На жителя Орловской области завели уголовное дело о реабилитации нацизма
Жителя Орловской области обвинили в унижении чести и достоинства ветеранов
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ТУЛА, 8 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Орловской области, который обвиняется в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ, негативных высказываниях о Дне Победы и унижении чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба СУСК России по региону в своем Telegram-канале.
"По данным следствия, в августе 2023 года в Кромском районе обвиняемый разместил в открытом доступе в сети Интернет публикации, в которых обосновывал положительную оценку действий террористов. В мае 2023 года в областном центре мужчина размещал в комментариях на одном из каналов мессенджера заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, а в июне того же года публично допускал негативные высказывания в отношении Дня Победы и унижал честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной Войны", - говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчину задержал следователь. Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (часть 2 статьи 205.2 УК РФ), публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил Российской Федерации (часть 1 статьи 207.3 УК РФ), а также в реабилитации нацизма (часть 4 статьи 354.1 УК РФ).
"Уголовные дела в отношении него соединены в одном производстве. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершенных преступлениях он не признал", - сообщили в пресс-службе ведомства.
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