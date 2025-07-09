Депутат раскрыл прежнюю фамилию "главы" частного "Фонда кино" Абхазии
Журавлев: глава "Фонда кино" Абхазии еще год назад носил фамилию Мкачатрян
Сухуми. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. "Глава" "Фонда кино Абхазии" Александр Басария, допустивший провокационные высказывания о российских туристах в этой республике, еще год назад носил фамилию Мкачатрян, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина").
"Вот эти оскорбительные высказывания "учредителя и президента" "Фонда кино Абхазии" Александра Басарии, который еще год назад носил фамилию Мкачатрян, бросают тень на всю республику", - сказал Журавлев.
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Депутат отметил, что ранее подобные выпады чиновницы из министерства туризма немедленно закончились ее увольнением, а сам "Фонд кино Абхазии" никогда не был государственной структурой, которая выражала бы официальное мнение республики.
Ранее в соцсетях распространились оскорбительные высказывания "учредителя и президента" "Фонда кино Абхазии" Александра Басарии в адрес российских туристов, которые якобы тратят мало денег на отдыхе, а крупные туроператоры в Абхазии якобы угрожают экономической безопасности республики. В абхазском министерстве культуры осудили данные высказывания, заявив РИА Новости, что "Фонд кино Абхазии" является частным и не имеет отношения к госструктурам республики. Минтуризма Абхазии назвало высказывания Басарии провокационными.