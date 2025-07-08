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"В этом мы их превосходим". Как слова Путина напугали Запад

"В этом мы их превосходим". Как слова Путина напугали Запад - РИА Новости, 08.07.2025

"В этом мы их превосходим". Как слова Путина напугали Запад

Россия с партнерами продолжают развиваться, пока страны Запада идут на крайние меры, не в силах сохранить былую гегемонию. Почему после 17-го саммита БРИКС в... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T08:00:00+03:00

2025-07-08T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Виктор Жданов. Россия с партнерами продолжают развиваться, пока страны Запада идут на крайние меры, не в силах сохранить былую гегемонию. Почему после 17-го саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро противники многополярного мира пришли в ярость — в материале РИА Новости.Не прошло и годаПредыдущий раз лидеры БРИКС встречались в Казани в октябре 2024-го. С тех пор многое изменилось.Впервые полноправным участником была Индонезия. Ранее к БРИКС присоединились Египет, ОАЭ, Эфиопия и Иран. Увеличилось и число официальных партнеров: теперь это Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан, Вьетнам."Наше объединение серьезно расширилось и включает в себя ведущие государства Евразии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. <…> У БРИКС много единомышленников среди стран Глобального Юга и Востока", — отметил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании по видеосвязи.Очно Россию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Китай — премьер Госсовета Ли Цян. В 2026-м председательство в БРИКС перейдет к Индии. Нарендра Моди уже пригласил всех в Нью-Дели на следующий саммит.Модель либеральной глобализации изживает себя, а процесс смены мирового уклада набирает обороты, подчеркнул также Путин. И добавил: БРИКС существенно превосходит некоторые другие международные объединения по паритету покупательной способности, в частности, G7. БРИКС — это 40 процентов мировой экономики.В Рио-де-Жанейро обозначали ближайшие цели: углубление взаимодействия и сотрудничества по разным направлениям, расширение расчетов в нацвалютах, увеличение капиталовложений, создание специальной зерновой биржи.Время реформВ итоговой декларации затронули наиболее актуальные проблемы международной повестки, в том числе — глобальный контроль над искусственным интеллектом, защиту трансграничных платежей, международную кибербезопасность.В БРИКС намерены углублять военное сотрудничество, но выступают против гонки вооружений в космосе, призвав принять соответствующий международный документ. Для мирных проектов за пределами атмосферы готовы сформировать особый орган — космический совет.По общему мнению, конфликт на Украине следует урегулировать дипломатическими средствами. Недавние атаки Киева на объекты гражданской инфраструктуры в российских регионах осудили.Беспокойство также вызвали удары по Ирану, террористические вылазки в Сирии и вообще на Ближнем Востоке, милитаризация Запада в ущерб инвестициям в развивающиеся страны. Решили реализовать пилотную инициативу гарантийного механизма увеличения инвестиций в экономики БРИКС.Отметив успехи Нового банка развития, заявили о необходимости срочного реформирования институтов Бреттон-Вудской системы, в первую очередь Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка."Прежде всего они должны изменить структуру управления с учетом трансформации мировой экономики", — указывается в декларации.Экономические санкции, в том числе вторичные, осудили.Победителей не будетНа Западе негодуют. "Они хотят перестроить мир и ослабить нас", — возмущается автор статьи в Bild. Он считает, что БРИКС "посягают на международную арену". Ведь кроме требований реформы МВФ, декларация выражает обеспокоенность нарушениями правил Всемирной торговой организации (ВТО).Новый Банк развития Запад тоже не устраивает — он способствует увеличению инвестиций в развивающиеся страны и уменьшает их расходы.Дональд Трамп пригрозил: "Любая страна, которая поддерживает антиамериканскую политику БРИКС, будет обложена дополнительной пошлиной в десять процентов. Исключений не ждите".Но это вряд ли кого-то испугает, уверен доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов."Таков стиль Трампа. Он выкручивает руки через экономику, торговлю и пошлины. Делает это с остервенением и удовольствием, но подобные методы обречены — рано или поздно это оттолкнет США ото всех", — сказал он в беседе с РИА Новости.Трамп думает, что некоторые страны дрогнут и пойдут на уступки, предполагает эксперт Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Владимир Нежданов."Мы видим, что он повышает ставку, но вряд ли так ее оставит. Это своеобразное приглашение к переговорам, готовность, отталкиваясь от максималистских требований, искать взаимовыгодные компромиссы", — рассуждает эксперт.БРИКС не участвует в блоковой конфронтации и не нацелен против какой-либо страны, ответил президенту США китайский МИД. Как подчеркнула официальный представитель ведомства Мао Нин, Пекин неоднократно разъяснял свою позицию насчет пошлин: протекционизм — путь в никуда, и в тарифных войнах победителей не бывает.

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