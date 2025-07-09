https://ria.ru/20250709/aeroport-2028179138.html
Аэропорт в Геленджике готовится к возобновлению работы
Аэропорт в Геленджике готовится к возобновлению работы - РИА Новости, 09.07.2025
Аэропорт в Геленджике готовится к возобновлению работы
Аэропорт в Геленджике готовится возобновить работу в ближайшее время, говорится в сообщении Министерства транспорта. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T16:54:00+03:00
2025-07-09T16:54:00+03:00
2025-07-09T17:55:00+03:00
геленджик
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министерство транспорта рф (минтранс россии)
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элиста
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Аэропорт в Геленджике готовится возобновить работу в ближайшее время, говорится в сообщении Министерства транспорта. "Авиагавань в числе 11 аэропортов юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. В ближайшее время планируется открытие аэропорта для внутренних рейсов. Билеты появятся в продаже после выпуска извещения", — указали в ведомстве. Аэропорт Геленджика готов возобновить работу с 10 июля. Регулярные рейсы будут выполняться с 8:30 до 20:00 мск. Компания "Аэрофлот" первой объявила об их запуске с 18 июля.Специалисты Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения подтвердили, что полеты на курорт безопасны.В 2021-м в Геленджике построили новый аэровокзал, это увеличило пропускную способность аэропорта в два раза. Обновление его инфраструктуры планируется закончить до конца года, отметили в Минтрансе.Там напомнили, что в мае 2024-го также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025-го он обслужил около 29 тысяч пассажиров. Всего за это время выполнено 324 рейса.В европейской части России остаются недоступными для перелетов девять городов: Краснодар, Анапа, Ростов-на-Дону, Брянск, Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Симферополь.
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https://ria.ru/20250709/bilety-2028192994.html
https://ria.ru/20250707/passazhiry-2027610727.html
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РИА Новости
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геленджик, россия, министерство транспорта рф (минтранс россии), юг, общество, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), элиста, липецк, воронеж, курск, брянск, белгород, симферополь
Геленджик, Россия, Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Юг, Общество, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Элиста, Липецк, Воронеж, Курск, Брянск, Белгород, Симферополь
Аэропорт в Геленджике готовится к возобновлению работы
Минтранс: аэропорт в Геленджике готовится возобновить работу в ближайшее время