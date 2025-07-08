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ВС России водрузили триколор в селе Каменское, заявил Рогов - РИА Новости, 08.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:12 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/vojska-2028006170.html
ВС России водрузили триколор в селе Каменское, заявил Рогов
ВС России водрузили триколор в селе Каменское, заявил Рогов - РИА Новости, 08.07.2025
ВС России водрузили триколор в селе Каменское, заявил Рогов
Российские войска водрузили флаг России в селе Каменское на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T19:12:00+03:00
2025-07-08T19:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
запорожье
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Российские войска водрузили флаг России в селе Каменское на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее во вторник Рогов сообщал о боях на окраине села Плавни в Запорожской области, которое находится между селом Каменское и контролируемом ВСУ поселком Степногорск. "Наши войска водрузили в центре Каменского российский триколор", - сказал Рогов. Каменское и Степногорск – населенные пункты в Запорожской области, распложенные на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы Москва-Симферополь. Путь через оба населенных пункта открывает дорогу на город Запорожье.
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россия, запорожская область, запорожье, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Запорожье, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ВС России водрузили триколор в селе Каменское, заявил Рогов

Рогов: ВС РФ водрузили флаг в селе Каменское в Запорожской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Российские войска водрузили флаг России в селе Каменское на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее во вторник Рогов сообщал о боях на окраине села Плавни в Запорожской области, которое находится между селом Каменское и контролируемом ВСУ поселком Степногорск.
"Наши войска водрузили в центре Каменского российский триколор", - сказал Рогов.
Каменское и Степногорск – населенные пункты в Запорожской области, распложенные на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы Москва-Симферополь. Путь через оба населенных пункта открывает дорогу на город Запорожье.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьЗапорожьеВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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