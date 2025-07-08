https://ria.ru/20250708/vsu-2027869824.html

ВСУ потеряли более 190 боевиков в зоне действий "Южной"

ВСУ потеряли более 190 боевиков в зоне действий "Южной" - РИА Новости, 08.07.2025

ВСУ потеряли более 190 боевиков в зоне действий "Южной"

Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили более 190 военнослужащих ВСУ и три артиллерийских орудия за сутки, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T12:47:00+03:00

2025-07-08T12:47:00+03:00

2025-07-08T12:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

северск

часов яр

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021769868_0:163:3062:1885_1920x0_80_0_0_4ce5666eec09982197fa5a0adf5ca645.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили более 190 военнослужащих ВСУ и три артиллерийских орудия за сутки, сообщили в Минобороны России."Противник потерял более 190 военнослужащих, боевую бронированную машину HMMWV производства США, пять пикапов, три артиллерийских орудия, три склада боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке российского военного ведомства.По данным министерства, подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Звановка, Катериновка, Серебрянка, Северск, Часов Яр, Белая Гора, Константиновка, Щербиновка и Александро-Шультино Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20250708/ukraina-2027836444.html

северск

часов яр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

северск, часов яр, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)