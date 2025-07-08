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Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Севера"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 08.07.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 185 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T12:49:00+03:00
2025-07-08T12:49:00+03:00
2025-07-08T12:51:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 185 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение в Сумской области. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, десантно-штурмового и штурмового полков ВСУ в районах населенных пунктов Новоивановка, Новая Сечь, Кондратовка, Юнаковка, Садки и Варачино Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малый Бурлук, Гатище и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы", - отмечает МО РФ.
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сумская область, волчанск, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Волчанск, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Севера"
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 185 военных в зоне действий "Севера"