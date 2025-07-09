https://ria.ru/20250709/aeroport-2028198515.html

Глава Кубани прокомментировал решение об открытии аэропорта в Геленджике

Глава Кубани прокомментировал решение об открытии аэропорта в Геленджике - РИА Новости, 09.07.2025

Глава Кубани прокомментировал решение об открытии аэропорта в Геленджике

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал решение открыть аэропорт в Геленджике важным для региона. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T17:54:00+03:00

2025-07-09T17:54:00+03:00

2025-07-09T17:54:00+03:00

геленджик

краснодарский край

россия

вениамин кондратьев

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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КРАСНОДАР, 9 июл - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал решение открыть аэропорт в Геленджике важным для региона. "Благодарю правительство страны и Росавиацию за решение открыть аэропорт в Геленджике. Начало работы воздушной гавани - важное решение для Краснодарского края", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее в среду Минтранс РФ объявил, что в ближайшее время планируется открытие аэропорта Геленджика для внутренних рейсов, билеты появятся в продаже после выпуска извещения. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и "Госкорпорации по организации воздушного движения", добавили в министерстве. Росавиация в свою очередь сообщила, что аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля.

https://ria.ru/20250709/aeroport-2028179138.html

геленджик

краснодарский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

геленджик, краснодарский край, россия, вениамин кондратьев, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)