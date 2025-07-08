https://ria.ru/20250708/zaschita-2027995331.html

Лебедев и Дудь* обжаловали решение суда по иску Мизулиной

Лебедев и Дудь* обжаловали решение суда по иску Мизулиной - РИА Новости, 08.07.2025

Лебедев и Дудь* обжаловали решение суда по иску Мизулиной

В Лефортовский суд Москвы поступили апелляционные жалобы защиты дизайнера Артемия Лебедева и блогера Юрия Дудя* (признан в РФ иноагентом) на решение суда по... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T18:03:00+03:00

2025-07-08T18:03:00+03:00

2025-07-08T18:03:00+03:00

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. В Лефортовский суд Москвы поступили апелляционные жалобы защиты дизайнера Артемия Лебедева и блогера Юрия Дудя* (признан в РФ иноагентом) на решение суда по иску главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступили апелляционные жалобы защиты ответчиков Лебедева и Дудя*", - рассказали в суде. Дудь* 1 августа 2024 года разместил на своем YouTube-канале интервью с Лебедевым, в котором дизайнер раскритиковал деятельность "Лиги безопасного интернета" и ее главы. После этого Мизулина заявила, что подаст иск в суд о защите чести и достоинства к Лебедеву и Дудю* и потребует возмещения морального вреда в размере 10 миллионов рублей. Лебедев извинился перед Мизулиной, заявив, что никак не хотел ее оскорблять, но будет продолжать бороться с ее общественной деятельностью. Речь в заявлении шла о пяти фрагментах из авторских роликов Лебедева и интервью Дудю* с высказываниями о Мизулиной. Представители ответчиков просили суд в удовлетворении требований отказать. Лефортовский суд столицы в середине мая признал несоответствующими действительности и порочащими честь и деловую репутацию Мизулиной и "Лиги безопасного интернета" сведения, распространенные Лебедевым и Дудём* в видеофрагментах, обязал удалить фразы из видео. Кроме того, с Лебедева в пользу Мизулиной взыскали 300 тысяч рублей, с Дудя* 200 тысяч.* признан в РФ иноагентом

https://ria.ru/20250515/sud-2017236894.html

https://ria.ru/20250513/mizulina-2016655812.html

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происшествия, москва, россия, артемий лебедев, екатерина мизулина, лига безопасного интернета