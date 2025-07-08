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Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 08.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:54 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/vsu-2028015903.html
Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область
Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 08.07.2025
Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область
Беспилотники ВСУ атаковали 10 населенных пунктов в трех приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T19:54:00+03:00
2025-07-08T19:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 8 июл - РИА Новости. Беспилотники ВСУ атаковали 10 населенных пунктов в трех приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Беспилотники ВСУ продолжают наносить удары по нашему региону. Предварительно, никто не пострадал. В городе Шебекино частный дом атакован FPV-дроном... В селе Мешковое Шебекинского округа от ударов дронов повреждены остекление частного дома и инфраструктурный объект связи. В селе Новая Таволжанка вследствие детонации FPV-дрона в частном домовладении посечены окна, фасад и перебита газовая труба. В хуторе Бондаренков беспилотник атаковал жилой дом... В селе Маломихайловка дрон сдетонировал о припаркованный автомобиль", - написал Гладков. Он добавил, что в Борисовском районе село Байцуры атаковали четыре беспилотника. В хуторе Екатериновка Волоконовского района два FPV-дрона атаковали машины. В селе Грушевка вследствие детонации дрона повреждено хранилище на территории предприятия. Сёла Борисовка и Волчья Александровка подверглись атакам дронов — повреждены линии электропередачи. Жители Борисовки и одной улицы Волчьей Александровки временно остаются без света. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ, подчеркнул глава региона.
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белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область

Гладков: ВСУ атаковали десять населенных пунктов Белгородской области дронами

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 8 июл - РИА Новости. Беспилотники ВСУ атаковали 10 населенных пунктов в трех приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Беспилотники ВСУ продолжают наносить удары по нашему региону. Предварительно, никто не пострадал. В городе Шебекино частный дом атакован FPV-дроном... В селе Мешковое Шебекинского округа от ударов дронов повреждены остекление частного дома и инфраструктурный объект связи. В селе Новая Таволжанка вследствие детонации FPV-дрона в частном домовладении посечены окна, фасад и перебита газовая труба. В хуторе Бондаренков беспилотник атаковал жилой дом... В селе Маломихайловка дрон сдетонировал о припаркованный автомобиль", - написал Гладков.
Он добавил, что в Борисовском районе село Байцуры атаковали четыре беспилотника. В хуторе Екатериновка Волоконовского района два FPV-дрона атаковали машины. В селе Грушевка вследствие детонации дрона повреждено хранилище на территории предприятия. Сёла Борисовка и Волчья Александровка подверглись атакам дронов — повреждены линии электропередачи. Жители Борисовки и одной улицы Волчьей Александровки временно остаются без света. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ, подчеркнул глава региона.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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