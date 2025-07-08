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Эксперт назвала зарплату, нужную для нормальной жизни
Эксперт назвала зарплату, нужную для нормальной жизни - РИА Новости, 08.07.2025
Эксперт назвала зарплату, нужную для нормальной жизни
Понятие "нормальной жизни" у каждого свое, но есть определенные критерии, позволяющие выяснить необходимый для этого доход, рассказала агентству "Прайм" эксперт РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T02:15:00+03:00
2025-07-08T02:15:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Понятие "нормальной жизни" у каждого свое, но есть определенные критерии, позволяющие выяснить необходимый для этого доход, рассказала агентству "Прайм" эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Мария Иваткина.Прежде всего, нужно учесть обязательные расходы, в которые входят траты на жилье, питание, транспорт, здоровье, обязательные платежи, досуг, отдых и т.д. Цифры получатся очень разными в зависимости от возраста, стиля жизни, состава семьи, места проживания и прочих факторов."Той суммы, которой хватает, например, живущему в общежитии студенту недостаточно взрослому работающему человеку с ипотекой. Жизнь в крупных городах дороже, чем в провинции, а у пенсионера будут свои потребности, например, траты на медицину", — указала эксперт.К этому нужно прибавить средства на формирование личной подушки безопасности, а также расходы на сбережения и инвестиции. В итоге получится чистый желаемый доход, заключила Иваткина.
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общество, россия, моифинансы.рф, зарплата, деньги
Общество, Россия, Моифинансы.рф, Зарплата, Деньги
Эксперт назвала зарплату, нужную для нормальной жизни
Финансист Иваткина: нормальная зарплата в РФ зависит от нескольких факторов