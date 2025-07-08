https://ria.ru/20250708/vsu-2027870424.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Севера"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 08.07.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Севера"

ВСУ за сутки потеряли до 185 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T12:49:00+03:00

2025-07-08T12:49:00+03:00

2025-07-08T12:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

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волчанск

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 185 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение в Сумской области. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, десантно-штурмового и штурмового полков ВСУ в районах населенных пунктов Новоивановка, Новая Сечь, Кондратовка, Юнаковка, Садки и Варачино Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малый Бурлук, Гатище и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20250708/razvedchiki-2027855040.html

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сумская область, волчанск, россия, вооруженные силы украины