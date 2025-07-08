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Собственник квартиры в Астрахани, где взорвался газ, не признал вину - РИА Новости, 08.07.2025
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05:44 08.07.2025 (обновлено: 05:45 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/vzryv-2027811961.html
Собственник квартиры в Астрахани, где взорвался газ, не признал вину
Собственник квартиры в Астрахани, где взорвался газ, не признал вину - РИА Новости, 08.07.2025
Собственник квартиры в Астрахани, где взорвался газ, не признал вину
Собственник квартиры в многоэтажном доме в Астрахани, где в 2023 году взорвался газ и погибли два человека, не признал вину по уголовному делу, указано в... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T05:44:00+03:00
2025-07-08T05:45:00+03:00
происшествия
астрахань
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Собственник квартиры в многоэтажном доме в Астрахани, где в 2023 году взорвался газ и погибли два человека, не признал вину по уголовному делу, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, мужчина в судебном заседании свою вину не признал и не оспаривал, что после приобретения квартиры в 2020 году он не заключил договор о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового оборудования - газовой колонки и плиты. В феврале 2023 года он ушел в море, отключив в квартире все электрические приборы, закрыл газовые краны. Советский районный суд Астрахани в сентябре 2024 года приговорил фигуранта к 2,5 годам колонии-поселения, признав его виновным по статьям о причинении смерти по неосторожности двум лицам и уничтожении и повреждении чужого имущества в крупном размере. Также были удовлетворены исковые требования потерпевших о возмещении материального и морального вреда. Позже апелляционный суд признал его невиновным, оправдал по предъявленным обвинениям за отсутствием в его действиях состава преступления. Таким образом, суд, исследовав позиции сторон, согласился с доводами адвоката о невиновности его подзащитного.
https://ria.ru/20250707/kursk-2027723024.html
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происшествия, астрахань
Происшествия, Астрахань
Собственник квартиры в Астрахани, где взорвался газ, не признал вину

Собственник квартиры в Астрахани, где в 2023 году взорвался газ, не признал вину

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Собственник квартиры в многоэтажном доме в Астрахани, где в 2023 году взорвался газ и погибли два человека, не признал вину по уголовному делу, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, мужчина в судебном заседании свою вину не признал и не оспаривал, что после приобретения квартиры в 2020 году он не заключил договор о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового оборудования - газовой колонки и плиты.
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В феврале 2023 года он ушел в море, отключив в квартире все электрические приборы, закрыл газовые краны.
Советский районный суд Астрахани в сентябре 2024 года приговорил фигуранта к 2,5 годам колонии-поселения, признав его виновным по статьям о причинении смерти по неосторожности двум лицам и уничтожении и повреждении чужого имущества в крупном размере. Также были удовлетворены исковые требования потерпевших о возмещении материального и морального вреда.
Позже апелляционный суд признал его невиновным, оправдал по предъявленным обвинениям за отсутствием в его действиях состава преступления. Таким образом, суд, исследовав позиции сторон, согласился с доводами адвоката о невиновности его подзащитного.
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