Пленный рассказал о низких выплатах раненым украинским военным
Раненому солдату ВСУ назначили выплату в 800 гривен в месяц
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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КУРСК, 8 июл - РИА Новости. Раненому солдату ВСУ назначили выплату в 800 гривен (около 1,5 тысячи рублей) в месяц, рассказал РИА Новости его брат, пленный военнослужащий ВСУ Виктор Куропаткин.
"У брата было ранение под коленом, еще два осколка осталось... Про выплаты он говорит, что будет вроде бы 800 гривен в месяц. И нигде на работу не устроишься. И за 800 гривен выжить - это нереально", - рассказал военнопленный.
По его словам, у брата - проблемы с трудоустройством из-за туберкулеза, которым он также заразился после мобилизации в ВСУ. За это заболевание ему и была назначена ежемесячная выплата.
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"Сейчас он на реабилитации, туберкулезом заболел. Возможно, кто-то из его присутствующих "побратимов" был заражен, возможно, где-то в окопах заразился", - добавил Куропаткин.
Никакой дополнительной помощи за ранение, например единоразовой выплаты, установленной законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", он не получил, хотя семья обращалась в городской совет, подчеркнул Куропаткин.
"Сказали, что нет в бюджете финансов, чтобы выплатить ему за ранение. Вот это наше государство так помогает, так бережет своего гражданина", - сказал военнопленный.
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