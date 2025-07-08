https://ria.ru/20250708/vsu-2027842116.html

Житель Каховки погиб при обстреле ВСУ

Житель Каховки погиб при обстреле ВСУ - РИА Новости, 08.07.2025

Житель Каховки погиб при обстреле ВСУ

Один мирный житель города Каховка погиб в результате удара со стороны украинской армии, всего за сутки ВСУ нанесли 35 ударов из ствольной артиллерии по... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T10:40:00+03:00

2025-07-08T10:40:00+03:00

2025-07-08T10:40:00+03:00

каховка

днепр (река)

херсонская область

вооруженные силы украины

безопасность

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ГЕНИЧЕСК, 8 июл - РИА Новости. Один мирный житель города Каховка погиб в результате удара со стороны украинской армии, всего за сутки ВСУ нанесли 35 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате обстрела со стороны ВСУ в Каховке погиб один мирный житель. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 ударов из ствольной артиллерии. Еще 16 обстрелов со стороны боевиков киевского режима были проведены ночью", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 9 населенных пунктов Херсонской области: Софиевка, Рыбальче, Новая Каховка, Каховка, Кардашинка, Алешки, Каиры, Горностаевка, Нижний Рогачик.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

каховка

днепр (река)

херсонская область

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каховка, днепр (река), херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность