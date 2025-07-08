https://ria.ru/20250708/vsu-2027809870.html

Украинский военнопленный рассказал, как его мобилизовали с язвой

Украинский военнопленный рассказал, как его мобилизовали с язвой - РИА Новости, 08.07.2025

Украинский военнопленный рассказал, как его мобилизовали с язвой

Украинский военнопленный Григорий Жемчугов заявил РИА Новости, что военкомат мобилизовал его с язвой, а вооружили его пулеметом 1943 года. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T04:50:00+03:00

2025-07-08T04:50:00+03:00

2025-07-08T05:09:00+03:00

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КУРСК, 8 июл - РИА Новости. Украинский военнопленный Григорий Жемчугов заявил РИА Новости, что военкомат мобилизовал его с язвой, а вооружили его пулеметом 1943 года. "Идешь на медкомиссию, там просто заходишь в кабинет, тебя не спрашивают, что у тебя болит, что у тебя как, просто поставили подпись, что ты годен, и все... А все, что остальное у меня, язва, может быть, почки, может, еще что-то - просто даже не спрашивали", - рассказал военнопленный. Он добавил, что в его подразделении практически у всех были проблемы с ногами, были и более серьезные заболевания. "У нас вот в роте было - один эпилептик, один со спиной грыжей и почти все (с проблемами - ред.) с ногами. Поймите правильно, какие из них воины?" - добавил Жемчугов. Военнопленный подчеркнул, что людей с заболеваниями отправляют на верную смерть, даже не обеспечив оружием. "Понимаете, нас посылают просто на мясо. Из оружия у меня был дисковый пулемет 43-го года. И "Браунинг", хорошая техника, только там запчасти одной не хватало, то бишь он не стрелял", - сказал Жемчугов.

https://ria.ru/20250707/sotrudnik-2027660175.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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