Рейтинг@Mail.ru
Самая красивая Золушка кинематографа: что случилось с Либушей Шафранковой? - РИА Новости, 08.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:24 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/zolushka-2027964283.html
Самая красивая Золушка кинематографа: что случилось с Либушей Шафранковой?
Самая красивая Золушка кинематографа: что случилось с Либушей Шафранковой? - РИА Новости, 08.07.2025
Самая красивая Золушка кинематографа: что случилось с Либушей Шафранковой?
Либуша Шафранкова вошла в историю кинематографа как исполнительница самой трогательной и искренней роли Золушки. Ее уход стал символичным — как и ее героиня,... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T19:24:00+03:00
2025-07-08T19:24:00+03:00
брно
прага
чехия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764533287_0:414:1144:1058_1920x0_80_0_0_5874a665250b85df20f96f4c4c6345ec.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Либуша Шафранкова вошла в историю кинематографа как исполнительница самой трогательной и искренней роли Золушки. Ее уход стал символичным — как и ее героиня, актриса до последнего оставалась в объятиях своего "принца", мужа Йозефа Абрхама, с которым прожила в браке 45 лет. Об удивительной жизни актрисы - в материале РИА Новости.Детство и первые шаги к мечтеРодившаяся 7 июня 1953 года в Брно, Либуше с ранних лет проявляла необычайную артистичность. Дочь учителя музыки и преподавательницы швейного дела, она уже в пятилетнем возрасте представляла себя принцессой, используя мамино покрывало вместо королевской мантии.В 11 лет ее страсть к актерству проявилась особенно ярко — девочка самостоятельно отправилась в Прагу на киностудию "Баррандов", чем повергла родителей в шок. Этот поступок стал переломным моментом — семья осознала серьезность намерений юной мечтательницы.Кастинг, изменивший кинематографОсень 1972 года режиссер Вацлав Ворличек находился в отчаянии. Уже месяц он искал актрису на главную роль в фильме "Три орешка для Золушки", но ни одна из сотен претенденток не соответствовала его видению.“Она должна быть особенной, — объяснял он ассистентам. — Не просто красивой. В ней должно быть что-то волшебное — доброта, сила духа и при этом естественность. Настоящая Золушка”.И вот в дверь кабинета робко постучала 19-летняя Либуше Шафранкова — молодая актриса из пражского "Драматического клуба". Она пришла почти случайно — ее уговорила подруга, и сама Либуше не рассчитывала на успех.Когда девушка вошла, режиссер взглянул на нее — и замер.— Боже мой… — прошептал он. — Вот она. Моя Золушка.Но испытания на этом не закончились. По сценарию героиня должна была уверенно держаться в седле.— Вы умеете ездить верхом? — спросил Ворличек.— Конечно! — без колебаний ответила Либуше, хотя до этого садилась на лошадь всего пару раз в жизни.На следующий день на съемочной конюшне она продемонстрировала такую грацию и смелость, что все сомнения отпали. Кастинг был пройден. Роль — ее.Съемки, ставшие судьбойФильм "Три орешка для Золушки" снимали в зимних декорациях, и сама атмосфера на площадке казалась волшебной. Либуше настолько вжилась в роль, что зрители поверили: перед ними не актриса, а настоящая сказочная героиня.Интересно, что ее экранный принц, Павел Травничек, во время съемок искренне влюбился в свою партнершу.“Либуше была девушкой моей мечты, — признавался он позже. — Когда мы танцевали на балу, я забывал, что это кино. Для меня эти моменты были настоящими”.Но сама Шафранкова не ответила ему взаимностью. Судьба приготовила ей другую встречу — несколько лет спустя она встретила Йозефа Абрхама, за которого вышла замуж и прожила в счастливом браке 45 лет.