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Украинские солдаты в Поддубном прятались в домах местных жителей
Украинские солдаты в Поддубном прятались в домах местных жителей - РИА Новости, 08.07.2025
Украинские солдаты в Поддубном прятались в домах местных жителей
Украинские солдаты в селе Поддубное в ДНР размещались в домах местных жителей, прикрываясь гражданским населением, сообщил РИА Новости штурмовик 36-й бригады... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T14:15:00+03:00
2025-07-08T14:15:00+03:00
2025-07-08T14:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 8 июл – РИА Новости. Украинские солдаты в селе Поддубное в ДНР размещались в домах местных жителей, прикрываясь гражданским населением, сообщил РИА Новости штурмовик 36-й бригады группировки "Восток" с позывным "Петля". Минобороны России 6 июля заявило, что в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Поддубное. "Сложности были, конечно, при заходе, освобождали село Поддубное. Но в принципе прошли спокойно, аккуратно. Но они (ВСУ - ред.) просто поселяются в доме, где живут гражданские. Мы по ним ударить не можем, потому что там гражданские. И приходится уже собственными силами их оттуда "выкуривать", не задев гражданских", – рассказал штурмовик. Боец уточнил, что противник перекрыл подходы к населенному пункту Поддубное различного типа инженерными заграждениями и делал ставку на БПЛА при обороне.
https://ria.ru/20250706/minoborony-2027540977.html
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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Украинские солдаты в Поддубном прятались в домах местных жителей
В ДНР ВСУ размещались в домах местных жителей, прикрываясь гражданскими