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Зеленский ввел новые санкции против России - РИА Новости, 08.07.2025
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23:38 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/zelenskij-2028036750.html
Зеленский ввел новые санкции против России
Зеленский ввел новые санкции против России - РИА Новости, 08.07.2025
Зеленский ввел новые санкции против России
Владимир Зеленский ввел в действие решение совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против физлиц и компаний России, Белоруссии, Китая и... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T23:38:00+03:00
2025-07-08T23:38:00+03:00
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китай
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владимир зеленский
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский ввел в действие решение совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против физлиц и компаний России, Белоруссии, Китая и Турции, сообщает во вторник агентство РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного по санкционной политике Владислава Власюка. "Украина синхронизировала санкции против России с тремя пакетами Евросоюза... В 15-й пакет санкций Евросоюза против России вошли россияне, белорусы, китайцы и представители других стран. Среди фигурантов - российский летчик Александр Азаренков … и производитель боевых роботов ООО "Гумыч", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства. Как отмечается, в 16-й пакет санкций Евросоюза против РФ входят компании из России, Китая, Турции. В украинский список санкций вошли российский центр "Воин", который занимается военно-патриотическим воспитанием, и общество "Южный флот", занимающееся транспортировкой нефти. В 17-й пакет попали граждане России, Китая, Турции. В их числе - золотодобывающая компания "Петропавловск" и китайская Skywalker Technology Co. Ltd. Зеленский ранее во вторник ввел в действие решение совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против пяти компаний из Китая.
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россия, китай, турция, владимир зеленский, в мире
Россия, Китай, Турция, Владимир Зеленский, В мире
Зеленский ввел новые санкции против России

РБК-Украина: Зеленский ввел санкции против России, Белоруссии, Китая и Турции

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский ввел в действие решение совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против физлиц и компаний России, Белоруссии, Китая и Турции, сообщает во вторник агентство РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного по санкционной политике Владислава Власюка.
"Украина синхронизировала санкции против России с тремя пакетами Евросоюза... В 15-й пакет санкций Евросоюза против России вошли россияне, белорусы, китайцы и представители других стран. Среди фигурантов - российский летчик Александр Азаренков … и производитель боевых роботов ООО "Гумыч", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.
Как отмечается, в 16-й пакет санкций Евросоюза против РФ входят компании из России, Китая, Турции. В украинский список санкций вошли российский центр "Воин", который занимается военно-патриотическим воспитанием, и общество "Южный флот", занимающееся транспортировкой нефти. В 17-й пакет попали граждане России, Китая, Турции. В их числе - золотодобывающая компания "Петропавловск" и китайская Skywalker Technology Co. Ltd.
Зеленский ранее во вторник ввел в действие решение совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против пяти компаний из Китая.
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