Фильм же стал культовым. В Чехии, Германии, России и других странах его до сих пор показывают на Рождество, а образ Либуше Шафранковой остается самым любимым воплощением Золушки в истории кино.Ирония судьбы? Девушка, пришедшая на кастинг почти случайно, навсегда вошла в легенды кинематографа.Неожиданный триумфПосле выхода фильма "Три орешка для Золушки" в 1973 году Либуше Шафранкова проснулась мировой звездой. Картина покорила зрителей десятков стран, а ее трогательное исполнение роли Золушки сделало актрису символом доброты и искренности.— Я не понимаю, что происходит, — признавалась Либуше подруге. — Вчера я была обычной актрисой, а сегодня меня узнают на улицах...Письма от поклонников приходили мешками: мальчики признавались в любви, девочки мечтали быть похожими на нее. Критики отмечали, что Шафранкова смогла воплотить на экране мечту о настоящей сказке — ту самую, в которую хочется верить в любом возрасте.Но если в кино ее героиня нашла своего принца в лице Павла Травничека, то в жизни "настоящего принца" звали Йозеф Абргам. Харизматичный актер из знаменитой творческой династии, его дед был известным словацким драматургом, сначала не обратил внимания на скромную девушку из Брно, когда та в 1972 году пришла в пражский "Драматический клуб".— Она была не такой, как все, — вспоминал позже Йозеф. — Без актерского кокетства, удивительно естественная. Ее смех освещал все вокруг.Первое время их отношения были чисто профессиональными: опытный актер помогал Либуше осваиваться в театре, давал советы. Но постепенно дружеская поддержка переросла в нечто большее.Их роман развивался неспешно, без показной страсти — как и подобает настоящей сказке. Йозеф покорил Либуше не только внешним обаянием, хотя его аристократическая внешность действительно напоминала принца, но и глубиной души, интеллигентностью и преданностью искусству.В 1977 году они сыграли свадьбу. Этот брак продлился 45 лет — до самого последнего дня Либуше. В отличие от мимолетного увлечения Травничека на съемках, их чувства прошли проверку временем, став образцом актерского и семейного счастья.В том же году у них родился сын Йозеф-младший. Актриса признавалась, что материнство стало для нее самым большим счастьем.На вопрос о секрете семейного счастья Либуше отвечала просто: "Мы до сих пор влюблены". Коллеги вспоминали, как Йозеф даже после 30 лет брака встречал жену после спектаклей с цветами, а она всегда искала его глаза в зрительном зале.Что делать дальше?Когда роли принцесс закончились, Либуше переживала творческий кризис."Ты просто переходишь на новый уровень. Принцессы становятся королевами", - поддерживал ее Йозеф. Его мудрые слова помогли актрисе принять новый этап карьеры.В 2009 году Либуше неожиданно исчезла со сцены. Поклонникам говорили об усталости, но на самом деле актриса боролась с серьезной болезнью. Йозеф, сам страдающий от неврологических проблем, ежедневно навещал жену в больнице. В 2014 году у Либуше диагностировали рак легких. Трогательная картина: актриса, которая борется с онкологией, ухаживает за мужем в инвалидной коляске, а он поддерживает ее морально."Они были как два раненых солдата", - вспоминал их врач.7 июня 2021 года Либуше отметила последний день рождения в кругу семьи. На следующее утро, 9 июня, она тихо ушла из жизни в объятиях мужа. Как и в сказке, ее принц оставался с ней до самого конца.Эта история любви доказала, что настоящие чувства не угасают даже перед лицом самых страшных испытаний. Либуше и Йозеф показали, что за сказочным образом Золушки может стоять еще более красивая реальная история.
брно
прага
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764533287_0:176:1144:1034_1920x0_80_0_0_52a77fe08b6c574a942ce73aa31d2397.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брно, прага, чехия
Брно, Прага, Чехия

