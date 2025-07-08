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В Якутии проверят обстоятельства аварийной посадки Ан-2

В Якутии проверят обстоятельства аварийной посадки Ан-2 - РИА Новости, 08.07.2025

В Якутии проверят обстоятельства аварийной посадки Ан-2

Якутская транспортная прокуратура организовала проверку по факту аварийной посадки самолета Ан-2, следовавшего из поселка Жиганск в село Оленек, обстоятельства... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T17:02:00+03:00

2025-07-08T17:02:00+03:00

2025-07-08T17:02:00+03:00

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Якутская транспортная прокуратура организовала проверку по факту аварийной посадки самолета Ан-2, следовавшего из поселка Жиганск в село Оленек, обстоятельства произошедшего уточняются, сообщили в пресс-службе ведомства. Во вторник в лесном массиве совершил аварийную посадку самолет Ан-2, следовавший по маршруту поселок Жиганск – село Оленек, уточняет ведомство. "Якутской транспортной прокуратурой организована проверка по факту аварийной посадки воздушного судна... На борту находились три члена экипажа, пострадавших нет. В целях эвакуации членов экипажа воздушного судна из поселка Тикси Булунского района вылетели сотрудники МЧС. Состояние воздушного судна и обстоятельства происшедшего уточняются", - говорится в сообщении. Якутской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов. Кроме того, региональным следственным отделом на транспорте проводится процессуальная проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

https://ria.ru/20250706/samolet-2027451442.html

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происшествия, тикси, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)