Рейтинг@Mail.ru
"В этом мы их превосходим". Как слова Путина напугали Запад - РИА Новости, 08.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 08.07.2025 (обновлено: 08:01 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/zapad-2027716873.html
"В этом мы их превосходим". Как слова Путина напугали Запад
"В этом мы их превосходим". Как слова Путина напугали Запад - РИА Новости, 08.07.2025
"В этом мы их превосходим". Как слова Путина напугали Запад
Россия с партнерами продолжают развиваться, пока страны Запада идут на крайние меры, не в силах сохранить былую гегемонию. Почему после 17-го саммита БРИКС в... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T08:00:00+03:00
2025-07-08T08:01:00+03:00
в мире
россия
пекин
дональд трамп
мао нин
брикс
владимир путин
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831447527_0:263:3072:1991_1920x0_80_0_0_102f3a87d586f214dc9eb246b544063f.jpg
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Виктор Жданов. Россия с партнерами продолжают развиваться, пока страны Запада идут на крайние меры, не в силах сохранить былую гегемонию. Почему после 17-го саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро противники многополярного мира пришли в ярость — в материале РИА Новости.Не прошло и годаПредыдущий раз лидеры БРИКС встречались в Казани в октябре 2024-го. С тех пор многое изменилось.Впервые полноправным участником была Индонезия. Ранее к БРИКС присоединились Египет, ОАЭ, Эфиопия и Иран. Увеличилось и число официальных партнеров: теперь это Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан, Вьетнам."Наше объединение серьезно расширилось и включает в себя ведущие государства Евразии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. &lt;…&gt; У БРИКС много единомышленников среди стран Глобального Юга и Востока", — отметил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании по видеосвязи.Очно Россию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Китай — премьер Госсовета Ли Цян. В 2026-м председательство в БРИКС перейдет к Индии. Нарендра Моди уже пригласил всех в Нью-Дели на следующий саммит.Модель либеральной глобализации изживает себя, а процесс смены мирового уклада набирает обороты, подчеркнул также Путин. И добавил: БРИКС существенно превосходит некоторые другие международные объединения по паритету покупательной способности, в частности, G7. БРИКС — это 40 процентов мировой экономики.В Рио-де-Жанейро обозначали ближайшие цели: углубление взаимодействия и сотрудничества по разным направлениям, расширение расчетов в нацвалютах, увеличение капиталовложений, создание специальной зерновой биржи.Время реформВ итоговой декларации затронули наиболее актуальные проблемы международной повестки, в том числе — глобальный контроль над искусственным интеллектом, защиту трансграничных платежей, международную кибербезопасность.В БРИКС намерены углублять военное сотрудничество, но выступают против гонки вооружений в космосе, призвав принять соответствующий международный документ. Для мирных проектов за пределами атмосферы готовы сформировать особый орган — космический совет.По общему мнению, конфликт на Украине следует урегулировать дипломатическими средствами. Недавние атаки Киева на объекты гражданской инфраструктуры в российских регионах осудили.Беспокойство также вызвали удары по Ирану, террористические вылазки в Сирии и вообще на Ближнем Востоке, милитаризация Запада в ущерб инвестициям в развивающиеся страны. Решили реализовать пилотную инициативу гарантийного механизма увеличения инвестиций в экономики БРИКС.Отметив успехи Нового банка развития, заявили о необходимости срочного реформирования институтов Бреттон-Вудской системы, в первую очередь Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка."Прежде всего они должны изменить структуру управления с учетом трансформации мировой экономики", — указывается в декларации.Экономические санкции, в том числе вторичные, осудили.Победителей не будетНа Западе негодуют. "Они хотят перестроить мир и ослабить нас", — возмущается автор статьи в Bild. Он считает, что БРИКС "посягают на международную арену". Ведь кроме требований реформы МВФ, декларация выражает обеспокоенность нарушениями правил Всемирной торговой организации (ВТО).Новый Банк развития Запад тоже не устраивает — он способствует увеличению инвестиций в развивающиеся страны и уменьшает их расходы.Дональд Трамп пригрозил: "Любая страна, которая поддерживает антиамериканскую политику БРИКС, будет обложена дополнительной пошлиной в десять процентов. Исключений не ждите".Но это вряд ли кого-то испугает, уверен доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов."Таков стиль Трампа. Он выкручивает руки через экономику, торговлю и пошлины. Делает это с остервенением и удовольствием, но подобные методы обречены — рано или поздно это оттолкнет США ото всех", — сказал он в беседе с РИА Новости.Трамп думает, что некоторые страны дрогнут и пойдут на уступки, предполагает эксперт Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Владимир Нежданов."Мы видим, что он повышает ставку, но вряд ли так ее оставит. Это своеобразное приглашение к переговорам, готовность, отталкиваясь от максималистских требований, искать взаимовыгодные компромиссы", — рассуждает эксперт.БРИКС не участвует в блоковой конфронтации и не нацелен против какой-либо страны, ответил президенту США китайский МИД. Как подчеркнула официальный представитель ведомства Мао Нин, Пекин неоднократно разъяснял свою позицию насчет пошлин: протекционизм — путь в никуда, и в тарифных войнах победителей не бывает.
россия
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831447527_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_424171af5bb50a25b0c330553a7797e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, пекин, дональд трамп, мао нин, брикс, владимир путин, сергей лавров, нарендра моди
В мире, Россия, Пекин, Дональд Трамп, Мао Нин, БРИКС, Владимир Путин, Сергей Лавров, Нарендра Моди
"В этом мы их превосходим". Как слова Путина напугали Запад

Политолог Нежданов: Трамп готов к переговорам с БРИКС для поиска компромисса

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Флаги России и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Виктор Жданов. Россия с партнерами продолжают развиваться, пока страны Запада идут на крайние меры, не в силах сохранить былую гегемонию. Почему после 17-го саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро противники многополярного мира пришли в ярость — в материале РИА Новости.

