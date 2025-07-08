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В Запорожской области прогремели взрывы
В Запорожской области прогремели взрывы - РИА Новости, 08.07.2025
В Запорожской области прогремели взрывы
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров во вторник сообщил о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T23:55:00+03:00
2025-07-08T23:55:00+03:00
2025-07-08T23:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
запорожская областная государственная администрация
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров во вторник сообщил о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области на фоне воздушной тревоги. "Взрывы в Запорожской области", - написал Федоров в своем Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожская областная государственная администрация
В Запорожской области прогремели взрывы
Глава Запорожской ОВА Федоров сообщил о взрывах на фоне воздушной тревоги