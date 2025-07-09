https://ria.ru/20250709/aeroporty-2028194319.html
Воронеж и Белгород возобновят авиасообщение после открытия неба
Воронеж и Белгород возобновят авиасообщение после открытия неба - РИА Новости, 09.07.2025
Воронеж и Белгород возобновят авиасообщение после открытия неба
Аэропорты Воронежа и Белгорода готовы к возобновлению авиасообщения, как только воздушное пространство будет открыто, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T17:43:00+03:00
2025-07-09T17:43:00+03:00
2025-07-09T17:43:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Аэропорты Воронежа и Белгорода готовы к возобновлению авиасообщения, как только воздушное пространство будет открыто, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропортов. "Аэропорты Воронежа и Белгорода готовы к возобновлению авиасообщения, как только воздушное пространство будет открыто", - говорится в сообщении. В среду Минтранс РФ объявил, что в ближайшее время планируется открытие аэропорта Геленджика для внутренних рейсов, билеты появятся в продаже после выпуска извещения.
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воронеж, белгород, россия, общество
Воронеж, Белгород, Россия, Общество
Воронеж и Белгород возобновят авиасообщение после открытия неба
Аэропорты Воронежа и Белгорода возобновят авиасообщение после открытия неба