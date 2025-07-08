https://ria.ru/20250708/vsu-2027816996.html
Пленный ВСУ заявил о больших потерях на фронте
Пленный ВСУ заявил о больших потерях на фронте - РИА Новости, 08.07.2025
Пленный ВСУ заявил о больших потерях на фронте
Пленный военнослужащий ВСУ Александр Сычугов считает высокими потери украинской армии на фронте, по его словам, люди просто исчезают. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T07:50:00+03:00
2025-07-08T07:50:00+03:00
2025-07-08T07:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Александр Сычугов считает высокими потери украинской армии на фронте, по его словам, люди просто исчезают. "Думаю, порядка миллиона уже погибло. Людей набирают, и они исчезают куда-то", - сказал Сычугов в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. Он рассказал, что в 2023 году сам пошел в военкомат, так как ему нужна была справка "чтобы устроиться на завод". После медкомиссии украинец получил документы, согласно которым уже на следующий день должен был отправиться на фронт. Сычугов признался, что уклонялся от мобилизации, но в итоге был пойман сотрудниками украинского военкомата. По его словам, мобилизационный ресурс на Украине истощился, сейчас заставляют служить уже мужчин возрастом ближе к 50 годам. Из мужского населения в его родном городе Запорожье остались лишь сотрудники военкоматов, рассказал пленный. При этом воинские кладбища каждый день пополняются новыми захоронениями, добавил он.
https://ria.ru/20250708/ukraina-2027806599.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, запорожье, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Запорожье, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Пленный ВСУ заявил о больших потерях на фронте
Пленный Сычугов рассказал, что ВСУ набирают людей, но они куда-то исчезают