, россия, москва, ахмед дудаев, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф), mercedes
Арег Щепихин, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия, Россия, Москва, Ахмед Дудаев, Московский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ), Mercedes
Блогера Арега Щепихина* внесли в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес Арега Щепихина в перечень террористов и экстремистов