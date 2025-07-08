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В Госдуме призвали поддержать депутатов по перечню для лишения гражданства - РИА Новости, 08.07.2025
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16:34 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/volodin-2027959393.html
В Госдуме призвали поддержать депутатов по перечню для лишения гражданства
В Госдуме призвали поддержать депутатов по перечню для лишения гражданства - РИА Новости, 08.07.2025
В Госдуме призвали поддержать депутатов по перечню для лишения гражданства
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал правительство РФ проявить более активную позицию с точки зрения поддержки депутатского корпуса в вопросе... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T16:34:00+03:00
2025-07-08T16:34:00+03:00
россия
вячеслав володин
ирина яровая
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общество
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал правительство РФ проявить более активную позицию с точки зрения поддержки депутатского корпуса в вопросе расширения перечня оснований для лишения приобретенного гражданства РФ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства РФ. Авторами законопроекта выступила группа депутатов во главе с Володиным, в том числе вице-спикер, глава думской комиссии по миграционной политике Ирина Яровая, а также лидеры всех фракций. "Со стороны правительства должна быть активная позиция с точки зрения поддержки депутатского корпуса. Давайте мы эту работу просто все вместе будем делать", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы. Председатель Госдумы также призвал к тому, чтобы кабмин РФ не занимал в данном вопросе выжидательную, молчаливую позицию. По его словам, при разработке данного законопроекта депутатами была проведена огромная работа. Кроме того, Володин считает, что правительству РФ следует прислушаться к инициативам депутатов ко второму чтению. "Мы их проработаем дополнительно, но сами подумайте: если человек получает гражданство нашей страны, он должен соблюдать закон. Давайте это проработаем. Помогайте, давайте мы эти вопросы возьмем с вами и эффективно решим. Потому что те, кто приезжает к нам в страну, должны соблюдать законы. А если они законы не соблюдают, зачем нам такие граждане? Это же речь идет о приобретённом гражданстве. А потом надо смотреть, как они себя вели ранее. Давайте ужесточать требования. Мы должны уважать свою страну, мы должны понимать, что это очень ответственно, и поэтому закон не случайно выносим на рассмотрение", - подчеркнул он. Законопроектом предлагается лишать гражданства за совершение насильственных действий сексуального характера; публичные призывы, оправдание или пропаганду терроризма; секретное сотрудничество с другим государством, международной или иностранной организацией для подрыва безопасности России; содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных госорганов; помощь противнику в деятельности, направленной против безопасности России; публичные призывы к такой деятельности; пропаганду нацистской атрибутики или символики; неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру страны. Володин ранее заявил, что Госдума планирует до конца июля завершить рассмотрение данного законопроекта.
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россия, вячеслав володин, ирина яровая, госдума рф, общество
Россия, Вячеслав Володин, Ирина Яровая, Госдума РФ, Общество
В Госдуме призвали поддержать депутатов по перечню для лишения гражданства

ГД призвала поддержать депутатов в вопросе о перечне для лишения гражданства

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал правительство РФ проявить более активную позицию с точки зрения поддержки депутатского корпуса в вопросе расширения перечня оснований для лишения приобретенного гражданства РФ.
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства РФ. Авторами законопроекта выступила группа депутатов во главе с Володиным, в том числе вице-спикер, глава думской комиссии по миграционной политике Ирина Яровая, а также лидеры всех фракций.
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"Со стороны правительства должна быть активная позиция с точки зрения поддержки депутатского корпуса. Давайте мы эту работу просто все вместе будем делать", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.
Председатель Госдумы также призвал к тому, чтобы кабмин РФ не занимал в данном вопросе выжидательную, молчаливую позицию. По его словам, при разработке данного законопроекта депутатами была проведена огромная работа. Кроме того, Володин считает, что правительству РФ следует прислушаться к инициативам депутатов ко второму чтению.
"Мы их проработаем дополнительно, но сами подумайте: если человек получает гражданство нашей страны, он должен соблюдать закон. Давайте это проработаем. Помогайте, давайте мы эти вопросы возьмем с вами и эффективно решим. Потому что те, кто приезжает к нам в страну, должны соблюдать законы. А если они законы не соблюдают, зачем нам такие граждане? Это же речь идет о приобретённом гражданстве. А потом надо смотреть, как они себя вели ранее. Давайте ужесточать требования. Мы должны уважать свою страну, мы должны понимать, что это очень ответственно, и поэтому закон не случайно выносим на рассмотрение", - подчеркнул он.
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Законопроектом предлагается лишать гражданства за совершение насильственных действий сексуального характера; публичные призывы, оправдание или пропаганду терроризма; секретное сотрудничество с другим государством, международной или иностранной организацией для подрыва безопасности России; содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных госорганов; помощь противнику в деятельности, направленной против безопасности России; публичные призывы к такой деятельности; пропаганду нацистской атрибутики или символики; неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру страны.
Володин ранее заявил, что Госдума планирует до конца июля завершить рассмотрение данного законопроекта.
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