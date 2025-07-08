https://ria.ru/20250708/volvach-2027834520.html

Вольвач возглавил Росаккредитацию

Вольвач возглавил Росаккредитацию - РИА Новости, 08.07.2025

Вольвач возглавил Росаккредитацию

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Дмитрия Вольвача руководителем Федеральной службы по аккредитации, занимавший ранее должность главы Росаккредитации... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T10:03:00+03:00

2025-07-08T10:03:00+03:00

2025-07-08T10:04:00+03:00

политика

россия

михаил мишустин

федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Дмитрия Вольвача руководителем Федеральной службы по аккредитации, занимавший ранее должность главы Росаккредитации Назарий Скрыпник покинул пост по собственному желанию, сообщили в российском кабмине. "Федеральную службу по аккредитации (Росаккредитация) возглавил Дмитрий Вольвач. Распоряжение о его назначении на эту должность подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщили в российском кабмине. С 2021 года Вольвач занимал пост заместителя министра экономического развития РФ. "Назарий Скрыпник, до настоящего времени руководивший Федеральной службой по аккредитации, освобождён от занимаемой должности по его просьбе", - уточнили в правительстве РФ.

https://ria.ru/20250611/mishustin-2022203514.html

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

политика, россия, михаил мишустин, федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)