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Залив у побережья Шумшу будет носить название Десантников - РИА Новости, 08.07.2025
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06:53 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/zaliv-2027814453.html
Залив у побережья Шумшу будет носить название Десантников
Залив у побережья Шумшу будет носить название Десантников - РИА Новости, 08.07.2025
Залив у побережья Шумшу будет носить название Десантников
Распоряжением председателя правительства РФ безымянный залив в акватории Охотского моря назван в честь героев Курильской десантной операции, сообщил РИА Новости РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T06:53:00+03:00
2025-07-08T06:53:00+03:00
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сахалин
михаил мишустин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 июл – РИА Новости. Распоряжением председателя правительства РФ безымянный залив в акватории Охотского моря назван в честь героев Курильской десантной операции, сообщил РИА Новости депутат Сахалинской областной думы Александр Болотников. "Соответствующий документ Михаил Мишустин подписал 7 июля. Решение принято на основании предложения Сахалинской областной думы. Отныне залив у побережья острова Шумшу будет носить название Десантников, что увековечит память героев Курильской десантной операции, которые стремительной атакой захватили в августе 1945 года японский оборонительный форпост, поставив таким образом финальную точку во Второй мировой войне", - рассказал собеседник агентства. По словам политика, событие знаменательное, особенно в преддверии 80-й годовщины окончания Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов. Советские воины и морпехи вернули эти территории в состав СССР. "Областная дума в течение многих лет ведет работу по имянаречению безымянных географических объектов на Сахалине и Курилах в честь победителей в минувших войнах. Совсем недавно правительство России поддержало наше предложение назвать гору в Смирныховском районе именем Героя Советского Союза Николая Грищенко. Кстати, он единственный из обладателей самого высокого звания в СССР родился на Сахалине. В настоящее время мы готовим документы для присвоения еще одной вершине на острове имени Нигмата Курманова. Он командовал 165-м стрелковым полком при освобождении Южного Сахалина", - отметил в заключение Болотников.
https://ria.ru/20250214/kurily-1999285911.html
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общество, россия, ссср, сахалин, михаил мишустин, сахалинская областная дума
Общество, Россия, СССР, Сахалин, Михаил Мишустин, Сахалинская областная Дума
Залив у побережья Шумшу будет носить название Десантников

Безымянный залив в Охотском море назвали в честь героев Курильской операции

CC BY 2.5 / Victor Morozov / Остров Шумшу
Остров Шумшу - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
CC BY 2.5 / Victor Morozov /
Остров Шумшу. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 июл – РИА Новости. Распоряжением председателя правительства РФ безымянный залив в акватории Охотского моря назван в честь героев Курильской десантной операции, сообщил РИА Новости депутат Сахалинской областной думы Александр Болотников.
"Соответствующий документ Михаил Мишустин подписал 7 июля. Решение принято на основании предложения Сахалинской областной думы. Отныне залив у побережья острова Шумшу будет носить название Десантников, что увековечит память героев Курильской десантной операции, которые стремительной атакой захватили в августе 1945 года японский оборонительный форпост, поставив таким образом финальную точку во Второй мировой войне", - рассказал собеседник агентства.
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По словам политика, событие знаменательное, особенно в преддверии 80-й годовщины окончания Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов. Советские воины и морпехи вернули эти территории в состав СССР.
"Областная дума в течение многих лет ведет работу по имянаречению безымянных географических объектов на Сахалине и Курилах в честь победителей в минувших войнах. Совсем недавно правительство России поддержало наше предложение назвать гору в Смирныховском районе именем Героя Советского Союза Николая Грищенко. Кстати, он единственный из обладателей самого высокого звания в СССР родился на Сахалине. В настоящее время мы готовим документы для присвоения еще одной вершине на острове имени Нигмата Курманова. Он командовал 165-м стрелковым полком при освобождении Южного Сахалина", - отметил в заключение Болотников.
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