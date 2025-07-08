https://ria.ru/20250708/zolushka-2027964283.html

Самая красивая Золушка кинематографа: что случилось с Либушей Шафранковой?

Самая красивая Золушка кинематографа: что случилось с Либушей Шафранковой? - РИА Новости, 08.07.2025

Самая красивая Золушка кинематографа: что случилось с Либушей Шафранковой?

Либуша Шафранкова вошла в историю кинематографа как исполнительница самой трогательной и искренней роли Золушки. Ее уход стал символичным — как и ее героиня,... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T19:24:00+03:00

2025-07-08T19:24:00+03:00

2025-07-08T19:24:00+03:00

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Либуша Шафранкова вошла в историю кинематографа как исполнительница самой трогательной и искренней роли Золушки. Ее уход стал символичным — как и ее героиня, актриса до последнего оставалась в объятиях своего "принца", мужа Йозефа Абрхама, с которым прожила в браке 45 лет. Об удивительной жизни актрисы - в материале РИА Новости.Детство и первые шаги к мечтеРодившаяся 7 июня 1953 года в Брно, Либуше с ранних лет проявляла необычайную артистичность. Дочь учителя музыки и преподавательницы швейного дела, она уже в пятилетнем возрасте представляла себя принцессой, используя мамино покрывало вместо королевской мантии.В 11 лет ее страсть к актерству проявилась особенно ярко — девочка самостоятельно отправилась в Прагу на киностудию "Баррандов", чем повергла родителей в шок. Этот поступок стал переломным моментом — семья осознала серьезность намерений юной мечтательницы.Кастинг, изменивший кинематографОсень 1972 года режиссер Вацлав Ворличек находился в отчаянии. Уже месяц он искал актрису на главную роль в фильме "Три орешка для Золушки", но ни одна из сотен претенденток не соответствовала его видению.“Она должна быть особенной, — объяснял он ассистентам. — Не просто красивой. В ней должно быть что-то волшебное — доброта, сила духа и при этом естественность. Настоящая Золушка”.И вот в дверь кабинета робко постучала 19-летняя Либуше Шафранкова — молодая актриса из пражского "Драматического клуба". Она пришла почти случайно — ее уговорила подруга, и сама Либуше не рассчитывала на успех.Когда девушка вошла, режиссер взглянул на нее — и замер.— Боже мой… — прошептал он. — Вот она. Моя Золушка.Но испытания на этом не закончились. По сценарию героиня должна была уверенно держаться в седле.— Вы умеете ездить верхом? — спросил Ворличек.— Конечно! — без колебаний ответила Либуше, хотя до этого садилась на лошадь всего пару раз в жизни.На следующий день на съемочной конюшне она продемонстрировала такую грацию и смелость, что все сомнения отпали. Кастинг был пройден. Роль — ее.Съемки, ставшие судьбойФильм "Три орешка для Золушки" снимали в зимних декорациях, и сама атмосфера на площадке казалась волшебной. Либуше настолько вжилась в роль, что зрители поверили: перед ними не актриса, а настоящая сказочная героиня.Интересно, что ее экранный принц, Павел Травничек, во время съемок искренне влюбился в свою партнершу.“Либуше была девушкой моей мечты, — признавался он позже. — Когда мы танцевали на балу, я забывал, что это кино. Для меня эти моменты были настоящими”.Но сама Шафранкова не ответила ему взаимностью. Судьба приготовила ей другую встречу — несколько лет спустя она встретила Йозефа Абрхама, за которого вышла замуж и прожила в счастливом браке 45 лет.Фильм же стал культовым. В Чехии, Германии, России и других странах его до сих пор показывают на Рождество, а образ Либуше Шафранковой остается самым любимым воплощением Золушки в истории кино.Ирония судьбы? Девушка, пришедшая на кастинг почти случайно, навсегда вошла в легенды кинематографа.Неожиданный триумфПосле выхода фильма "Три орешка для Золушки" в 1973 году Либуше Шафранкова проснулась мировой звездой. Картина покорила зрителей десятков стран, а ее трогательное исполнение роли Золушки сделало актрису символом доброты и искренности.— Я не понимаю, что происходит, — признавалась Либуше подруге. — Вчера я была обычной актрисой, а сегодня меня узнают на улицах...Письма от поклонников приходили мешками: мальчики признавались в любви, девочки мечтали быть похожими на нее. Критики отмечали, что Шафранкова смогла воплотить на экране мечту о настоящей сказке — ту самую, в которую хочется верить в любом возрасте.Но если в кино ее героиня нашла своего принца в лице Павла Травничека, то в жизни "настоящего принца" звали Йозеф Абргам. Харизматичный актер из знаменитой творческой династии, его дед был известным словацким драматургом, сначала не обратил внимания на скромную девушку из Брно, когда та в 1972 году пришла в пражский "Драматический клуб".— Она была не такой, как все, — вспоминал позже Йозеф. — Без актерского кокетства, удивительно естественная. Ее смех освещал все вокруг.Первое время их отношения были чисто профессиональными: опытный актер помогал Либуше осваиваться в театре, давал советы. Но постепенно дружеская поддержка переросла в нечто большее.Их роман развивался неспешно, без показной страсти — как и подобает настоящей сказке. Йозеф покорил Либуше не только внешним обаянием, хотя его аристократическая внешность действительно напоминала принца, но и глубиной души, интеллигентностью и преданностью искусству.В 1977 году они сыграли свадьбу. Этот брак продлился 45 лет — до самого последнего дня Либуше. В отличие от мимолетного увлечения Травничека на съемках, их чувства прошли проверку временем, став образцом актерского и семейного счастья.В том же году у них родился сын Йозеф-младший. Актриса признавалась, что материнство стало для нее самым большим счастьем.На вопрос о секрете семейного счастья Либуше отвечала просто: "Мы до сих пор влюблены". Коллеги вспоминали, как Йозеф даже после 30 лет брака встречал жену после спектаклей с цветами, а она всегда искала его глаза в зрительном зале.Что делать дальше?Когда роли принцесс закончились, Либуше переживала творческий кризис."Ты просто переходишь на новый уровень. Принцессы становятся королевами", - поддерживал ее Йозеф. Его мудрые слова помогли актрисе принять новый этап карьеры.В 2009 году Либуше неожиданно исчезла со сцены. Поклонникам говорили об усталости, но на самом деле актриса боролась с серьезной болезнью. Йозеф, сам страдающий от неврологических проблем, ежедневно навещал жену в больнице. В 2014 году у Либуше диагностировали рак легких. Трогательная картина: актриса, которая борется с онкологией, ухаживает за мужем в инвалидной коляске, а он поддерживает ее морально."Они были как два раненых солдата", - вспоминал их врач.7 июня 2021 года Либуше отметила последний день рождения в кругу семьи. На следующее утро, 9 июня, она тихо ушла из жизни в объятиях мужа. Как и в сказке, ее принц оставался с ней до самого конца.Эта история любви доказала, что настоящие чувства не угасают даже перед лицом самых страшных испытаний. Либуше и Йозеф показали, что за сказочным образом Золушки может стоять еще более красивая реальная история.

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