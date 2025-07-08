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Украинские солдаты в Поддубном прятались в домах местных жителей - РИА Новости, 08.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:15 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/vsu-2027898753.html
Украинские солдаты в Поддубном прятались в домах местных жителей
Украинские солдаты в Поддубном прятались в домах местных жителей - РИА Новости, 08.07.2025
Украинские солдаты в Поддубном прятались в домах местных жителей
Украинские солдаты в селе Поддубное в ДНР размещались в домах местных жителей, прикрываясь гражданским населением, сообщил РИА Новости штурмовик 36-й бригады... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T14:15:00+03:00
2025-07-08T14:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 июл – РИА Новости. Украинские солдаты в селе Поддубное в ДНР размещались в домах местных жителей, прикрываясь гражданским населением, сообщил РИА Новости штурмовик 36-й бригады группировки "Восток" с позывным "Петля". Минобороны России 6 июля заявило, что в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Поддубное. "Сложности были, конечно, при заходе, освобождали село Поддубное. Но в принципе прошли спокойно, аккуратно. Но они (ВСУ - ред.) просто поселяются в доме, где живут гражданские. Мы по ним ударить не можем, потому что там гражданские. И приходится уже собственными силами их оттуда "выкуривать", не задев гражданских", – рассказал штурмовик. Боец уточнил, что противник перекрыл подходы к населенному пункту Поддубное различного типа инженерными заграждениями и делал ставку на БПЛА при обороне.
https://ria.ru/20250706/minoborony-2027540977.html
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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Украинские солдаты в Поддубном прятались в домах местных жителей

В ДНР ВСУ размещались в домах местных жителей, прикрываясь гражданскими

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 июл – РИА Новости. Украинские солдаты в селе Поддубное в ДНР размещались в домах местных жителей, прикрываясь гражданским населением, сообщил РИА Новости штурмовик 36-й бригады группировки "Восток" с позывным "Петля".
Минобороны России 6 июля заявило, что в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Поддубное.
"Сложности были, конечно, при заходе, освобождали село Поддубное. Но в принципе прошли спокойно, аккуратно. Но они (ВСУ - ред.) просто поселяются в доме, где живут гражданские. Мы по ним ударить не можем, потому что там гражданские. И приходится уже собственными силами их оттуда "выкуривать", не задев гражданских", – рассказал штурмовик.
Боец уточнил, что противник перекрыл подходы к населенному пункту Поддубное различного типа инженерными заграждениями и делал ставку на БПЛА при обороне.
Российские бойцы с триколорами в освобожденном селе в ДНР - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Группировка "Восток" продвинулась после освобождения Поддубного в ДНР
6 июля, 20:47
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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