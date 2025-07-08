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Вольвач возглавил Росаккредитацию - РИА Новости, 08.07.2025
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10:03 08.07.2025 (обновлено: 10:04 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/volvach-2027834520.html
Вольвач возглавил Росаккредитацию
Вольвач возглавил Росаккредитацию - РИА Новости, 08.07.2025
Вольвач возглавил Росаккредитацию
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Дмитрия Вольвача руководителем Федеральной службы по аккредитации, занимавший ранее должность главы Росаккредитации... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T10:03:00+03:00
2025-07-08T10:04:00+03:00
политика
россия
михаил мишустин
федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Дмитрия Вольвача руководителем Федеральной службы по аккредитации, занимавший ранее должность главы Росаккредитации Назарий Скрыпник покинул пост по собственному желанию, сообщили в российском кабмине. "Федеральную службу по аккредитации (Росаккредитация) возглавил Дмитрий Вольвач. Распоряжение о его назначении на эту должность подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщили в российском кабмине. С 2021 года Вольвач занимал пост заместителя министра экономического развития РФ. "Назарий Скрыпник, до настоящего времени руководивший Федеральной службой по аккредитации, освобождён от занимаемой должности по его просьбе", - уточнили в правительстве РФ.
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политика, россия, михаил мишустин, федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация)
Вольвач возглавил Росаккредитацию

Мишустин назначил Вольвача руководителем Федеральной службы по аккредитации

© АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" | Перейти в медиабанкЗаместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач
Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"
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Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Дмитрия Вольвача руководителем Федеральной службы по аккредитации, занимавший ранее должность главы Росаккредитации Назарий Скрыпник покинул пост по собственному желанию, сообщили в российском кабмине.
"Федеральную службу по аккредитации (Росаккредитация) возглавил Дмитрий Вольвач. Распоряжение о его назначении на эту должность подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщили в российском кабмине.
С 2021 года Вольвач занимал пост заместителя министра экономического развития РФ.
"Назарий Скрыпник, до настоящего времени руководивший Федеральной службой по аккредитации, освобождён от занимаемой должности по его просьбе", - уточнили в правительстве РФ.
Виктор Гулин - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
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ПолитикаРоссияМихаил МишустинФедеральная служба по аккредитации (Росаккредитация)
 
 
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