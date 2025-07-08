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Володин призвал ускорить проекты по высокоскоростному ж/д транспорту - РИА Новости, 08.07.2025
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12:46 08.07.2025 (обновлено: 12:57 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/volodin-2027869317.html
Володин призвал ускорить проекты по высокоскоростному ж/д транспорту
Володин призвал ускорить проекты по высокоскоростному ж/д транспорту - РИА Новости, 08.07.2025
Володин призвал ускорить проекты по высокоскоростному ж/д транспорту
Госдуме вместе с министерством транспорта РФ нужно подготовить законодательное решение, чтобы быстрее были реализованы проекты по высокоскоростному... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T12:46:00+03:00
2025-07-08T12:57:00+03:00
госдума рф
вячеслав володин
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Госдуме вместе с министерством транспорта РФ нужно подготовить законодательное решение, чтобы быстрее были реализованы проекты по высокоскоростному железнодорожному транспорту, сказал председатель ГД Вячеслав Володин."Нам необходимо с вами вместе, с правительством и теперь, в первую очередь, с профильным министерством, если будет поддержан Андрей Сергеевич Никитин, то с ним, подготовить законодательные решения, сформировать правовое поле для того, чтобы как можно быстрее уже были реализованы проекты в сфере именно высокоскоростного транспорта железнодорожного", - сказал он на пленарном заседании.Володин добавил, что профильные комитеты подключатся к этой работе."Ее надо делать эффективно, скорее всего, в летнее время", - добавил председатель ГД.
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госдума рф, вячеслав володин, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Госдума РФ, Вячеслав Володин, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Володин призвал ускорить проекты по высокоскоростному ж/д транспорту

Володин: нужно быстрее реализовать проекты по высокоскоростному ж/д транспорту

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Госдуме вместе с министерством транспорта РФ нужно подготовить законодательное решение, чтобы быстрее были реализованы проекты по высокоскоростному железнодорожному транспорту, сказал председатель ГД Вячеслав Володин.
"Нам необходимо с вами вместе, с правительством и теперь, в первую очередь, с профильным министерством, если будет поддержан Андрей Сергеевич Никитин, то с ним, подготовить законодательные решения, сформировать правовое поле для того, чтобы как можно быстрее уже были реализованы проекты в сфере именно высокоскоростного транспорта железнодорожного", - сказал он на пленарном заседании.
Володин добавил, что профильные комитеты подключатся к этой работе.
"Ее надо делать эффективно, скорее всего, в летнее время", - добавил председатель ГД.
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Госдума РФВячеслав ВолодинМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
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