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Афганистан не может справиться с возвращением мигрантов, считают в ООН - РИА Новости, 09.07.2025
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23:17 09.07.2025 (обновлено: 23:18 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/afganistan-2028242194.html
Афганистан не может справиться с возвращением мигрантов, считают в ООН
Афганистан не может справиться с возвращением мигрантов, считают в ООН - РИА Новости, 09.07.2025
Афганистан не может справиться с возвращением мигрантов, считают в ООН
Афганистан не может в одиночку справиться с возвращением более 900 тысяч человек с января 2025 года, ООН напрямую работает с талибами по вопросу возвращения... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T23:17:00+03:00
2025-07-09T23:18:00+03:00
в мире
афганистан
иран
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ЖЕНЕВА, 9 июл – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Афганистан не может в одиночку справиться с возвращением более 900 тысяч человек с января 2025 года, ООН напрямую работает с талибами по вопросу возвращения мигрантов, заявил РИА Новости официальный представитель Международной организации по миграции (МОМ) при ООН Хорхе Галиндо. "(Афганистану - ред.) не (справиться – ред.) в одиночку. Массовое возвращение из Ирана (после более ранней высылки из Пакистана - ред.) создает огромную нагрузку на и без того хрупкие системы Афганистана, особенно на границе. Не менее сложная ситуация складывается в районах возвращения, где принимающие общины сталкиваются с трудностями при ограниченных ресурсах и слабой инфраструктуре", - сказал он. Галиндо добавил, что резкое сокращение финансирования еще больше усугубляет ситуацию, поскольку в настоящее время МОМ и ее партнеры могут охватить только около 10% нуждающихся. "Без дополнительной поддержки как возвращенцы, так и принимающие общины будут по-прежнему испытывать сильное давление, особенно в плане доступа к основным услугам", - подчеркнул представитель организации. По данным МОМ, в период с 1 января по 5 июля 2025 года зарегистрировано более 906 тысяч вернувшихся граждан Афганистана, из которых около 99% не имели документов и более 60% были депортированы. "Число возвращений неуклонно растет с момента майской вспышки (выселений – ред.). Самый высокий показатель за один день был зафиксирован 4 июля: почти 40 тысяч возвращений", - уточнил Галиндо. По его словам, МОМ координирует свои действия с властями де-факто в соответствии с гуманитарными нормами, действующими в Афганистане. "Большое количество возвращенцев создает серьезные проблемы с реинтеграцией, особенно в общинах, которые уже имеют ограниченный доступ к услугам и средствам к существованию. Многие из этих районов уже были перегружены предыдущими волнами возвращенцев, и нынешний приток только усугубляет ситуацию. Когда люди возвращаются в районы, где их основные потребности не могут быть удовлетворены, реинтеграция становится очень трудной. В некоторых случаях это приводит к вторичным перемещениям, когда люди уходят в поисках лучших возможностей, тем самым увековечивая цикл перемещения и нестабильности", - заключил представитель ООН. В конце июня в докладе "UNHCR: Afghanistan border monitoring report" управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) говорилось, что число афганцев, легально и нелегально проникающих в Пакистан и Иран, почти вдвое больше числа возвращающихся и депортированных из этих стран. Массовая высылка афганцев из Ирана и Пакистана в Афганистан обусловлена ужесточением миграционной политики. В Иране с 2022 года власти усилили депортацию нелегальных мигрантов из-за экономического кризиса и давления на рынок труда. В Пакистане с октября 2023 года действует директива о депортации незарегистрированных афганских беженцев, основанная на Законе об иностранцах 1946 года, из-за вопросов безопасности и экономических трудностей.
https://ria.ru/20241025/afganistan-1979956377.html
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в мире, афганистан, иран, пакистан, оон, unhcr, управление верховного комиссара оон по делам беженцев
В мире, Афганистан, Иран, Пакистан, ООН, UNHCR, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев
Афганистан не может справиться с возвращением мигрантов, считают в ООН

ООН: Афганистан не сможет сам справиться с возвращением более 900 тыс мигрантов

© AP Photo / Petros GiannakourisЛюди на границе Афганистана и Ирана
Люди на границе Афганистана и Ирана - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Petros Giannakouris
Люди на границе Афганистана и Ирана . Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 9 июл – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Афганистан не может в одиночку справиться с возвращением более 900 тысяч человек с января 2025 года, ООН напрямую работает с талибами по вопросу возвращения мигрантов, заявил РИА Новости официальный представитель Международной организации по миграции (МОМ) при ООН Хорхе Галиндо.
«
"(Афганистану - ред.) не (справиться – ред.) в одиночку. Массовое возвращение из Ирана (после более ранней высылки из Пакистана - ред.) создает огромную нагрузку на и без того хрупкие системы Афганистана, особенно на границе. Не менее сложная ситуация складывается в районах возвращения, где принимающие общины сталкиваются с трудностями при ограниченных ресурсах и слабой инфраструктуре", - сказал он.
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Галиндо добавил, что резкое сокращение финансирования еще больше усугубляет ситуацию, поскольку в настоящее время МОМ и ее партнеры могут охватить только около 10% нуждающихся.
«
"Без дополнительной поддержки как возвращенцы, так и принимающие общины будут по-прежнему испытывать сильное давление, особенно в плане доступа к основным услугам", - подчеркнул представитель организации.
По данным МОМ, в период с 1 января по 5 июля 2025 года зарегистрировано более 906 тысяч вернувшихся граждан Афганистана, из которых около 99% не имели документов и более 60% были депортированы.
"Число возвращений неуклонно растет с момента майской вспышки (выселений – ред.). Самый высокий показатель за один день был зафиксирован 4 июля: почти 40 тысяч возвращений", - уточнил Галиндо.
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По его словам, МОМ координирует свои действия с властями де-факто в соответствии с гуманитарными нормами, действующими в Афганистане.
«
"Большое количество возвращенцев создает серьезные проблемы с реинтеграцией, особенно в общинах, которые уже имеют ограниченный доступ к услугам и средствам к существованию. Многие из этих районов уже были перегружены предыдущими волнами возвращенцев, и нынешний приток только усугубляет ситуацию. Когда люди возвращаются в районы, где их основные потребности не могут быть удовлетворены, реинтеграция становится очень трудной. В некоторых случаях это приводит к вторичным перемещениям, когда люди уходят в поисках лучших возможностей, тем самым увековечивая цикл перемещения и нестабильности", - заключил представитель ООН.
В конце июня в докладе "UNHCR: Afghanistan border monitoring report" управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) говорилось, что число афганцев, легально и нелегально проникающих в Пакистан и Иран, почти вдвое больше числа возвращающихся и депортированных из этих стран.
Массовая высылка афганцев из Ирана и Пакистана в Афганистан обусловлена ужесточением миграционной политики. В Иране с 2022 года власти усилили депортацию нелегальных мигрантов из-за экономического кризиса и давления на рынок труда. В Пакистане с октября 2023 года действует директива о депортации незарегистрированных афганских беженцев, основанная на Законе об иностранцах 1946 года, из-за вопросов безопасности и экономических трудностей.
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