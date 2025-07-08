Spiegel: ВСУ пытаются восполнить нехватку военных беспилотниками
Spiegel: ВСУ испытывают проблемы со связью из-за нехватки наземных беспилотников
© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. ВСУ пытаются восполнить нехватку военных наземными беспилотниками, но испытывают при этом проблемы с связью, утверждает немецкий журнал Spiegel.
"Беспилотники становятся все более важными. Украинская армия испытывает нехватку новобранцев с момента провального наступления летом 2023 года, и, похоже, ситуация не изменится в ближайшее время", - говорится в публикации.
По данным издания, наземные аппараты, которыми пользуются ВСУ, часто испытывают проблемы со связью из-за того, что система спутниковой связи Starlink, которой они оснащены, подвержена перебоям в лесистой местности. В связи с этим операторы дронов вынуждены пользоваться альтернативными сетями, сигнал которых тоже неустойчив, добавляет журнал.
Как отмечает Spiegel, подобные беспилотники доставляют воду или топливо на передовую, прокладывают колючую проволоку и кабели связи, закладывают мины и якобы могут вступать в бой.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Украина несет огромные потери и отступает по всей линии боевого соприкосновения, заявил ранее президент РФ Владимир Путин.
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