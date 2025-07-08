https://ria.ru/20250708/vsu-2027816996.html

Пленный ВСУ заявил о больших потерях на фронте

Пленный ВСУ заявил о больших потерях на фронте - РИА Новости, 08.07.2025

Пленный ВСУ заявил о больших потерях на фронте

Пленный военнослужащий ВСУ Александр Сычугов считает высокими потери украинской армии на фронте, по его словам, люди просто исчезают. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T07:50:00+03:00

2025-07-08T07:50:00+03:00

2025-07-08T07:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Александр Сычугов считает высокими потери украинской армии на фронте, по его словам, люди просто исчезают. "Думаю, порядка миллиона уже погибло. Людей набирают, и они исчезают куда-то", - сказал Сычугов в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. Он рассказал, что в 2023 году сам пошел в военкомат, так как ему нужна была справка "чтобы устроиться на завод". После медкомиссии украинец получил документы, согласно которым уже на следующий день должен был отправиться на фронт. Сычугов признался, что уклонялся от мобилизации, но в итоге был пойман сотрудниками украинского военкомата. По его словам, мобилизационный ресурс на Украине истощился, сейчас заставляют служить уже мужчин возрастом ближе к 50 годам. Из мужского населения в его родном городе Запорожье остались лишь сотрудники военкоматов, рассказал пленный. При этом воинские кладбища каждый день пополняются новыми захоронениями, добавил он.

https://ria.ru/20250708/ukraina-2027806599.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, запорожье, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)