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Spiegel: ВСУ пытаются восполнить нехватку военных беспилотниками - РИА Новости, 08.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:02 08.07.2025 (обновлено: 23:03 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/vsu-2028033657.html
Spiegel: ВСУ пытаются восполнить нехватку военных беспилотниками
Spiegel: ВСУ пытаются восполнить нехватку военных беспилотниками - РИА Новости, 08.07.2025
Spiegel: ВСУ пытаются восполнить нехватку военных беспилотниками
ВСУ пытаются восполнить нехватку военных наземными беспилотниками, но испытывают при этом проблемы с связью, утверждает немецкий журнал Spiegel. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T23:02:00+03:00
2025-07-08T23:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. ВСУ пытаются восполнить нехватку военных наземными беспилотниками, но испытывают при этом проблемы с связью, утверждает немецкий журнал Spiegel. "Беспилотники становятся все более важными. Украинская армия испытывает нехватку новобранцев с момента провального наступления летом 2023 года, и, похоже, ситуация не изменится в ближайшее время", - говорится в публикации. По данным издания, наземные аппараты, которыми пользуются ВСУ, часто испытывают проблемы со связью из-за того, что система спутниковой связи Starlink, которой они оснащены, подвержена перебоям в лесистой местности. В связи с этим операторы дронов вынуждены пользоваться альтернативными сетями, сигнал которых тоже неустойчив, добавляет журнал. Как отмечает Spiegel, подобные беспилотники доставляют воду или топливо на передовую, прокладывают колючую проволоку и кабели связи, закладывают мины и якобы могут вступать в бой. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Украина несет огромные потери и отступает по всей линии боевого соприкосновения, заявил ранее президент РФ Владимир Путин.
https://ria.ru/20250129/dron-1996127375.html
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украина, россия, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Spiegel: ВСУ пытаются восполнить нехватку военных беспилотниками

Spiegel: ВСУ испытывают проблемы со связью из-за нехватки наземных беспилотников

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. ВСУ пытаются восполнить нехватку военных наземными беспилотниками, но испытывают при этом проблемы с связью, утверждает немецкий журнал Spiegel.
"Беспилотники становятся все более важными. Украинская армия испытывает нехватку новобранцев с момента провального наступления летом 2023 года, и, похоже, ситуация не изменится в ближайшее время", - говорится в публикации.
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По данным издания, наземные аппараты, которыми пользуются ВСУ, часто испытывают проблемы со связью из-за того, что система спутниковой связи Starlink, которой они оснащены, подвержена перебоям в лесистой местности. В связи с этим операторы дронов вынуждены пользоваться альтернативными сетями, сигнал которых тоже неустойчив, добавляет журнал.
Как отмечает Spiegel, подобные беспилотники доставляют воду или топливо на передовую, прокладывают колючую проволоку и кабели связи, закладывают мины и якобы могут вступать в бой.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Украина несет огромные потери и отступает по всей линии боевого соприкосновения, заявил ранее президент РФ Владимир Путин.
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