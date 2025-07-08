В бундестаге допустили возможность вывода американских войск из Европы
Глава ХДС/ХСС Шпан считает возможным вывод американских военных из Европы
Флаг Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Глава блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в бундестаге Йенс Шпан считает возможным вывод американских военных из Европы, в связи с чем европейцы должны быть готовы сами обеспечивать свою безопасность.
"Я только что был в США, встречался с членами правительства. Предупреждения однозначны: нет никакой гарантии, что они останутся здесь. США учитывают нас лишь частично в своих планах, они также могут изменить свои планы в краткосрочной перспективе. У меня сложилось впечатление, что здесь всё еще не совсем это понимают. И я считаю это тревожным", - заявил Шпан в интервью журналу Stern.
По его словам, технологически Европа слишком зависима от США, которые больше не готовы платить за европейскую безопасность и сосредотачивают свое внимание на Тихоокеанском регионе. В связи с этим европейцы должны вооружаться, считает Шпан.
"Мы с канцлером полностью едины во мнении: мы должны обеспечить американское сдерживание для Германии. Но мы должны параллельно выяснить, как можно организовать совместное использование ядерного оружия в Европе. Когда я разговаривал с заместителем министра обороны в Вашингтоне, он сказал мне: будьте готовы к тому, что мы сосредоточим всё свое внимание на Китае. Мы не можем просто сказать: нам все равно", - добавил Шпан.
Командующий армией США в Европе и Африке Кристофер Донахью ранее выразил сомнение в том, что Штаты изменят численность своего военного контингента в Европе, при этом не исключив переброску войск с европейского континента в другую точку мира в случае необходимости.
В марте экс-командующий армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что считает лишь вопросом времени вывод американских военных из Европы.
Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.