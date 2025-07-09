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Воронеж и Белгород возобновят авиасообщение после открытия неба - РИА Новости, 09.07.2025
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17:43 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/aeroporty-2028194319.html
Воронеж и Белгород возобновят авиасообщение после открытия неба
Воронеж и Белгород возобновят авиасообщение после открытия неба - РИА Новости, 09.07.2025
Воронеж и Белгород возобновят авиасообщение после открытия неба
Аэропорты Воронежа и Белгорода готовы к возобновлению авиасообщения, как только воздушное пространство будет открыто, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T17:43:00+03:00
2025-07-09T17:43:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Аэропорты Воронежа и Белгорода готовы к возобновлению авиасообщения, как только воздушное пространство будет открыто, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропортов. "Аэропорты Воронежа и Белгорода готовы к возобновлению авиасообщения, как только воздушное пространство будет открыто", - говорится в сообщении. В среду Минтранс РФ объявил, что в ближайшее время планируется открытие аэропорта Геленджика для внутренних рейсов, билеты появятся в продаже после выпуска извещения.
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воронеж, белгород, россия, общество
Воронеж, Белгород, Россия, Общество
Воронеж и Белгород возобновят авиасообщение после открытия неба

Аэропорты Воронежа и Белгорода возобновят авиасообщение после открытия неба

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВид на Международный аэропорт Белгород в Белгородской области
Вид на Международный аэропорт Белгород в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
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Вид на Международный аэропорт Белгород в Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Аэропорты Воронежа и Белгорода готовы к возобновлению авиасообщения, как только воздушное пространство будет открыто, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропортов.
"Аэропорты Воронежа и Белгорода готовы к возобновлению авиасообщения, как только воздушное пространство будет открыто", - говорится в сообщении.
В среду Минтранс РФ объявил, что в ближайшее время планируется открытие аэропорта Геленджика для внутренних рейсов, билеты появятся в продаже после выпуска извещения.
Аэропорт Геленджик - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
АТОР: число бронирований туров в Геленджик может вырасти в два раза
Вчера, 17:09
 
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