https://ria.ru/20250708/vsu-2027898753.html

Украинские солдаты в Поддубном прятались в домах местных жителей

Украинские солдаты в Поддубном прятались в домах местных жителей - РИА Новости, 08.07.2025

Украинские солдаты в Поддубном прятались в домах местных жителей

Украинские солдаты в селе Поддубное в ДНР размещались в домах местных жителей, прикрываясь гражданским населением, сообщил РИА Новости штурмовик 36-й бригады... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T14:15:00+03:00

2025-07-08T14:15:00+03:00

2025-07-08T14:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_0:181:2049:1333_1920x0_80_0_0_ced05fd478959d8755e18a9d8cfeccad.jpg

ДОНЕЦК, 8 июл – РИА Новости. Украинские солдаты в селе Поддубное в ДНР размещались в домах местных жителей, прикрываясь гражданским населением, сообщил РИА Новости штурмовик 36-й бригады группировки "Восток" с позывным "Петля". Минобороны России 6 июля заявило, что в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Поддубное. "Сложности были, конечно, при заходе, освобождали село Поддубное. Но в принципе прошли спокойно, аккуратно. Но они (ВСУ - ред.) просто поселяются в доме, где живут гражданские. Мы по ним ударить не можем, потому что там гражданские. И приходится уже собственными силами их оттуда "выкуривать", не задев гражданских", – рассказал штурмовик. Боец уточнил, что противник перекрыл подходы к населенному пункту Поддубное различного типа инженерными заграждениями и делал ставку на БПЛА при обороне.

https://ria.ru/20250706/minoborony-2027540977.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины