https://ria.ru/20250709/aeroporty-2028194319.html

Воронеж и Белгород возобновят авиасообщение после открытия неба

Воронеж и Белгород возобновят авиасообщение после открытия неба - РИА Новости, 09.07.2025

Воронеж и Белгород возобновят авиасообщение после открытия неба

Аэропорты Воронежа и Белгорода готовы к возобновлению авиасообщения, как только воздушное пространство будет открыто, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T17:43:00+03:00

2025-07-09T17:43:00+03:00

2025-07-09T17:43:00+03:00

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Аэропорты Воронежа и Белгорода готовы к возобновлению авиасообщения, как только воздушное пространство будет открыто, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропортов. "Аэропорты Воронежа и Белгорода готовы к возобновлению авиасообщения, как только воздушное пространство будет открыто", - говорится в сообщении. В среду Минтранс РФ объявил, что в ближайшее время планируется открытие аэропорта Геленджика для внутренних рейсов, билеты появятся в продаже после выпуска извещения.

https://ria.ru/20250709/ator-2028183724.html

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воронеж, белгород, россия, общество