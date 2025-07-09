https://ria.ru/20250709/aeroflot-2028193848.html

Полеты "Аэрофлота" в Геленджик с 25 июля станут ежедневными

Полеты "Аэрофлота" в Геленджик с 25 июля станут ежедневными - РИА Новости, 09.07.2025

Полеты "Аэрофлота" в Геленджик с 25 июля станут ежедневными

Полеты авиакомпании "Аэрофлот" в Геленджик с 25 июля станут ежедневными, второй рейс в день добавится с 6 августа, сообщили в компании. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T17:41:00+03:00

2025-07-09T17:41:00+03:00

2025-07-09T17:58:00+03:00

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Полеты авиакомпании "Аэрофлот" в Геленджик с 25 июля станут ежедневными, второй рейс в день добавится с 6 августа, сообщили в компании."Первый рейс будет выполнен 18 июля. Далее 20 и 23 июля, а с 25 июля полёты будут ежедневными. Шестого августа добавится второй рейс, который с 8 августа и до середины сентября будет выполняться ежедневно", - говорится в сообщении компании.Как сообщала ранее в среду Росавиация, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. Авиакомпания "Аэрофлот" анонсировала продажу билетов из Москвы в Геленджик 9 июля, а возобновление регулярных рейсов - с 18 июля.Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.

https://ria.ru/20250709/aeroport-2028179138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

геленджик, аэрофлот, общество, москва, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), юг