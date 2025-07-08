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Пленный рассказал о низких выплатах раненым украинским военным - РИА Новости, 08.07.2025
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05:56 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/vsu-2027812217.html
Пленный рассказал о низких выплатах раненым украинским военным
Пленный рассказал о низких выплатах раненым украинским военным - РИА Новости, 08.07.2025
Пленный рассказал о низких выплатах раненым украинским военным
Раненому солдату ВСУ назначили выплату в 800 гривен (около 1,5 тысячи рублей) в месяц, рассказал РИА Новости его брат, пленный военнослужащий ВСУ Виктор... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T05:56:00+03:00
2025-07-08T05:56:00+03:00
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КУРСК, 8 июл - РИА Новости. Раненому солдату ВСУ назначили выплату в 800 гривен (около 1,5 тысячи рублей) в месяц, рассказал РИА Новости его брат, пленный военнослужащий ВСУ Виктор Куропаткин. "У брата было ранение под коленом, еще два осколка осталось... Про выплаты он говорит, что будет вроде бы 800 гривен в месяц. И нигде на работу не устроишься. И за 800 гривен выжить - это нереально", - рассказал военнопленный. По его словам, у брата - проблемы с трудоустройством из-за туберкулеза, которым он также заразился после мобилизации в ВСУ. За это заболевание ему и была назначена ежемесячная выплата. "Сейчас он на реабилитации, туберкулезом заболел. Возможно, кто-то из его присутствующих "побратимов" был заражен, возможно, где-то в окопах заразился", - добавил Куропаткин. Никакой дополнительной помощи за ранение, например единоразовой выплаты, установленной законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", он не получил, хотя семья обращалась в городской совет, подчеркнул Куропаткин. "Сказали, что нет в бюджете финансов, чтобы выплатить ему за ранение. Вот это наше государство так помогает, так бережет своего гражданина", - сказал военнопленный.
https://ria.ru/20250503/plennyj-2014757652.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Пленный рассказал о низких выплатах раненым украинским военным

Раненому солдату ВСУ назначили выплату в 800 гривен в месяц

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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КУРСК, 8 июл - РИА Новости. Раненому солдату ВСУ назначили выплату в 800 гривен (около 1,5 тысячи рублей) в месяц, рассказал РИА Новости его брат, пленный военнослужащий ВСУ Виктор Куропаткин.
"У брата было ранение под коленом, еще два осколка осталось... Про выплаты он говорит, что будет вроде бы 800 гривен в месяц. И нигде на работу не устроишься. И за 800 гривен выжить - это нереально", - рассказал военнопленный.
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По его словам, у брата - проблемы с трудоустройством из-за туберкулеза, которым он также заразился после мобилизации в ВСУ. За это заболевание ему и была назначена ежемесячная выплата.
«
"Сейчас он на реабилитации, туберкулезом заболел. Возможно, кто-то из его присутствующих "побратимов" был заражен, возможно, где-то в окопах заразился", - добавил Куропаткин.
Никакой дополнительной помощи за ранение, например единоразовой выплаты, установленной законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", он не получил, хотя семья обращалась в городской совет, подчеркнул Куропаткин.
"Сказали, что нет в бюджете финансов, чтобы выплатить ему за ранение. Вот это наше государство так помогает, так бережет своего гражданина", - сказал военнопленный.
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