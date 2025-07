https://ria.ru/20250708/zelenskij-2027942941.html

Зеленский ввел санкции против пяти компаний из Китая

2025-07-08T15:53:00+03:00

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский ввел в действие решение совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против пяти компаний из Китая. Текст указа опубликован на сайте офиса Зеленского во вторник. В перечне компаний производитель и экспортер металлообрабатывающего оборудования NINGBO BLIN Machinery Co, компания по производству и продаже чипов Shenzhen Jinduobang Technology Co, занимающаяся разработкой программного и аппаратного обеспечения, интеграцией компьютерных систем Shenzhen Royo Technology Co, фирма, выпускающая детали для медоборудования, аэрокосмической промышленности, автомобилестроения Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co, а также Central Asia Silk Road International Trade. Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.

