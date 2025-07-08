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ВСУ потеряли более 190 боевиков в зоне действий "Южной"
ВСУ потеряли более 190 боевиков в зоне действий "Южной" - РИА Новости, 08.07.2025
ВСУ потеряли более 190 боевиков в зоне действий "Южной"
Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили более 190 военнослужащих ВСУ и три артиллерийских орудия за сутки, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T12:47:00+03:00
2025-07-08T12:47:00+03:00
2025-07-08T12:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
северск
часов яр
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили более 190 военнослужащих ВСУ и три артиллерийских орудия за сутки, сообщили в Минобороны России."Противник потерял более 190 военнослужащих, боевую бронированную машину HMMWV производства США, пять пикапов, три артиллерийских орудия, три склада боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке российского военного ведомства.По данным министерства, подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Звановка, Катериновка, Серебрянка, Северск, Часов Яр, Белая Гора, Константиновка, Щербиновка и Александро-Шультино Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20250708/ukraina-2027836444.html
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северск, часов яр, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Северск, Часов Яр, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 190 боевиков в зоне действий "Южной"
МО РФ: ВСУ потеряли более 190 военных в зоне действий "Южной"