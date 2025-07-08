https://ria.ru/20250708/zhara-2028005446.html
Московские службы работают в режиме повышенной готовности из-за жары
Московские службы работают в режиме повышенной готовности из-за жары - РИА Новости, 08.07.2025
Московские службы работают в режиме повышенной готовности из-за жары
Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за жаркой погоды, сообщил столичный комплекс городского хозяйства. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T19:00:00+03:00
2025-07-08T19:00:00+03:00
2025-07-08T19:00:00+03:00
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за жаркой погоды, сообщил столичный комплекс городского хозяйства. "Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за жаркой погоды. Приняты необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. В канале отметили, что столбики термометров в столице могут подниматься до плюс 30-34 градусов. "Постоянно контролируем состояние систем вентиляции и охлаждения, питания, аккумуляторных батарей и другого оборудования на объектах энергетики, увеличено число профилактических осмотров линий электропередачи", - говорится в сообщении в Telegram-канале. В канале уточнили, что в цикличном режиме промываются водой асфальтобетонные и плиточные покрытия на всей ширине проезжей части. "Рано утром или в вечерние часы обильно поливаем зеленые насаждения: деревья, газоны и цветники", - добавили в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250708/moskva-2027895456.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Московские службы работают в режиме повышенной готовности из-за жары
Столичные городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за жары
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за жаркой погоды, сообщил столичный комплекс городского хозяйства.
"Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за жаркой погоды. Приняты необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры", - рассказал заместитель мэра Москвы
по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
, чьи слова приводятся в сообщении в Telegram-канале
комплекса городского хозяйства.
В канале отметили, что столбики термометров в столице могут подниматься до плюс 30-34 градусов.
"Постоянно контролируем состояние систем вентиляции и охлаждения, питания, аккумуляторных батарей и другого оборудования на объектах энергетики, увеличено число профилактических осмотров линий электропередачи", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
В канале уточнили, что в цикличном режиме промываются водой асфальтобетонные и плиточные покрытия на всей ширине проезжей части.
"Рано утром или в вечерние часы обильно поливаем зеленые насаждения: деревья, газоны и цветники", - добавили в Telegram-канале.