Рейтинг@Mail.ru
Житель Каховки погиб при обстреле ВСУ - РИА Новости, 08.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:40 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/vsu-2027842116.html
Житель Каховки погиб при обстреле ВСУ
Житель Каховки погиб при обстреле ВСУ - РИА Новости, 08.07.2025
Житель Каховки погиб при обстреле ВСУ
Один мирный житель города Каховка погиб в результате удара со стороны украинской армии, всего за сутки ВСУ нанесли 35 ударов из ствольной артиллерии по... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T10:40:00+03:00
2025-07-08T10:40:00+03:00
каховка
днепр (река)
херсонская область
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869884725_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_02d0062301d08a71667b1214178dc212.jpg
ГЕНИЧЕСК, 8 июл - РИА Новости. Один мирный житель города Каховка погиб в результате удара со стороны украинской армии, всего за сутки ВСУ нанесли 35 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате обстрела со стороны ВСУ в Каховке погиб один мирный житель. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 ударов из ствольной артиллерии. Еще 16 обстрелов со стороны боевиков киевского режима были проведены ночью", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 9 населенных пунктов Херсонской области: Софиевка, Рыбальче, Новая Каховка, Каховка, Кардашинка, Алешки, Каиры, Горностаевка, Нижний Рогачик.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
каховка
днепр (река)
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869884725_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8c65892e835978c76e8606f747944db3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
каховка, днепр (река), херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность
Каховка, Днепр (река), Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Безопасность
Житель Каховки погиб при обстреле ВСУ

Житель Каховки погиб при обстреле ВСУ Херсонской области

© Фото : Администрация Новокаховского городского округа/TelegramНовая Каховка подверглась минометному обстрелу со стороны украинских войск
Новая Каховка подверглась минометному обстрелу со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Фото : Администрация Новокаховского городского округа/Telegram
Новая Каховка подверглась минометному обстрелу со стороны украинских войск . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 8 июл - РИА Новости. Один мирный житель города Каховка погиб в результате удара со стороны украинской армии, всего за сутки ВСУ нанесли 35 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В результате обстрела со стороны ВСУ в Каховке погиб один мирный житель. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 ударов из ствольной артиллерии. Еще 16 обстрелов со стороны боевиков киевского режима были проведены ночью", - сообщил представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись 9 населенных пунктов Херсонской области: Софиевка, Рыбальче, Новая Каховка, Каховка, Кардашинка, Алешки, Каиры, Горностаевка, Нижний Рогачик.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
КаховкаДнепр (река)Херсонская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала