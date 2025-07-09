Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт в Геленджике готовится к возобновлению работы - РИА Новости, 09.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:54 09.07.2025 (обновлено: 17:55 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/aeroport-2028179138.html
Аэропорт в Геленджике готовится к возобновлению работы
Аэропорт в Геленджике готовится к возобновлению работы - РИА Новости, 09.07.2025
Аэропорт в Геленджике готовится к возобновлению работы
Аэропорт в Геленджике готовится возобновить работу в ближайшее время, говорится в сообщении Министерства транспорта. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T16:54:00+03:00
2025-07-09T17:55:00+03:00
геленджик
россия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
юг
общество
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
элиста
липецк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028179560_0:118:1280:838_1920x0_80_0_0_a59295746e63e4177188dc8a49ab66de.jpg
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Аэропорт в Геленджике готовится возобновить работу в ближайшее время, говорится в сообщении Министерства транспорта. "Авиагавань в числе 11 аэропортов юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. В ближайшее время планируется открытие аэропорта для внутренних рейсов. Билеты появятся в продаже после выпуска извещения", — указали в ведомстве. Аэропорт Геленджика готов возобновить работу с 10 июля. Регулярные рейсы будут выполняться с 8:30 до 20:00 мск. Компания "Аэрофлот" первой объявила об их запуске с 18 июля.Специалисты Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения подтвердили, что полеты на курорт безопасны.В 2021-м в Геленджике построили новый аэровокзал, это увеличило пропускную способность аэропорта в два раза. Обновление его инфраструктуры планируется закончить до конца года, отметили в Минтрансе.Там напомнили, что в мае 2024-го также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025-го он обслужил около 29 тысяч пассажиров. Всего за это время выполнено 324 рейса.В европейской части России остаются недоступными для перелетов девять городов: Краснодар, Анапа, Ростов-на-Дону, Брянск, Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Симферополь.
https://ria.ru/20250708/nikitin-2027888017.html
https://ria.ru/20250709/bilety-2028192994.html
https://ria.ru/20250707/passazhiry-2027610727.html
геленджик
россия
юг
элиста
липецк
воронеж
курск
брянск
белгород
симферополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028179560_60:0:1199:854_1920x0_80_0_0_687616454816e57cbc3ed90a0cc246e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
геленджик, россия, министерство транспорта рф (минтранс россии), юг, общество, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), элиста, липецк, воронеж, курск, брянск, белгород, симферополь
Геленджик, Россия, Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Юг, Общество, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Элиста, Липецк, Воронеж, Курск, Брянск, Белгород, Симферополь
Аэропорт в Геленджике готовится к возобновлению работы

Минтранс: аэропорт в Геленджике готовится возобновить работу в ближайшее время

© Фото : Минтранс России/пресс-служба аэропорта ГеленджикАэропорт Геленджик
Аэропорт Геленджик - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Фото : Минтранс России/пресс-служба аэропорта Геленджик
Аэропорт Геленджик. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Аэропорт в Геленджике готовится возобновить работу в ближайшее время, говорится в сообщении Министерства транспорта.
"Авиагавань в числе 11 аэропортов юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. В ближайшее время планируется открытие аэропорта для внутренних рейсов. Билеты появятся в продаже после выпуска извещения", — указали в ведомстве.
Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Глава Минтранса назвал решение проблем в аэропортах одним из приоритетов
8 июля, 13:43
Аэропорт Геленджика готов возобновить работу с 10 июля. Регулярные рейсы будут выполняться с 8:30 до 20:00 мск. Компания "Аэрофлот" первой объявила об их запуске с 18 июля.
Специалисты Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения подтвердили, что полеты на курорт безопасны.
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
"Аэрофлот" откроет продажу билетов в Геленджик 9 июля
Вчера, 17:37
В 2021-м в Геленджике построили новый аэровокзал, это увеличило пропускную способность аэропорта в два раза. Обновление его инфраструктуры планируется закончить до конца года, отметили в Минтрансе.
Там напомнили, что в мае 2024-го также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025-го он обслужил около 29 тысяч пассажиров. Всего за это время выполнено 324 рейса.
В европейской части России остаются недоступными для перелетов девять городов: Краснодар, Анапа, Ростов-на-Дону, Брянск, Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Симферополь.
Обстановка в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Росавиация призвала решать спорные моменты в аэропортах в пользу пассажиров
7 июля, 10:47
 
ГеленджикРоссияМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)ЮгОбществоФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ЭлистаЛипецкВоронежКурскБрянскБелгородСимферополь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала