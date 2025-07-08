"В этом мы их превосходим". Как слова Путина напугали Запад
Политолог Нежданов: Трамп готов к переговорам с БРИКС для поиска компромисса
Флаги России и США. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Виктор Жданов. Россия с партнерами продолжают развиваться, пока страны Запада идут на крайние меры, не в силах сохранить былую гегемонию. Почему после 17-го саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро противники многополярного мира пришли в ярость — в материале РИА Новости.
Не прошло и года
Предыдущий раз лидеры БРИКС встречались в Казани в октябре 2024-го. С тех пор многое изменилось.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЦеремония фотографирования участников XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
Церемония фотографирования участников XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
Впервые полноправным участником была Индонезия. Ранее к БРИКС присоединились Египет, ОАЭ, Эфиопия и Иран. Увеличилось и число официальных партнеров: теперь это Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан, Вьетнам.
"Наше объединение серьезно расширилось и включает в себя ведущие государства Евразии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. <…> У БРИКС много единомышленников среди стран Глобального Юга и Востока", — отметил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании по видеосвязи.
Очно Россию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Китай — премьер Госсовета Ли Цян. В 2026-м председательство в БРИКС перейдет к Индии. Нарендра Моди уже пригласил всех в Нью-Дели на следующий саммит.
Модель либеральной глобализации изживает себя, а процесс смены мирового уклада набирает обороты, подчеркнул также Путин. И добавил: БРИКС существенно превосходит некоторые другие международные объединения по паритету покупательной способности, в частности, G7. БРИКС — это 40 процентов мировой экономики.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в формате видеоконференции в главном пленарном заседании XVII саммита БРИКС, который проходит под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
Президент России Владимир Путин принимает участие в формате видеоконференции в главном пленарном заседании XVII саммита БРИКС, который проходит под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
В Рио-де-Жанейро обозначали ближайшие цели: углубление взаимодействия и сотрудничества по разным направлениям, расширение расчетов в нацвалютах, увеличение капиталовложений, создание специальной зерновой биржи.
Время реформ
В итоговой декларации затронули наиболее актуальные проблемы международной повестки, в том числе — глобальный контроль над искусственным интеллектом, защиту трансграничных платежей, международную кибербезопасность.
В БРИКС намерены углублять военное сотрудничество, но выступают против гонки вооружений в космосе, призвав принять соответствующий международный документ. Для мирных проектов за пределами атмосферы готовы сформировать особый орган — космический совет.
© AP Photo / Omar AlbamБойцы сирийских сил безопасности в Латакии, Сирия
© AP Photo / Omar Albam
Бойцы сирийских сил безопасности в Латакии, Сирия
По общему мнению, конфликт на Украине следует урегулировать дипломатическими средствами. Недавние атаки Киева на объекты гражданской инфраструктуры в российских регионах осудили.
Беспокойство также вызвали удары по Ирану, террористические вылазки в Сирии и вообще на Ближнем Востоке, милитаризация Запада в ущерб инвестициям в развивающиеся страны. Решили реализовать пилотную инициативу гарантийного механизма увеличения инвестиций в экономики БРИКС.
Отметив успехи Нового банка развития, заявили о необходимости срочного реформирования институтов Бреттон-Вудской системы, в первую очередь Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдания Всемирного банка и Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здания Всемирного банка и Международного валютного фонда в Вашингтоне
"Прежде всего они должны изменить структуру управления с учетом трансформации мировой экономики", — указывается в декларации.
Экономические санкции, в том числе вторичные, осудили.
Победителей не будет
На Западе негодуют. "Они хотят перестроить мир и ослабить нас", — возмущается автор статьи в Bild. Он считает, что БРИКС "посягают на международную арену". Ведь кроме требований реформы МВФ, декларация выражает обеспокоенность нарушениями правил Всемирной торговой организации (ВТО).
Новый Банк развития Запад тоже не устраивает — он способствует увеличению инвестиций в развивающиеся страны и уменьшает их расходы.
© РИА Новости / Жанна МанукянЦеремония закладки первого камня штаб-квартиры Нового банка развития БРИКС
Церемония закладки первого камня штаб-квартиры Нового банка развития БРИКС
Дональд Трамп пригрозил: "Любая страна, которая поддерживает антиамериканскую политику БРИКС, будет обложена дополнительной пошлиной в десять процентов. Исключений не ждите".
Но это вряд ли кого-то испугает, уверен доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
"Таков стиль Трампа. Он выкручивает руки через экономику, торговлю и пошлины. Делает это с остервенением и удовольствием, но подобные методы обречены — рано или поздно это оттолкнет США ото всех", — сказал он в беседе с РИА Новости.
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент Дональд Трамп общается с журналистами на борту Air Force One
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент Дональд Трамп общается с журналистами на борту Air Force One
Трамп думает, что некоторые страны дрогнут и пойдут на уступки, предполагает эксперт Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Владимир Нежданов.
"Мы видим, что он повышает ставку, но вряд ли так ее оставит. Это своеобразное приглашение к переговорам, готовность, отталкиваясь от максималистских требований, искать взаимовыгодные компромиссы", — рассуждает эксперт.
БРИКС не участвует в блоковой конфронтации и не нацелен против какой-либо страны, ответил президенту США китайский МИД. Как подчеркнула официальный представитель ведомства Мао Нин, Пекин неоднократно разъяснял свою позицию насчет пошлин: протекционизм — путь в никуда, и в тарифных войнах победителей не бывает.