Вольвач возглавил Росаккредитацию
Мишустин назначил Вольвача руководителем Федеральной службы по аккредитации
© АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" | Перейти в медиабанкЗаместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач
© АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"
Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Дмитрия Вольвача руководителем Федеральной службы по аккредитации, занимавший ранее должность главы Росаккредитации Назарий Скрыпник покинул пост по собственному желанию, сообщили в российском кабмине.
"Федеральную службу по аккредитации (Росаккредитация) возглавил Дмитрий Вольвач. Распоряжение о его назначении на эту должность подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщили в российском кабмине.
С 2021 года Вольвач занимал пост заместителя министра экономического развития РФ.
"Назарий Скрыпник, до настоящего времени руководивший Федеральной службой по аккредитации, освобождён от занимаемой должности по его просьбе", - уточнили в правительстве РФ.
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