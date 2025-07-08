Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область
Гладков: ВСУ атаковали десять населенных пунктов Белгородской области дронами
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 8 июл - РИА Новости. Беспилотники ВСУ атаковали 10 населенных пунктов в трех приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Беспилотники ВСУ продолжают наносить удары по нашему региону. Предварительно, никто не пострадал. В городе Шебекино частный дом атакован FPV-дроном... В селе Мешковое Шебекинского округа от ударов дронов повреждены остекление частного дома и инфраструктурный объект связи. В селе Новая Таволжанка вследствие детонации FPV-дрона в частном домовладении посечены окна, фасад и перебита газовая труба. В хуторе Бондаренков беспилотник атаковал жилой дом... В селе Маломихайловка дрон сдетонировал о припаркованный автомобиль", - написал Гладков.
Он добавил, что в Борисовском районе село Байцуры атаковали четыре беспилотника. В хуторе Екатериновка Волоконовского района два FPV-дрона атаковали машины. В селе Грушевка вследствие детонации дрона повреждено хранилище на территории предприятия. Сёла Борисовка и Волчья Александровка подверглись атакам дронов — повреждены линии электропередачи. Жители Борисовки и одной улицы Волчьей Александровки временно остаются без света. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ, подчеркнул глава региона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18