https://ria.ru/20250708/zelenskij-2027880198.html

Зеленский может изменить состав Правительства на следующей неделе, пишет FT

Зеленский может изменить состав Правительства на следующей неделе, пишет FT - РИА Новости, 08.07.2025

Зеленский может изменить состав Правительства на следующей неделе, пишет FT

Владимир Зеленский может провести крупнейшие за время конфликта с Россией перестановки в правительстве на следующей неделе и одновременно с этим сменить посла в РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T13:19:00+03:00

2025-07-08T13:19:00+03:00

2025-07-08T13:19:00+03:00

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский может провести крупнейшие за время конфликта с Россией перестановки в правительстве на следующей неделе и одновременно с этим сменить посла в США Оксану Маркарову, сообщает газета Financial Times со ссылкой на три источника, близких к Зеленскому. "Владимир Зеленский пообещал (президенту США) Дональду Трампу, что заменит посла Украины в Вашингтоне одновременно с крупнейшими в стране перестановками в кабинете министров за время конфликта на следующей неделе", - пишет издание. Как заявил изданию высокопоставленный украинский чиновник, Зеленский хочет назначить на место Маркаровой "хорошего дельца", который "понятен Белому дому и в то же время конгрессу". Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 16 июня сообщил, что офис Зеленского планирует уволить Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра Украины и сменить все правительство. Он отметил, что наиболее вероятная кандидатура на пост премьера – первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники писало о том, что этот шаг может усилить влияние Ермака, а также позволит отвлечь внимание общественности от провалов ВСУ на фронте и от коррупции. Кроме того, ранее агентство Блумберг передавало, что Владимир Зеленский обсудил с американским президентом Дональдом Трампом замену посла Украины в США Оксаны Маркаровой. Газета Financial Times ранее сообщала, что стоит за предстоящими перестановками в украинском кабмине стоит глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, он хочет укрепить свой контроль над ним.

https://ria.ru/20250708/plan-2027813884.html

https://ria.ru/20250708/ukraina-2027798986.html

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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, оксана маркарова, дональд трамп, верховная рада украины, страна.ua, вооруженные силы украины