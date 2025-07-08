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В Курской области при атаке ВСУ пострадал мужчина
В Курской области при атаке ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 08.07.2025
В Курской области при атаке ВСУ пострадал мужчина
ВСУ атаковали частный дом в селе Карыж Глушковского района Курской области, пострадал мужчина, он доставлен в больницу, сообщил врио губернатора Александр... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T23:32:00+03:00
2025-07-08T23:32:00+03:00
2025-07-08T23:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
глушковский район
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. ВСУ атаковали частный дом в селе Карыж Глушковского района Курской области, пострадал мужчина, он доставлен в больницу, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. "Ночью украинский дрон атаковал частный дом в селе Карыж Глушковского района. В результате атаки пострадал 70-летний мужчина, который оказался под обломками. У него осколочные ранения лица и ранение глаза", - написал он в своем Telegram-канале. Хинштейн добавил, что мужчину доставили в Рыльскую ЦРБ, врачи оказывают всю необходимую помощь. Он отметил, что в ближайшее время пострадавшего перевезут в Курскую областную больницу.
https://ria.ru/20250708/miny-2027812975.html
глушковский район
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происшествия, глушковский район, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Глушковский район, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
В Курской области при атаке ВСУ пострадал мужчина
Хинштейн: ВСУ атаковали частный дом в Курской области, пострадал мужчина