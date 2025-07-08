https://ria.ru/20250708/volodin-2027869317.html
Володин призвал ускорить проекты по высокоскоростному ж/д транспорту
Володин призвал ускорить проекты по высокоскоростному ж/д транспорту - РИА Новости, 08.07.2025
Володин призвал ускорить проекты по высокоскоростному ж/д транспорту
Госдуме вместе с министерством транспорта РФ нужно подготовить законодательное решение, чтобы быстрее были реализованы проекты по высокоскоростному... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T12:46:00+03:00
2025-07-08T12:46:00+03:00
2025-07-08T12:57:00+03:00
госдума рф
вячеслав володин
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Госдуме вместе с министерством транспорта РФ нужно подготовить законодательное решение, чтобы быстрее были реализованы проекты по высокоскоростному железнодорожному транспорту, сказал председатель ГД Вячеслав Володин."Нам необходимо с вами вместе, с правительством и теперь, в первую очередь, с профильным министерством, если будет поддержан Андрей Сергеевич Никитин, то с ним, подготовить законодательные решения, сформировать правовое поле для того, чтобы как можно быстрее уже были реализованы проекты в сфере именно высокоскоростного транспорта железнодорожного", - сказал он на пленарном заседании.Володин добавил, что профильные комитеты подключатся к этой работе."Ее надо делать эффективно, скорее всего, в летнее время", - добавил председатель ГД.
https://ria.ru/20250702/vsm-2026834657.html
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госдума рф, вячеслав володин, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Госдума РФ, Вячеслав Володин, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Володин призвал ускорить проекты по высокоскоростному ж/д транспорту
Володин: нужно быстрее реализовать проекты по высокоскоростному ж/д транспорту