https://ria.ru/20250708/zelenskiy-2027954904.html
"Несколько сотен в день": на Западе раскрыли страшную правду о Зеленском
"Несколько сотен в день": на Западе раскрыли страшную правду о Зеленском - РИА Новости, 08.07.2025
"Несколько сотен в день": на Западе раскрыли страшную правду о Зеленском
Владимир Зеленский продолжает военный конфликт, в котором киевский режим обречен на поражение и при этом ежедневно теряет сотни жизней украинских солдат, заявил РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T16:25:00+03:00
2025-07-08T16:25:00+03:00
2025-07-08T16:26:00+03:00
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МОСКВА, 08 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский продолжает военный конфликт, в котором киевский режим обречен на поражение и при этом ежедневно теряет сотни жизней украинских солдат, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х."Режим, который выбрасывает жизни своих подданных со скоростью нескольких сотен в день в войне, которую, как они знают, не смогут выиграть. В войне, которая создает более унизительный мир с каждым днем. С большим количеством потерянных жизней и территорий", — написал он.Аналитик добавил, что киевский режим представляет собой моральное чудовище, которое европейские политики поддерживают ради собственной выгоды.Ранее 7 июля депутат Верховной рады Анна Скороход признала, что потери в ВСУ "сумасшедшие", но о них не говорят. Она отметила, что российской стороной было возвращено шесть тысяч тел погибших украинских военных, взамен менее ста российских военнослужащих. По ее словам, у Украины нет столько людей, чтобы продолжать конфликт еще десять лет.
https://ria.ru/20250708/plan-2027813884.html
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в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
"Несколько сотен в день": на Западе раскрыли страшную правду о Зеленском
Кошкович: затягивая конфликт, Зеленский жертвует сотнями жизней солдат ВСУ