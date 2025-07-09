https://ria.ru/20250709/antalja-2028094029.html

Генконсульство рассказало о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Анталье

Генконсульство рассказало о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Анталье - РИА Новости, 09.07.2025

Генконсульство рассказало о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Анталье

Состояние здоровья россиян, пострадавших в ДТП в турецкой Анталье, удовлетворительное, ведётся расследование аварии, сообщило РИА Новости российское... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T11:05:00+03:00

2025-07-09T11:05:00+03:00

2025-07-09T11:05:00+03:00

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АНКАРА, 9 июл - РИА Новости. Состояние здоровья россиян, пострадавших в ДТП в турецкой Анталье, удовлетворительное, ведётся расследование аварии, сообщило РИА Новости российское Генконсульство в Анталье. Водитель мотоцикла не справился с управлением на курорте Манавгат в турецкой провинции Анталья и сбил на пешеходном переходе туристов, предположительно из РФ, госпитализированы трое из них, сообщил во вторник гостелеканал TRT Haber. "Данное ДТП произошло 6 июля. Российские граждане были осмотрены врачами, госпитализация не потребовалась. Состояние здоровья удовлетворительное. Турецкие правоохранительные органы проводят расследование", - сообщили в российском диппредставительстве.

https://ria.ru/20250429/avtobus-2014008430.html

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анталья (провинция), россия, в мире, общество