Самая красивая Золушка кинематографа: что случилось с Либушей Шафранковой?

© Киностудия Дефа (1973)Либуше Шафранкова в роли Золушки в фильме "Три орешка для Золушки"
Либуше Шафранкова в роли Золушки в фильме Три орешка для Золушки - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Киностудия Дефа (1973)
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Либуша Шафранкова вошла в историю кинематографа как исполнительница самой трогательной и искренней роли Золушки. Ее уход стал символичным — как и ее героиня, актриса до последнего оставалась в объятиях своего "принца", мужа Йозефа Абрхама, с которым прожила в браке 45 лет. Об удивительной жизни актрисы - в материале РИА Новости.

Детство и первые шаги к мечте

Родившаяся 7 июня 1953 года в Брно, Либуше с ранних лет проявляла необычайную артистичность. Дочь учителя музыки и преподавательницы швейного дела, она уже в пятилетнем возрасте представляла себя принцессой, используя мамино покрывало вместо королевской мантии.
© РИА Новости / Вадим Жернов | Перейти в медиабанкСтарая ратуша в городе Брно
Старая ратуша в городе Брно - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Вадим Жернов
Перейти в медиабанк
Старая ратуша в городе Брно
В 11 лет ее страсть к актерству проявилась особенно ярко — девочка самостоятельно отправилась в Прагу на киностудию "Баррандов", чем повергла родителей в шок. Этот поступок стал переломным моментом — семья осознала серьезность намерений юной мечтательницы.

Кастинг, изменивший кинематограф

Осень 1972 года режиссер Вацлав Ворличек находился в отчаянии. Уже месяц он искал актрису на главную роль в фильме "Три орешка для Золушки", но ни одна из сотен претенденток не соответствовала его видению.
“Она должна быть особенной, — объяснял он ассистентам. — Не просто красивой. В ней должно быть что-то волшебное — доброта, сила духа и при этом естественность. Настоящая Золушка”.
И вот в дверь кабинета робко постучала 19-летняя Либуше Шафранкова — молодая актриса из пражского "Драматического клуба". Она пришла почти случайно — ее уговорила подруга, и сама Либуше не рассчитывала на успех.
© Киностудия Дефа (1973)Кадр из фильма "Три орешка для Золушки"
Кадр из фильма Три орешка для Золушки - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Киностудия Дефа (1973)
Кадр из фильма "Три орешка для Золушки"
Когда девушка вошла, режиссер взглянул на нее — и замер.
— Боже мой… — прошептал он. — Вот она. Моя Золушка.
Но испытания на этом не закончились. По сценарию героиня должна была уверенно держаться в седле.
— Вы умеете ездить верхом? — спросил Ворличек.
— Конечно! — без колебаний ответила Либуше, хотя до этого садилась на лошадь всего пару раз в жизни.
На следующий день на съемочной конюшне она продемонстрировала такую грацию и смелость, что все сомнения отпали. Кастинг был пройден. Роль — ее.

Съемки, ставшие судьбой

Фильм "Три орешка для Золушки" снимали в зимних декорациях, и сама атмосфера на площадке казалась волшебной. Либуше настолько вжилась в роль, что зрители поверили: перед ними не актриса, а настоящая сказочная героиня.
Интересно, что ее экранный принц, Павел Травничек, во время съемок искренне влюбился в свою партнершу.
© DEFA Aussenhandel (1973)Кадр из фильма "Три орешка для Золушки"
Кадр из фильма Три орешка для Золушки - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© DEFA Aussenhandel (1973)
Кадр из фильма "Три орешка для Золушки"
“Либуше была девушкой моей мечты, — признавался он позже. — Когда мы танцевали на балу, я забывал, что это кино. Для меня эти моменты были настоящими”.
Но сама Шафранкова не ответила ему взаимностью. Судьба приготовила ей другую встречу — несколько лет спустя она встретила Йозефа Абрхама, за которого вышла замуж и прожила в счастливом браке 45 лет.
© DEFA Aussenhandel (1973)Кадр из фильма "Три орешка для Золушки"
Кадр из фильма Три орешка для Золушки - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© DEFA Aussenhandel (1973)
Кадр из фильма "Три орешка для Золушки"
Фильм же стал культовым. В Чехии, Германии, России и других странах его до сих пор показывают на Рождество, а образ Либуше Шафранковой остается самым любимым воплощением Золушки в истории кино.
Ирония судьбы? Девушка, пришедшая на кастинг почти случайно, навсегда вошла в легенды кинематографа.

