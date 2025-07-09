https://ria.ru/20250709/altay-2028189096.html

Алтайский Народный фронт отправил на СВО более 800 тонн грузов за 3 года

Алтайский Народный фронт отправил на СВО более 800 тонн грузов за 3 года - РИА Новости, 09.07.2025

Алтайский Народный фронт отправил на СВО более 800 тонн грузов за 3 года

Отделение Народного фронта по Алтайскому краю отправило в зону проведения спецоперации более 800 тонн гуманитарного груза за три года, сообщили в центре... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T17:27:00+03:00

2025-07-09T17:27:00+03:00

2025-07-09T17:27:00+03:00

надежные люди

алтайский край

общероссийский народный фронт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028187178_0:198:905:707_1920x0_80_0_0_d47e1d81ad88d8820a86e01b23099454.jpg

БАРНАУЛ, 9 июл - РИА Новости. Отделение Народного фронта по Алтайскому краю отправило в зону проведения спецоперации более 800 тонн гуманитарного груза за три года, сообщили в центре управления регионом. "За три года Народный фронт Алтайского края оказал помощь 20 крупным подразделениям, собрал более 45 миллионов рублей и отправил более 800 тонн гуманитарного груза", - говорится в сообщении. Бойцам отправляли дроны, комплексы радиоэлектронной борьбы, рации, спецтехнику, маскировочные сети и многое другое. В составе гуманитарного груза - ударные FPV-дроны семейства "Скиф", разработанные в Алтайском крае. "Сегодня во взаимодействии с военными региональное отделение ОНФ обеспечивает доработку беспилотных ударных систем и увеличивает их производство", - подчеркнули в центре.

https://ria.ru/20250709/magadan-2028161030.html

алтайский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алтайский край, общероссийский народный фронт