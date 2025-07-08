https://ria.ru/20250708/vsu-2027812217.html

Пленный рассказал о низких выплатах раненым украинским военным

Пленный рассказал о низких выплатах раненым украинским военным - РИА Новости, 08.07.2025

Пленный рассказал о низких выплатах раненым украинским военным

Раненому солдату ВСУ назначили выплату в 800 гривен (около 1,5 тысячи рублей) в месяц, рассказал РИА Новости его брат, пленный военнослужащий ВСУ Виктор... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T05:56:00+03:00

2025-07-08T05:56:00+03:00

2025-07-08T05:56:00+03:00

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КУРСК, 8 июл - РИА Новости. Раненому солдату ВСУ назначили выплату в 800 гривен (около 1,5 тысячи рублей) в месяц, рассказал РИА Новости его брат, пленный военнослужащий ВСУ Виктор Куропаткин. "У брата было ранение под коленом, еще два осколка осталось... Про выплаты он говорит, что будет вроде бы 800 гривен в месяц. И нигде на работу не устроишься. И за 800 гривен выжить - это нереально", - рассказал военнопленный. По его словам, у брата - проблемы с трудоустройством из-за туберкулеза, которым он также заразился после мобилизации в ВСУ. За это заболевание ему и была назначена ежемесячная выплата. "Сейчас он на реабилитации, туберкулезом заболел. Возможно, кто-то из его присутствующих "побратимов" был заражен, возможно, где-то в окопах заразился", - добавил Куропаткин. Никакой дополнительной помощи за ранение, например единоразовой выплаты, установленной законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", он не получил, хотя семья обращалась в городской совет, подчеркнул Куропаткин. "Сказали, что нет в бюджете финансов, чтобы выплатить ему за ранение. Вот это наше государство так помогает, так бережет своего гражданина", - сказал военнопленный.

https://ria.ru/20250503/plennyj-2014757652.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, вооруженные силы украины