Неожиданный триумф

После выхода фильма "Три орешка для Золушки" в 1973 году Либуше Шафранкова проснулась мировой звездой. Картина покорила зрителей десятков стран, а ее трогательное исполнение роли Золушки сделало актрису символом доброты и искренности.
— Я не понимаю, что происходит, — признавалась Либуше подруге. — Вчера я была обычной актрисой, а сегодня меня узнают на улицах...
Письма от поклонников приходили мешками: мальчики признавались в любви, девочки мечтали быть похожими на нее. Критики отмечали, что Шафранкова смогла воплотить на экране мечту о настоящей сказке — ту самую, в которую хочется верить в любом возрасте.
© DEFA Aussenhandel (1973)Кадр из фильма "Три орешка для Золушки"
Кадр из фильма Три орешка для Золушки - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© DEFA Aussenhandel (1973)
Кадр из фильма "Три орешка для Золушки"
Но если в кино ее героиня нашла своего принца в лице Павла Травничека, то в жизни "настоящего принца" звали Йозеф Абргам. Харизматичный актер из знаменитой творческой династии, его дед был известным словацким драматургом, сначала не обратил внимания на скромную девушку из Брно, когда та в 1972 году пришла в пражский "Драматический клуб".
— Она была не такой, как все, — вспоминал позже Йозеф. — Без актерского кокетства, удивительно естественная. Ее смех освещал все вокруг.
Первое время их отношения были чисто профессиональными: опытный актер помогал Либуше осваиваться в театре, давал советы. Но постепенно дружеская поддержка переросла в нечто большее.
Их роман развивался неспешно, без показной страсти — как и подобает настоящей сказке. Йозеф покорил Либуше не только внешним обаянием, хотя его аристократическая внешность действительно напоминала принца, но и глубиной души, интеллигентностью и преданностью искусству.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМолодожены во время торжественной регистрации брака в Дворце бракосочетания
Молодожены во время торжественной регистрации брака в Дворце бракосочетания - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Молодожены во время торжественной регистрации брака в Дворце бракосочетания
В 1977 году они сыграли свадьбу. Этот брак продлился 45 лет — до самого последнего дня Либуше. В отличие от мимолетного увлечения Травничека на съемках, их чувства прошли проверку временем, став образцом актерского и семейного счастья.
В том же году у них родился сын Йозеф-младший. Актриса признавалась, что материнство стало для нее самым большим счастьем.
На вопрос о секрете семейного счастья Либуше отвечала просто: "Мы до сих пор влюблены". Коллеги вспоминали, как Йозеф даже после 30 лет брака встречал жену после спектаклей с цветами, а она всегда искала его глаза в зрительном зале.

Что делать дальше?

Когда роли принцесс закончились, Либуше переживала творческий кризис.
"Ты просто переходишь на новый уровень. Принцессы становятся королевами", - поддерживал ее Йозеф. Его мудрые слова помогли актрисе принять новый этап карьеры.
В 2009 году Либуше неожиданно исчезла со сцены. Поклонникам говорили об усталости, но на самом деле актриса боролась с серьезной болезнью. Йозеф, сам страдающий от неврологических проблем, ежедневно навещал жену в больнице. В 2014 году у Либуше диагностировали рак легких. Трогательная картина: актриса, которая борется с онкологией, ухаживает за мужем в инвалидной коляске, а он поддерживает ее морально.
CC BY-SA 4.0 / J.Broukal / Libuše Šafránková ND1992 - Zimní pohádka (cropped)Либуше Шафранкова в 1992 году
Либуше Шафранкова в 1992 году - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
CC BY-SA 4.0 / J.Broukal / Libuše Šafránková ND1992 - Zimní pohádka (cropped)
Либуше Шафранкова в 1992 году
"Они были как два раненых солдата", - вспоминал их врач.
7 июня 2021 года Либуше отметила последний день рождения в кругу семьи. На следующее утро, 9 июня, она тихо ушла из жизни в объятиях мужа. Как и в сказке, ее принц оставался с ней до самого конца.
Эта история любви доказала, что настоящие чувства не угасают даже перед лицом самых страшных испытаний. Либуше и Йозеф показали, что за сказочным образом Золушки может стоять еще более красивая реальная история.
 
БрноПрагаЧехия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала