https://ria.ru/20250709/antalja-2028094029.html
Генконсульство рассказало о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Анталье
Генконсульство рассказало о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Анталье - РИА Новости, 09.07.2025
Генконсульство рассказало о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Анталье
Состояние здоровья россиян, пострадавших в ДТП в турецкой Анталье, удовлетворительное, ведётся расследование аварии, сообщило РИА Новости российское... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T11:05:00+03:00
2025-07-09T11:05:00+03:00
2025-07-09T11:05:00+03:00
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АНКАРА, 9 июл - РИА Новости. Состояние здоровья россиян, пострадавших в ДТП в турецкой Анталье, удовлетворительное, ведётся расследование аварии, сообщило РИА Новости российское Генконсульство в Анталье. Водитель мотоцикла не справился с управлением на курорте Манавгат в турецкой провинции Анталья и сбил на пешеходном переходе туристов, предположительно из РФ, госпитализированы трое из них, сообщил во вторник гостелеканал TRT Haber. "Данное ДТП произошло 6 июля. Российские граждане были осмотрены врачами, госпитализация не потребовалась. Состояние здоровья удовлетворительное. Турецкие правоохранительные органы проводят расследование", - сообщили в российском диппредставительстве.
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анталья (провинция), россия, в мире, общество
Анталья (провинция), Россия, В мире, Общество
Генконсульство рассказало о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Анталье
Генконсульство РФ: состояние пострадавших в ДТП в Турции удовлетворительное