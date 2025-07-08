https://ria.ru/20250708/vzryv-2027811961.html

Собственник квартиры в Астрахани, где взорвался газ, не признал вину

Собственник квартиры в Астрахани, где взорвался газ, не признал вину - РИА Новости, 08.07.2025

Собственник квартиры в Астрахани, где взорвался газ, не признал вину

Собственник квартиры в многоэтажном доме в Астрахани, где в 2023 году взорвался газ и погибли два человека, не признал вину по уголовному делу, указано в... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T05:44:00+03:00

2025-07-08T05:44:00+03:00

2025-07-08T05:45:00+03:00

происшествия

астрахань

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Собственник квартиры в многоэтажном доме в Астрахани, где в 2023 году взорвался газ и погибли два человека, не признал вину по уголовному делу, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, мужчина в судебном заседании свою вину не признал и не оспаривал, что после приобретения квартиры в 2020 году он не заключил договор о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового оборудования - газовой колонки и плиты. В феврале 2023 года он ушел в море, отключив в квартире все электрические приборы, закрыл газовые краны. Советский районный суд Астрахани в сентябре 2024 года приговорил фигуранта к 2,5 годам колонии-поселения, признав его виновным по статьям о причинении смерти по неосторожности двум лицам и уничтожении и повреждении чужого имущества в крупном размере. Также были удовлетворены исковые требования потерпевших о возмещении материального и морального вреда. Позже апелляционный суд признал его невиновным, оправдал по предъявленным обвинениям за отсутствием в его действиях состава преступления. Таким образом, суд, исследовав позиции сторон, согласился с доводами адвоката о невиновности его подзащитного.

https://ria.ru/20250707/kursk-2027723024.html

https://ria.ru/20250603/srok-2020707135.html

астрахань

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, астрахань