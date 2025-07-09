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Глава Кубани прокомментировал решение об открытии аэропорта в Геленджике - РИА Новости, 09.07.2025
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17:54 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/aeroport-2028198515.html
Глава Кубани прокомментировал решение об открытии аэропорта в Геленджике
Глава Кубани прокомментировал решение об открытии аэропорта в Геленджике - РИА Новости, 09.07.2025
Глава Кубани прокомментировал решение об открытии аэропорта в Геленджике
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал решение открыть аэропорт в Геленджике важным для региона. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T17:54:00+03:00
2025-07-09T17:54:00+03:00
геленджик
краснодарский край
россия
вениамин кондратьев
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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КРАСНОДАР, 9 июл - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал решение открыть аэропорт в Геленджике важным для региона. &quot;Благодарю правительство страны и Росавиацию за решение открыть аэропорт в Геленджике. Начало работы воздушной гавани - важное решение для Краснодарского края&quot;, - написал он в своем Telegram-канале.Ранее в среду Минтранс РФ объявил, что в ближайшее время планируется открытие аэропорта Геленджика для внутренних рейсов, билеты появятся в продаже после выпуска извещения. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и "Госкорпорации по организации воздушного движения", добавили в министерстве. Росавиация в свою очередь сообщила, что аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля.
https://ria.ru/20250709/aeroport-2028179138.html
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геленджик, краснодарский край, россия, вениамин кондратьев, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Геленджик, Краснодарский край, Россия, Вениамин Кондратьев, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Глава Кубани прокомментировал решение об открытии аэропорта в Геленджике

Губернатор Кондратьев назвал открытие аэропорта в Геленджике важным для Кубани

© РИА Новости / Евгений БиятовАэропорт Геленджика
Аэропорт Геленджика - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Аэропорт Геленджика . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 9 июл - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал решение открыть аэропорт в Геленджике важным для региона.
«

"Благодарю правительство страны и Росавиацию за решение открыть аэропорт в Геленджике. Начало работы воздушной гавани - важное решение для Краснодарского края", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в среду Минтранс РФ объявил, что в ближайшее время планируется открытие аэропорта Геленджика для внутренних рейсов, билеты появятся в продаже после выпуска извещения. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и "Госкорпорации по организации воздушного движения", добавили в министерстве. Росавиация в свою очередь сообщила, что аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля.
Аэропорт Геленджик - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Аэропорт в Геленджике готовится к возобновлению работы
Вчера, 16:54
 
ГеленджикКраснодарский крайРоссияВениамин КондратьевФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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