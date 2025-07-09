https://ria.ru/20250709/alihanov-2028245958.html

Алиханов протестировал предсерийный прототип электромобиля "Атом"

Алиханов протестировал предсерийный прототип электромобиля "Атом" - РИА Новости, 09.07.2025

Алиханов протестировал предсерийный прототип электромобиля "Атом"

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов протестировал предсерийный прототип "Атома" во время посещения инжинирингового центра разработчика... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T23:51:00+03:00

2025-07-09T23:51:00+03:00

2025-07-09T23:51:00+03:00

экономика

технологии

россия

антон алиханов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов протестировал предсерийный прототип "Атома" во время посещения инжинирингового центра разработчика электромобиля АО "Кама", сообщили в Минпромторге. "В завершение рабочей поездки глава МинпромторгаРоссии лично протестировал ходовые качества одного из предсерийных прототипов Атома в условиях тест-драйва на дорогах общего пользования", - говорится в сообщении министерства.Министр ознакомился со всем этапами разработки "Атома", собственными IT-решениями компании, разработками в части систем помощи водителю, низковольтной лабораторией, исследовательскими и валидационным центрами. "На сегодняшний день подготовка к запуску Атома идёт по плану, на производственной площадке уже смонтировано оборудование, а полноценный старт серийного производства запланирован на вторую половину 2025 года", – отметил Алиханов. Проект российского электромобиля реализует АО "Кама". В конце 2024 года компания впервые представила предсерийный образец "Атома". Ранее компания сообщала, что в 2025 году начнет работу специализированный сервисный центр для предсерийных электромобилей "Атом". На его базе будет проводиться отработка технологий обслуживания через многократную разборку и сборку электромобилей, для последующей подготовки технических специалистов сервисных партнеров к началу продаж. Сообщалось, что старт серийного производства электромобиля "Атом" запланирован на вторую половину 2025 года на заводе "Москвич".

https://ria.ru/20250427/elektromobil--2013682627.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)