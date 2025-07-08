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ВТБ выдаст гарантии на 2 млрд рублей "Уральскому заводу металлоконструкций" - РИА Новости, 08.07.2025
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14:29 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/vtb-2027904443.html
ВТБ выдаст гарантии на 2 млрд рублей "Уральскому заводу металлоконструкций"
ВТБ выдаст гарантии на 2 млрд рублей "Уральскому заводу металлоконструкций" - РИА Новости, 08.07.2025
ВТБ выдаст гарантии на 2 млрд рублей "Уральскому заводу металлоконструкций"
ВТБ предоставит АО "Уральский завод металлоконструкций" банковские гарантии на сумму 2 миллиарда рублей для реализации контрактов в сфере энергетики, сообщает... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T14:29:00+03:00
2025-07-08T14:29:00+03:00
технологии
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. ВТБ предоставит АО "Уральский завод металлоконструкций" банковские гарантии на сумму 2 миллиарда рублей для реализации контрактов в сфере энергетики, сообщает банк. Соответствующее соглашение стороны подписали на международном промышленном форуме "Иннопром-2025". Как отметили в банке, ВТБ продолжает расширять портфель гарантийной поддержки в ключевых отраслях экономики, включая машиностроение и инфраструктурное строительство. "Развитие сотрудничества с уральскими промышленными предприятиями подтверждает стратегическую роль ВТБ в поддержке проектов в энергетике и машиностроении. Мы обеспечиваем клиентов надежными финансовыми инструментами и современными цифровыми сервисами, что способствует развитию промышленного потенциала страны", — приводятся в сообщении слова члена правления ВТБ Руслана Еременко. Как отметил исполнительный директор АО "Уральский завод металлоконструкций" Аркадий Ставицкий, предоставленные банком гарантии "станут ключевым инструментом, который позволит нам не только успешно выполнять текущие контракты, но и значительно расширять производственные мощности, внедрять инновационные технологии и укреплять позиции на внутреннем рынке".
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технологии
Технологии
ВТБ выдаст гарантии на 2 млрд рублей "Уральскому заводу металлоконструкций"

ВТБ даст гарантии "Уральскому заводу металлоконструкций" на энергопроекты

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска ВТБ на здании в Москве
Вывеска ВТБ на здании в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска ВТБ на здании в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. ВТБ предоставит АО "Уральский завод металлоконструкций" банковские гарантии на сумму 2 миллиарда рублей для реализации контрактов в сфере энергетики, сообщает банк.
Соответствующее соглашение стороны подписали на международном промышленном форуме "Иннопром-2025". Как отметили в банке, ВТБ продолжает расширять портфель гарантийной поддержки в ключевых отраслях экономики, включая машиностроение и инфраструктурное строительство.
"Развитие сотрудничества с уральскими промышленными предприятиями подтверждает стратегическую роль ВТБ в поддержке проектов в энергетике и машиностроении. Мы обеспечиваем клиентов надежными финансовыми инструментами и современными цифровыми сервисами, что способствует развитию промышленного потенциала страны", — приводятся в сообщении слова члена правления ВТБ Руслана Еременко.
Как отметил исполнительный директор АО "Уральский завод металлоконструкций" Аркадий Ставицкий, предоставленные банком гарантии "станут ключевым инструментом, который позволит нам не только успешно выполнять текущие контракты, но и значительно расширять производственные мощности, внедрять инновационные технологии и укреплять позиции на внутреннем рынке".
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