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Ле Пен подала жалобу в ЕСПЧ, пишут СМИ - РИА Новости, 08.07.2025
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17:50 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/zhaloba-2027991152.html
Ле Пен подала жалобу в ЕСПЧ, пишут СМИ
Ле Пен подала жалобу в ЕСПЧ, пишут СМИ - РИА Новости, 08.07.2025
Ле Пен подала жалобу в ЕСПЧ, пишут СМИ
Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен подала жалобу в Европейский суд по правам человека для оспаривания приговора французского... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T17:50:00+03:00
2025-07-08T17:50:00+03:00
в мире
париж
марин ле пен
европейский суд
европейский суд по правам человека (еспч)
европарламент
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ПАРИЖ, 8 июл – РИА Новости. Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен подала жалобу в Европейский суд по правам человека для оспаривания приговора французского суда о немедленном запрете избираться в органы государственной власти. "Лидер парламентской фракции "Национального объединения" подала иск в Европейский суд по правам человека с просьбой о "срочной" отмене немедленного запрета на участие в выборах", - сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на заявление партии. Отмечается, что в обращении в суд Ле Пен сослалась на статью 39 регламента ЕСПЧ о наличии "неминуемого риска причинения непоправимого вреда праву, защищаемому Европейской конвенцией о правах человека". "Марин Ле Пен просит ЕСПЧ обязать французские власти отменить немедленный запрет быть избранной в органы власти, чтобы устранить риск серьезного и непоправимого нарушения ее прав и прав избирателей, которое может возникнуть в результате ее невозможности участвовать в предстоящих выборах", - говорится в заявлении. Суд Парижа 31 марта вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов от правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Согласно обвинению, в период с 2004 по 2016 год ЕП выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ле Пен признали виновной в создании централизованной системы отмывания денег ЕП. Суд запретил ей и другим признанным виновными депутатам избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения введена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро. Ле Пен подала апелляцию, решение может быть вынесено летом 2026 года. Политик заявила, что в случае оправдательного приговора она будет участвовать в выборах, в противном случае партию будет представлять лидер партии "Национальное объединение" Жордан Барделла.
https://ria.ru/20250629/lepen-2026143856.html
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в мире, париж, марин ле пен, европейский суд, европейский суд по правам человека (еспч), европарламент
В мире, Париж, Марин Ле Пен, Европейский суд, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Европарламент
Ле Пен подала жалобу в ЕСПЧ, пишут СМИ

BFMTV: Ле Пен подала жалобу в ЕСПЧ для оспаривания запрета на участие в выборах

© AP Photo / Thomas SamsonМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / Thomas Samson
Марин Ле Пен. Архивное фото
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ПАРИЖ, 8 июл – РИА Новости. Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен подала жалобу в Европейский суд по правам человека для оспаривания приговора французского суда о немедленном запрете избираться в органы государственной власти.
"Лидер парламентской фракции "Национального объединения" подала иск в Европейский суд по правам человека с просьбой о "срочной" отмене немедленного запрета на участие в выборах", - сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на заявление партии.
Председатель партии Национальное объединение Марин Ле Пен во время выступления в штаб-квартире партии после выборов в Париже - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Ле Пен осадила Макрона из-за дерзкого заявления о Путине
29 июня, 15:09
Отмечается, что в обращении в суд Ле Пен сослалась на статью 39 регламента ЕСПЧ о наличии "неминуемого риска причинения непоправимого вреда праву, защищаемому Европейской конвенцией о правах человека".
"Марин Ле Пен просит ЕСПЧ обязать французские власти отменить немедленный запрет быть избранной в органы власти, чтобы устранить риск серьезного и непоправимого нарушения ее прав и прав избирателей, которое может возникнуть в результате ее невозможности участвовать в предстоящих выборах", - говорится в заявлении.
Суд Парижа 31 марта вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов от правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Согласно обвинению, в период с 2004 по 2016 год ЕП выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ле Пен признали виновной в создании централизованной системы отмывания денег ЕП.
Суд запретил ей и другим признанным виновными депутатам избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения введена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.
Ле Пен подала апелляцию, решение может быть вынесено летом 2026 года. Политик заявила, что в случае оправдательного приговора она будет участвовать в выборах, в противном случае партию будет представлять лидер партии "Национальное объединение" Жордан Барделла.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Опрос показал отношение французов к приговору Ле Пен
1 апреля, 18:20
 
В миреПарижМарин Ле ПенЕвропейский судЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Европарламент
 
 
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