Не прошло и года

Предыдущий раз лидеры БРИКС встречались в Казани в октябре 2024-го. С тех пор многое изменилось.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЦеремония фотографирования участников XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
Церемония фотографирования участников XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Церемония фотографирования участников XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
Впервые полноправным участником была Индонезия. Ранее к БРИКС присоединились Египет, ОАЭ, Эфиопия и Иран. Увеличилось и число официальных партнеров: теперь это Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан, Вьетнам.
"Наше объединение серьезно расширилось и включает в себя ведущие государства Евразии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. <…> У БРИКС много единомышленников среди стран Глобального Юга и Востока", — отметил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании по видеосвязи.
Очно Россию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Китай — премьер Госсовета Ли Цян. В 2026-м председательство в БРИКС перейдет к Индии. Нарендра Моди уже пригласил всех в Нью-Дели на следующий саммит.
Модель либеральной глобализации изживает себя, а процесс смены мирового уклада набирает обороты, подчеркнул также Путин. И добавил: БРИКС существенно превосходит некоторые другие международные объединения по паритету покупательной способности, в частности, G7. БРИКС — это 40 процентов мировой экономики.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в формате видеоконференции в главном пленарном заседании XVII саммита БРИКС, который проходит под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
Президент России Владимир Путин принимает участие в формате видеоконференции в главном пленарном заседании XVII саммита БРИКС, который проходит под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин принимает участие в формате видеоконференции в главном пленарном заседании XVII саммита БРИКС, который проходит под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
В Рио-де-Жанейро обозначали ближайшие цели: углубление взаимодействия и сотрудничества по разным направлениям, расширение расчетов в нацвалютах, увеличение капиталовложений, создание специальной зерновой биржи.

Время реформ

В итоговой декларации затронули наиболее актуальные проблемы международной повестки, в том числе — глобальный контроль над искусственным интеллектом, защиту трансграничных платежей, международную кибербезопасность.
В БРИКС намерены углублять военное сотрудничество, но выступают против гонки вооружений в космосе, призвав принять соответствующий международный документ. Для мирных проектов за пределами атмосферы готовы сформировать особый орган — космический совет.
© AP Photo / Omar AlbamБойцы сирийских сил безопасности в Латакии, Сирия
Бойцы сирийских сил безопасности в Латакии, Сирия - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© AP Photo / Omar Albam
Бойцы сирийских сил безопасности в Латакии, Сирия
По общему мнению, конфликт на Украине следует урегулировать дипломатическими средствами. Недавние атаки Киева на объекты гражданской инфраструктуры в российских регионах осудили.
Беспокойство также вызвали удары по Ирану, террористические вылазки в Сирии и вообще на Ближнем Востоке, милитаризация Запада в ущерб инвестициям в развивающиеся страны. Решили реализовать пилотную инициативу гарантийного механизма увеличения инвестиций в экономики БРИКС.
Отметив успехи Нового банка развития, заявили о необходимости срочного реформирования институтов Бреттон-Вудской системы, в первую очередь Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдания Всемирного банка и Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здания Всемирного банка и Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здания Всемирного банка и Международного валютного фонда в Вашингтоне
"Прежде всего они должны изменить структуру управления с учетом трансформации мировой экономики", — указывается в декларации.
Экономические санкции, в том числе вторичные, осудили.

Победителей не будет

На Западе негодуют. "Они хотят перестроить мир и ослабить нас", — возмущается автор статьи в Bild. Он считает, что БРИКС "посягают на международную арену". Ведь кроме требований реформы МВФ, декларация выражает обеспокоенность нарушениями правил Всемирной торговой организации (ВТО).
Новый Банк развития Запад тоже не устраивает — он способствует увеличению инвестиций в развивающиеся страны и уменьшает их расходы.
© РИА Новости / Жанна МанукянЦеремония закладки первого камня штаб-квартиры Нового банка развития БРИКС
Церемония закладки первого камня штаб-квартиры Нового банка развития БРИКС - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Жанна Манукян
Церемония закладки первого камня штаб-квартиры Нового банка развития БРИКС
Дональд Трамп пригрозил: "Любая страна, которая поддерживает антиамериканскую политику БРИКС, будет обложена дополнительной пошлиной в десять процентов. Исключений не ждите".
Но это вряд ли кого-то испугает, уверен доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
"Таков стиль Трампа. Он выкручивает руки через экономику, торговлю и пошлины. Делает это с остервенением и удовольствием, но подобные методы обречены — рано или поздно это оттолкнет США ото всех", — сказал он в беседе с РИА Новости.
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент Дональд Трамп общается с журналистами на борту Air Force One
Президент Дональд Трамп общается с журналистами на борту Air Force One - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент Дональд Трамп общается с журналистами на борту Air Force One
Трамп думает, что некоторые страны дрогнут и пойдут на уступки, предполагает эксперт Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Владимир Нежданов.
"Мы видим, что он повышает ставку, но вряд ли так ее оставит. Это своеобразное приглашение к переговорам, готовность, отталкиваясь от максималистских требований, искать взаимовыгодные компромиссы", — рассуждает эксперт.
БРИКС не участвует в блоковой конфронтации и не нацелен против какой-либо страны, ответил президенту США китайский МИД. Как подчеркнула официальный представитель ведомства Мао Нин, Пекин неоднократно разъяснял свою позицию насчет пошлин: протекционизм — путь в никуда, и в тарифных войнах победителей не бывает.
 
В миреРоссияПекинДональд ТрампМао НинБРИКСВладимир ПутинСергей ЛавровНарендра Моди
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала