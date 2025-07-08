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Трое человек погибли при атаке ВСУ на пляж в Курской области
Трое человек погибли при атаке ВСУ на пляж в Курской области - РИА Новости, 08.07.2025
Трое человек погибли при атаке ВСУ на пляж в Курской области
Три человека скончались в результате атаки ВСУ на городской пляж Курска, число раненых возросло до шести, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T23:50:00+03:00
2025-07-08T23:50:00+03:00
2025-07-08T23:55:00+03:00
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
александр хинштейн
курск
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Три человека скончались в результате атаки ВСУ на городской пляж Курска, число раненых возросло до шести, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.Ранее он сообщал, что ВСУ атаковали пляж "Городской" в Курске, в результате чего пострадали четыре человека, включая ребенка."Уточнённая информация по удару ВСУ. В результате атаки на городской пляж трое человек скончались на месте. Близким будет оказана вся необходимая помощь. Количество раненых возросло до шести человек. Мужчина получил осколочное ранение плеча, ещё один — травму рёбер и осколочные ранения. Их также доставили в Курскую областную больницу", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.Он добавил, что на месте происшествия работают все оперативные службы, а информация о последствиях уточняется.
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вооруженные силы украины, происшествия, александр хинштейн, курск
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Александр Хинштейн, Курск
Трое человек погибли при атаке ВСУ на пляж в Курской области
Хинштейн: трое человек погибли при атаке ВСУ на городской пляж в Курской области