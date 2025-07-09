https://ria.ru/20250709/abkhaziya-2028040197.html

"Глава Фонда кино Абхазии" извинился за слова о россиянах

"Глава Фонда кино Абхазии" извинился за слова о россиянах - РИА Новости, 09.07.2025

"Глава Фонда кино Абхазии" извинился за слова о россиянах

"Учредитель и президент Фонда кино Абхазии" Александр Басария, пожаловавшийся на туристов из России, попросил прощения за свои слова. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T00:09:00+03:00

2025-07-09T00:09:00+03:00

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. "Учредитель и президент Фонда кино Абхазии" Александр Басария, пожаловавшийся на туристов из России, попросил прощения за свои слова."Дорогие друзья, я искренне сожалею, что своими необдуманными высказываниями обидел большое количество людей. Я прекрасно понимаю чувства людей, которых обидели мои некорректные слова. <...> Хочу также сообщить, что "Фонд кино Абхазии" <...> — это частная организация и к государственными структурам не имеет никакого отношения. Дорогие соотечественники, уважаемые гости Абхазии, я прошу прощения у всех вас. Очень сожалею о своем необдуманном поступке. Прошу прощения", — сказал он на видео в соцсети Facebook*.Многонациональный народ Абхазии всегда отличался гостеприимством, и сейчас Басария, с его слов, понял, что угрозу для безопасности страны представляют именно такие провокационные высказывания, которые он себе позволил.Ситуацию прокомментировала секретарь Общественной палаты республики Гули Кичба."Это не идет на пользу имиджу нашей страны. Если мы говорим, что Абхазия — это страна души, то зачем искажать эту суть", — сказала она агентству Sputnik Абхазия.Она напомнила, что ее ведомство уже указывало на недопустимость резких высказываний в адрес туристов после выступления сотрудницы Минтуризма страны.Как заявили РИА Новости в абхазском Министерстве культуры, "Фонд кино" является частным и не имеет отношения к госструктурам республики. По данным RT, в прошлом году "учредитель и президент" этой организации через суд оформил личное банкротство, а в банке данных исполнительных производств фигурирует долг Басарии на сумму более 430 тысяч рублей.В свою очередь, Министерство туризма Абхазии назвало высказывания предпринимателя провокационными. Там подчеркнули значимость для республики гостей из России, а также обратили внимание, что именно российские туроператоры первыми начали продвижение республики за ее пределами. Страна остается надежным партнером Москвы, добавили в ведомстве.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250709/abkhaziya-2028041149.html

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Извинения "главы" частного "Фонда кино" Абхазии “Директор и учредитель”частного "Фонда кино" Абхазии Александр Басария, пожаловавшийся на туристов из России, заявил, что сожалеет о сказанном и попросил прощения за свои слова, назвав их необдуманным поступком 2025-07-09T00:09 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

абхазия, в мире, sputnik абхазия, россия