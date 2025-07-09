https://ria.ru/20250709/altay-2028189096.html
Алтайский Народный фронт отправил на СВО более 800 тонн грузов за 3 года
Алтайский Народный фронт отправил на СВО более 800 тонн грузов за 3 года - РИА Новости, 09.07.2025
Алтайский Народный фронт отправил на СВО более 800 тонн грузов за 3 года
Отделение Народного фронта по Алтайскому краю отправило в зону проведения спецоперации более 800 тонн гуманитарного груза за три года, сообщили в центре... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T17:27:00+03:00
2025-07-09T17:27:00+03:00
2025-07-09T17:27:00+03:00
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БАРНАУЛ, 9 июл - РИА Новости. Отделение Народного фронта по Алтайскому краю отправило в зону проведения спецоперации более 800 тонн гуманитарного груза за три года, сообщили в центре управления регионом. "За три года Народный фронт Алтайского края оказал помощь 20 крупным подразделениям, собрал более 45 миллионов рублей и отправил более 800 тонн гуманитарного груза", - говорится в сообщении. Бойцам отправляли дроны, комплексы радиоэлектронной борьбы, рации, спецтехнику, маскировочные сети и многое другое. В составе гуманитарного груза - ударные FPV-дроны семейства "Скиф", разработанные в Алтайском крае. "Сегодня во взаимодействии с военными региональное отделение ОНФ обеспечивает доработку беспилотных ударных систем и увеличивает их производство", - подчеркнули в центре.
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алтайский край, общероссийский народный фронт
Надежные люди, Алтайский край, Общероссийский народный фронт
Алтайский Народный фронт отправил на СВО более 800 тонн грузов за 3 года
Алтайский Народный фронт отправил на СВО более 800 тонн гумпомощи за 3 года
БАРНАУЛ, 9 июл - РИА Новости. Отделение Народного фронта по Алтайскому краю отправило в зону проведения спецоперации более 800 тонн гуманитарного груза за три года, сообщили в центре управления регионом.
"За три года Народный фронт Алтайского края оказал помощь 20 крупным подразделениям, собрал более 45 миллионов рублей и отправил более 800 тонн гуманитарного груза", - говорится в сообщении.
Бойцам отправляли дроны, комплексы радиоэлектронной борьбы, рации, спецтехнику, маскировочные сети и многое другое. В составе гуманитарного груза - ударные FPV-дроны семейства "Скиф", разработанные в Алтайском крае.
"Сегодня во взаимодействии с военными региональное отделение ОНФ обеспечивает доработку беспилотных ударных систем и увеличивает их производство", - подчеркнули в центре.