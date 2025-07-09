Рейтинг@Mail.ru
Депутат раскрыл прежнюю фамилию "главы" частного "Фонда кино" Абхазии - РИА Новости, 09.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:27 09.07.2025 (обновлено: 08:05 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/abkhaziya-2028041149.html
Депутат раскрыл прежнюю фамилию "главы" частного "Фонда кино" Абхазии
Депутат раскрыл прежнюю фамилию "главы" частного "Фонда кино" Абхазии - РИА Новости, 09.07.2025
Депутат раскрыл прежнюю фамилию "главы" частного "Фонда кино" Абхазии
"Глава" "Фонда кино Абхазии" Александр Басария, допустивший провокационные высказывания о российских туристах в этой республике, еще год назад носил фамилию... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T00:27:00+03:00
2025-07-09T08:05:00+03:00
абхазия
алексей журавлев
госдума рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49233/81/492338105_0:438:2000:1563_1920x0_80_0_0_4066c3a15fc6a014dc539b2b673aa5be.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. "Глава" "Фонда кино Абхазии" Александр Басария, допустивший провокационные высказывания о российских туристах в этой республике, еще год назад носил фамилию Мкачатрян, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина"). "Вот эти оскорбительные высказывания "учредителя и президента" "Фонда кино Абхазии" Александра Басарии, который еще год назад носил фамилию Мкачатрян, бросают тень на всю республику", - сказал Журавлев. Депутат отметил, что ранее подобные выпады чиновницы из министерства туризма немедленно закончились ее увольнением, а сам "Фонд кино Абхазии" никогда не был государственной структурой, которая выражала бы официальное мнение республики. Ранее в соцсетях распространились оскорбительные высказывания "учредителя и президента" "Фонда кино Абхазии" Александра Басарии в адрес российских туристов, которые якобы тратят мало денег на отдыхе, а крупные туроператоры в Абхазии якобы угрожают экономической безопасности республики. В абхазском министерстве культуры осудили данные высказывания, заявив РИА Новости, что "Фонд кино Абхазии" является частным и не имеет отношения к госструктурам республики. Минтуризма Абхазии назвало высказывания Басарии провокационными.
https://ria.ru/20250708/bankrot-2028031121.html
https://ria.ru/20250709/abkhaziya-2028040197.html
абхазия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49233/81/492338105_0:250:2000:1750_1920x0_80_0_0_aa2d7a299ab2a8e87626f0b321e1ab6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
абхазия, алексей журавлев , госдума рф, в мире
Абхазия, Алексей Журавлев , Госдума РФ, В мире
Депутат раскрыл прежнюю фамилию "главы" частного "Фонда кино" Абхазии

Журавлев: глава "Фонда кино" Абхазии еще год назад носил фамилию Мкачатрян

© РИА Новости / Свет | Перейти в медиабанкСухуми
Сухуми - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Свет
Перейти в медиабанк
Сухуми. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. "Глава" "Фонда кино Абхазии" Александр Басария, допустивший провокационные высказывания о российских туристах в этой республике, еще год назад носил фамилию Мкачатрян, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина").
"Вот эти оскорбительные высказывания "учредителя и президента" "Фонда кино Абхазии" Александра Басарии, который еще год назад носил фамилию Мкачатрян, бросают тень на всю республику", - сказал Журавлев.
Флаги Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
"Глава Фонда кино Абхазии" оказался банкротом
Вчера, 22:39
Депутат отметил, что ранее подобные выпады чиновницы из министерства туризма немедленно закончились ее увольнением, а сам "Фонд кино Абхазии" никогда не был государственной структурой, которая выражала бы официальное мнение республики.
Ранее в соцсетях распространились оскорбительные высказывания "учредителя и президента" "Фонда кино Абхазии" Александра Басарии в адрес российских туристов, которые якобы тратят мало денег на отдыхе, а крупные туроператоры в Абхазии якобы угрожают экономической безопасности республики. В абхазском министерстве культуры осудили данные высказывания, заявив РИА Новости, что "Фонд кино Абхазии" является частным и не имеет отношения к госструктурам республики. Минтуризма Абхазии назвало высказывания Басарии провокационными.
Извинения главы частного Фонда кино Абхазии - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
"Глава Фонда кино Абхазии" извинился за слова о россиянах
00:09
 
АбхазияАлексей ЖуравлевГосдума РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала