https://ria.ru/20250709/aeroport-2028179138.html

Аэропорт в Геленджике готовится к возобновлению работы

Аэропорт в Геленджике готовится к возобновлению работы - РИА Новости, 09.07.2025

Аэропорт в Геленджике готовится к возобновлению работы

Аэропорт в Геленджике готовится возобновить работу в ближайшее время, говорится в сообщении Министерства транспорта. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T16:54:00+03:00

2025-07-09T16:54:00+03:00

2025-07-09T17:55:00+03:00

геленджик

россия

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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общество

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Аэропорт в Геленджике готовится возобновить работу в ближайшее время, говорится в сообщении Министерства транспорта. "Авиагавань в числе 11 аэропортов юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. В ближайшее время планируется открытие аэропорта для внутренних рейсов. Билеты появятся в продаже после выпуска извещения", — указали в ведомстве. Аэропорт Геленджика готов возобновить работу с 10 июля. Регулярные рейсы будут выполняться с 8:30 до 20:00 мск. Компания "Аэрофлот" первой объявила об их запуске с 18 июля.Специалисты Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения подтвердили, что полеты на курорт безопасны.В 2021-м в Геленджике построили новый аэровокзал, это увеличило пропускную способность аэропорта в два раза. Обновление его инфраструктуры планируется закончить до конца года, отметили в Минтрансе.Там напомнили, что в мае 2024-го также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025-го он обслужил около 29 тысяч пассажиров. Всего за это время выполнено 324 рейса.В европейской части России остаются недоступными для перелетов девять городов: Краснодар, Анапа, Ростов-на-Дону, Брянск, Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Симферополь.

https://ria.ru/20250708/nikitin-2027888017.html

https://ria.ru/20250709/bilety-2028192994.html

https://ria.ru/20250707/passazhiry-2027610727.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

геленджик, россия, министерство транспорта рф (минтранс россии), юг, общество, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), элиста, липецк, воронеж, курск, брянск, белгород, симферополь