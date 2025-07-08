Зеленский может изменить состав Правительства на следующей неделе, пишет FT
FT: Зеленский может сменить посла Украины в США на следующей неделе
© AP Photo / Heinz-Peter BaderВладимир Зеленский во время визита в Австрию
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Владимир Зеленский во время визита в Австрию. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский может провести крупнейшие за время конфликта с Россией перестановки в правительстве на следующей неделе и одновременно с этим сменить посла в США Оксану Маркарову, сообщает газета Financial Times со ссылкой на три источника, близких к Зеленскому.
"Владимир Зеленский пообещал (президенту США) Дональду Трампу, что заменит посла Украины в Вашингтоне одновременно с крупнейшими в стране перестановками в кабинете министров за время конфликта на следующей неделе", - пишет издание.
План Зеленского вызвал омерзение в США
Вчера, 06:35
Как заявил изданию высокопоставленный украинский чиновник, Зеленский хочет назначить на место Маркаровой "хорошего дельца", который "понятен Белому дому и в то же время конгрессу".
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 16 июня сообщил, что офис Зеленского планирует уволить Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра Украины и сменить все правительство. Он отметил, что наиболее вероятная кандидатура на пост премьера – первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники писало о том, что этот шаг может усилить влияние Ермака, а также позволит отвлечь внимание общественности от провалов ВСУ на фронте и от коррупции. Кроме того, ранее агентство Блумберг передавало, что Владимир Зеленский обсудил с американским президентом Дональдом Трампом замену посла Украины в США Оксаны Маркаровой.
Газета Financial Times ранее сообщала, что стоит за предстоящими перестановками в украинском кабмине стоит глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, он хочет укрепить свой контроль над ним.