https://ria.ru/20250708/vsu-2028035826.html

В Курской области при атаке ВСУ пострадал мужчина

В Курской области при атаке ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 08.07.2025

В Курской области при атаке ВСУ пострадал мужчина

ВСУ атаковали частный дом в селе Карыж Глушковского района Курской области, пострадал мужчина, он доставлен в больницу, сообщил врио губернатора Александр... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T23:32:00+03:00

2025-07-08T23:32:00+03:00

2025-07-08T23:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

глушковский район

курская область

александр хинштейн

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. ВСУ атаковали частный дом в селе Карыж Глушковского района Курской области, пострадал мужчина, он доставлен в больницу, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. "Ночью украинский дрон атаковал частный дом в селе Карыж Глушковского района. В результате атаки пострадал 70-летний мужчина, который оказался под обломками. У него осколочные ранения лица и ранение глаза", - написал он в своем Telegram-канале. Хинштейн добавил, что мужчину доставили в Рыльскую ЦРБ, врачи оказывают всю необходимую помощь. Он отметил, что в ближайшее время пострадавшего перевезут в Курскую областную больницу.

https://ria.ru/20250708/miny-2027812975.html

глушковский район

курская область

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происшествия, глушковский район, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины