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Зеленский может изменить состав Правительства на следующей неделе, пишет FT - РИА Новости, 08.07.2025
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13:19 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/zelenskij-2027880198.html
Зеленский может изменить состав Правительства на следующей неделе, пишет FT
Зеленский может изменить состав Правительства на следующей неделе, пишет FT - РИА Новости, 08.07.2025
Зеленский может изменить состав Правительства на следующей неделе, пишет FT
Владимир Зеленский может провести крупнейшие за время конфликта с Россией перестановки в правительстве на следующей неделе и одновременно с этим сменить посла в РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T13:19:00+03:00
2025-07-08T13:19:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
оксана маркарова
дональд трамп
верховная рада украины
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский может провести крупнейшие за время конфликта с Россией перестановки в правительстве на следующей неделе и одновременно с этим сменить посла в США Оксану Маркарову, сообщает газета Financial Times со ссылкой на три источника, близких к Зеленскому. "Владимир Зеленский пообещал (президенту США) Дональду Трампу, что заменит посла Украины в Вашингтоне одновременно с крупнейшими в стране перестановками в кабинете министров за время конфликта на следующей неделе", - пишет издание. Как заявил изданию высокопоставленный украинский чиновник, Зеленский хочет назначить на место Маркаровой "хорошего дельца", который "понятен Белому дому и в то же время конгрессу". Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 16 июня сообщил, что офис Зеленского планирует уволить Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра Украины и сменить все правительство. Он отметил, что наиболее вероятная кандидатура на пост премьера – первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники писало о том, что этот шаг может усилить влияние Ермака, а также позволит отвлечь внимание общественности от провалов ВСУ на фронте и от коррупции. Кроме того, ранее агентство Блумберг передавало, что Владимир Зеленский обсудил с американским президентом Дональдом Трампом замену посла Украины в США Оксаны Маркаровой. Газета Financial Times ранее сообщала, что стоит за предстоящими перестановками в украинском кабмине стоит глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, он хочет укрепить свой контроль над ним.
https://ria.ru/20250708/plan-2027813884.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, оксана маркарова, дональд трамп, верховная рада украины, страна.ua, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Оксана Маркарова, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
Зеленский может изменить состав Правительства на следующей неделе, пишет FT

FT: Зеленский может сменить посла Украины в США на следующей неделе

© AP Photo / Heinz-Peter BaderВладимир Зеленский во время визита в Австрию
Владимир Зеленский во время визита в Австрию - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Владимир Зеленский во время визита в Австрию. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский может провести крупнейшие за время конфликта с Россией перестановки в правительстве на следующей неделе и одновременно с этим сменить посла в США Оксану Маркарову, сообщает газета Financial Times со ссылкой на три источника, близких к Зеленскому.
"Владимир Зеленский пообещал (президенту США) Дональду Трампу, что заменит посла Украины в Вашингтоне одновременно с крупнейшими в стране перестановками в кабинете министров за время конфликта на следующей неделе", - пишет издание.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
План Зеленского вызвал омерзение в США
Вчера, 06:35
Как заявил изданию высокопоставленный украинский чиновник, Зеленский хочет назначить на место Маркаровой "хорошего дельца", который "понятен Белому дому и в то же время конгрессу".
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 16 июня сообщил, что офис Зеленского планирует уволить Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра Украины и сменить все правительство. Он отметил, что наиболее вероятная кандидатура на пост премьера – первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники писало о том, что этот шаг может усилить влияние Ермака, а также позволит отвлечь внимание общественности от провалов ВСУ на фронте и от коррупции. Кроме того, ранее агентство Блумберг передавало, что Владимир Зеленский обсудил с американским президентом Дональдом Трампом замену посла Украины в США Оксаны Маркаровой.
Газета Financial Times ранее сообщала, что стоит за предстоящими перестановками в украинском кабмине стоит глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, он хочет укрепить свой контроль над ним.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
На Западе потребовали отстранить Зеленского от власти
Вчера, 01:24
 
В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийОксана МаркароваДональд ТрампВерховная Рада УкраиныСтрана.uaВооруженные силы Украины
 
 
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