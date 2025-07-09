https://ria.ru/20250709/abkhaziya-2028041149.html

Депутат раскрыл прежнюю фамилию "главы" частного "Фонда кино" Абхазии

Депутат раскрыл прежнюю фамилию "главы" частного "Фонда кино" Абхазии - РИА Новости, 09.07.2025

Депутат раскрыл прежнюю фамилию "главы" частного "Фонда кино" Абхазии

"Глава" "Фонда кино Абхазии" Александр Басария, допустивший провокационные высказывания о российских туристах в этой республике, еще год назад носил фамилию... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T00:27:00+03:00

2025-07-09T00:27:00+03:00

2025-07-09T08:05:00+03:00

абхазия

алексей журавлев

госдума рф

в мире

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. "Глава" "Фонда кино Абхазии" Александр Басария, допустивший провокационные высказывания о российских туристах в этой республике, еще год назад носил фамилию Мкачатрян, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина"). "Вот эти оскорбительные высказывания "учредителя и президента" "Фонда кино Абхазии" Александра Басарии, который еще год назад носил фамилию Мкачатрян, бросают тень на всю республику", - сказал Журавлев. Депутат отметил, что ранее подобные выпады чиновницы из министерства туризма немедленно закончились ее увольнением, а сам "Фонд кино Абхазии" никогда не был государственной структурой, которая выражала бы официальное мнение республики. Ранее в соцсетях распространились оскорбительные высказывания "учредителя и президента" "Фонда кино Абхазии" Александра Басарии в адрес российских туристов, которые якобы тратят мало денег на отдыхе, а крупные туроператоры в Абхазии якобы угрожают экономической безопасности республики. В абхазском министерстве культуры осудили данные высказывания, заявив РИА Новости, что "Фонд кино Абхазии" является частным и не имеет отношения к госструктурам республики. Минтуризма Абхазии назвало высказывания Басарии провокационными.

https://ria.ru/20250708/bankrot-2028031121.html

https://ria.ru/20250709/abkhaziya-2028040197.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

абхазия, алексей журавлев , госдума рф, в мире